Зимний тур-знакомство: топовые локации Пермского края в мини-группе
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 4:00-5:3...
19 дек в 05:00
2 янв в 05:00
48 600 ₽ за человека
Индивидуально по зимней Парме и местам киносъёмок
Посетить Каменный город и Усть-Койву, увидеть Усьвинские столбы, Царские ворота и Мельничный ручей
Начало: Пермь, 8:00
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
₽ за человека
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 6:00
20 дек в 06:00
6 янв в 06:00
7550 ₽ за человека
