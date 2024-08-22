3 дня
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
2 янв в 06:00
5 янв в 06:00
47 500₽ за человека
5 дней
Путешествие по главным местам Пермского края: старинные городки, горы и тайга
Побывать на "Сользаводе", погулять по "чайной столице" России и подняться на камень Полюд
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00
19 фев в 07:00
5 мар в 07:00
34 500₽ за человека
2 дня
Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге
Посидеть у костра под звёздами и увидеть места съёмок фильма «Географ глобус пропил»
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 08:00
14 дек в 08:00
4 янв в 08:00
7 800₽ за человека
2 дня
Зимнее путешествие к Усьвинским столбам: на снегоходах и снегоступах с проживанием в глэмпинге
Встретить рассвет в Секретном Каменном городе, подняться к Омутному камню и посидеть у костра
Начало: Пермь, ул. Екатерининская, 30, 8:00
29 дек в 08:00
24 янв в 08:00
33 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВарвара22 августа 2024Очень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы. У нас был прекрасный гид - Андрей, удобный транспорт и отличные гостиницы по пути. Так что огромное спасибо за прекрасное путешествие!
- ЯЯна18 февраля 2024Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На 8 Марта»
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Сколько стоит тур в Перми в декабре 2024
Сейчас в Перми в категории "На 8 Марта" можно забронировать 4 тура от 7 800 до 47 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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