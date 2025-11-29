Мои заказы

Индивидуально по зимней Парме и местам киносъёмок

Посетить Каменный город и Усть-Койву, увидеть Усьвинские столбы, Царские ворота и Мельничный ручей
Это путешествие в сердце Уральских предгорий, где нетронутая природа и русская зима раскрываются в полную силу.

Мы посетим Усьвинские столбы — возвышающиеся над рекой исполинские останцы, таящие следы древних морей и
первых людей. Побродим по скальному лабиринту Каменного города, увидим сталактиты, сталагмиты и Царские ворота. Полюбуемся заснеженным Пермским краем с высоты и посмотрим, как живут в самобытной Усть-Койве.

А также изучим места, ставшие естественными декорациями на съёмках фильмов «Географ глобус пропил», «Время первых», «Сердце Пармы» и «Территория».

Описание тура

Организационные детали

Необходимы: одежда по погоде, удобная обувь с хорошим протектором, сменный комплект варежек, носков, нательной одежды.

Программа тура по дням

1 день

Усьвинские столбы, Столбовой грот, Каменный город, места киносъёмок

Встретимся в Перми и поедем к Усьвинским столбам. Тут снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых» и встречаются отпечатки древних кораллов, брахиопод и другие окаменелости, напоминающие о том, что миллионы лет назад здесь плескалось море. Увидим главный останец — Чёртов палец.

Посетим Столбовой грот на берегу Усьвы, где нашли следы первобытных людей. Побываем в Каменном городе — месте силы древних вогулов с лабиринтом в скальном массиве, напоминающем улицы, переулки и площади. Он послужил декорацией к фильмам «Сердце Пармы» и «Территория».

2 день

Усть-Койва, Царские ворота, Мельничный ручей, Красный камень

Утром отправимся в самобытный посёлок Усть-Койва, где Койва и Чусовая соединяются в одну реку. Осмотрим Царские ворота — арку, образовавшуюся после обрушения пещерного свода. Увидим Мельничный ручей, часть которого протекает через каньон, усыпанный ледяными сталактитами и сталагмитами. А также поднимемся на Красный камень, с вершины которого открываются завораживающие виды заснеженной Пармы. В Пермь вернёмся ближе к ночи.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Пермь и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Эковзнос в природном парке - 150 ₽/чел
  • Аренда лодки/снегохода для заброски - 1500 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, 8:00
Завершение: Пермь, 22:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 268 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
истории. Нас объединяет любовь к Пермскому краю и желание делиться этим богатством с каждым гостем. Константин с юношества увлекается краеведением, активным отдыхом и автотуризмом. Прошёл, проплыл и проехал, все горы, реки и пещеры Пермского края. Надежда историк по образованию, увлечённая археологией и этнографией, имеет официальную аккредитацию гида от министерства туризма. Для нас самое важное в работе — эмоции и впечатления, открытия и приключения, которые получают путешественники в моменте. Видеть это — настоящее удовольствие. Мы ставим во главу угла грамотную организацию и безопасность путешествий. Обращайтесь, будем рады провести познавательные экскурсии и треккинги, восхождения в горы и сплавы — с учётом ваших пожеланий и физических возможностей.

