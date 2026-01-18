Джип-тур «Подкова Урала»: экстрим лесного бездорожья
Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
99 900 ₽ за человека
Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
94 899 ₽ за человека
Джип-тур на Перевал Дятлова из Перми
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
119 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Перми в январе 2026
Сейчас в Перми в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 94 899 до 119 000.
