Мои заказы

Экскурсии по набережной Петергофа

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Петергофе, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Русский Версаль: летняя сказка на берегу Финского залива
Начало: У Верхнего сада
11 дек в 12:00
13 дек в 12:00
2900 ₽ за человека
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
«Всего за 45 минут вы доберётесь из центра Петербурга до сказочного города на берегу Финского залива»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по Петергофу «Волшебство фонтанов и аллей»
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Петергофу
Откройте для себя красоту Петергофа с профессиональным фотографом. Уникальные снимки на фоне фонтанов и аллей ждут вас
«Прогуляемся по набережной, откуда открывается живописный вид на Финский залив»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 ноября 2025
    Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
    Очень понравилась экскурсия Фонтаны Петергофа, которую нам провела Наталья. Я всю жизнь живу в Санкт-Петербурге, парк и фонтаны знаю с
    читать дальше

    детства, но рассказ экскурсовода дал много новых интересных фактов и деталей о парке и фонтанах Петергофа. Высокая эрудиция, лёгкое общение, спокойное повествование и настрой на экскурсантов отличают Наталью и дают хорошую и интересную прогулку по парку. Маршрут продуман и охватывает все основные локации. Рекомендую

    Очень понравилась экскурсия Фонтаны Петергофа, которую нам провела Наталья. Я всю жизнь живу в Санкт-Петербурге, паркОчень понравилась экскурсия Фонтаны Петергофа, которую нам провела Наталья. Я всю жизнь живу в Санкт-Петербурге, парк
  • К
    Константин
    27 августа 2025
    Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
    День добрый! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Марии, благодаря которой мы провели незабываемые 2.5 часа прекрасной экскурсии по фонтанам Петергофа. Глубокое знание мельчайших фактов истории не может не доставить удовольствие. Мария, спасибо!!!
    С уважением,
    Константин из Кузбасса
  • Л
    Лариса
    25 августа 2025
    Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
    Благодарим за экскурсию
  • О
    Ольга
    17 августа 2025
    Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
    Очень душевный экскурсовод Варвара!!! Всё понравилось, было классно! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петергофе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
  2. Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
  3. Фотопрогулка по Петергофу «Волшебство фонтанов и аллей»
Какие места ещё посмотреть в Петергофе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Фонтаны в Петергофе
  2. Нижний парк
  3. Самое главное
  4. Набережная
  5. Большой дворец
  6. Парк Александрия
Сколько стоит экскурсия по Петергофу в декабре 2025
Сейчас в Петергофе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 8700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Петергофе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Петергофа. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025