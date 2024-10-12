2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 6:00
12 окт в 10:00
30 ноя в 06:00
5 450₽ за человека
5 дней
Путешествие по главным местам Пермского края: старинные городки, горы и тайга
Побывать на "Сользаводе", погулять по "чайной столице" России и подняться на камень Полюд
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00
3 янв в 07:00
19 фев в 07:00
34 500₽ за человека
2 дня
Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге
Посидеть у костра под звёздами и увидеть места съёмок фильма «Географ глобус пропил»
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 08:00
19 окт в 08:00
23 ноя в 08:00
6 650₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Туры на 23 февраля»
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