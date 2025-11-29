Встретимся в Перми и поедем к Усьвинским столбам. Тут снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых» и встречаются отпечатки древних кораллов, брахиопод и другие окаменелости, напоминающие о том, что миллионы лет назад здесь плескалось море. Увидим главный останец — Чёртов палец.

Посетим Столбовой грот на берегу Усьвы, где нашли следы первобытных людей. Побываем в Каменном городе — месте силы древних вогулов с лабиринтом в скальном массиве, напоминающем улицы, переулки и площади. Он послужил декорацией к фильмам «Сердце Пармы» и «Территория».