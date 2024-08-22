В январе – туры в Перми

Найдено 4 тура в категории «В январе» в Перми, цены от 6 650 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
2 отзыва
3 дня
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
2 ноя в 06:00
6 дек в 06:00
47 500 за человека
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
На автобусе
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 6:00
30 ноя в 06:00
21 дек в 06:00
6 650 за человека
Путешествие по главным местам Пермского края: старинные городки, горы и тайга
На автобусе
5 дней
Путешествие по главным местам Пермского края: старинные городки, горы и тайга
Побывать на "Сользаводе", погулять по "чайной столице" России и подняться на камень Полюд
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00
3 янв в 07:00
19 фев в 07:00
34 500 за человека
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
На автобусе
2 дня
В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
Рассмотреть уникальный иконостас, побывать в месте пленения боярина Романова и увидеть оковы
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00
16 ноя в 07:00
3 янв в 07:00
7 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Варвара
    22 августа 2024
    Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
    Очень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы. У нас был прекрасный гид - Андрей, удобный транспорт и отличные гостиницы по пути. Так что огромное спасибо за прекрасное путешествие!
    Очень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось быОчень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось быОчень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось быОчень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы
  • Я
    Яна
    18 февраля 2024
    Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
    Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
    Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
  2. Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
  3. Путешествие по главным местам Пермского края: старинные городки, горы и тайга
  4. В прошлое на выходные: Ныроб, Чердынь и Соликамск
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Усьвинские столбы
  2. Каменный Город
Сколько стоит тур в Перми в октябре 2024
Сейчас в Перми в категории "В январе" можно забронировать 4 тура от 6 650 до 47 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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