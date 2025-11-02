читать дальше детства, но рассказ экскурсовода дал много новых интересных фактов и деталей о парке и фонтанах Петергофа. Высокая эрудиция, лёгкое общение, спокойное повествование и настрой на экскурсантов отличают Наталью и дают хорошую и интересную прогулку по парку. Маршрут продуман и охватывает все основные локации. Рекомендую

Очень понравилась экскурсия Фонтаны Петергофа, которую нам провела Наталья. Я всю жизнь живу в Санкт-Петербурге, парк и фонтаны знаю с