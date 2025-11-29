Посетить Каменный город и Усть-Койву, увидеть Усьвинские столбы, Царские ворота и Мельничный ручей
Это путешествие в сердце Уральских предгорий, где нетронутая природа и русская зима раскрываются в полную силу.
Мы посетим Усьвинские столбы — возвышающиеся над рекой исполинские останцы, таящие следы древних морей и читать дальше
первых людей. Побродим по скальному лабиринту Каменного города, увидим сталактиты, сталагмиты и Царские ворота. Полюбуемся заснеженным Пермским краем с высоты и посмотрим, как живут в самобытной Усть-Койве.
А также изучим места, ставшие естественными декорациями на съёмках фильмов «Географ глобус пропил», «Время первых», «Сердце Пармы» и «Территория».
Описание тура
Организационные детали
Необходимы: одежда по погоде, удобная обувь с хорошим протектором, сменный комплект варежек, носков, нательной одежды.
Программа тура по дням
1 день
Усьвинские столбы, Столбовой грот, Каменный город, места киносъёмок
Встретимся в Перми и поедем к Усьвинским столбам. Тут снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых» и встречаются отпечатки древних кораллов, брахиопод и другие окаменелости, напоминающие о том, что миллионы лет назад здесь плескалось море. Увидим главный останец — Чёртов палец.
Посетим Столбовой грот на берегу Усьвы, где нашли следы первобытных людей. Побываем в Каменном городе — месте силы древних вогулов с лабиринтом в скальном массиве, напоминающем улицы, переулки и площади. Он послужил декорацией к фильмам «Сердце Пармы» и «Территория».
2 день
Усть-Койва, Царские ворота, Мельничный ручей, Красный камень
Утром отправимся в самобытный посёлок Усть-Койва, где Койва и Чусовая соединяются в одну реку. Осмотрим Царские ворота — арку, образовавшуюся после обрушения пещерного свода. Увидим Мельничный ручей, часть которого протекает через каньон, усыпанный ледяными сталактитами и сталагмитами. А также поднимемся на Красный камень, с вершины которого открываются завораживающие виды заснеженной Пармы. В Пермь вернёмся ближе к ночи.
