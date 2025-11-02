Мини-группа
до 6 чел.
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Русский Версаль: летняя сказка на берегу Финского залива
Начало: У Верхнего сада
11 дек в 12:00
13 дек в 12:00
2900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
«Всего за 45 минут вы доберётесь из центра Петербурга до сказочного города на берегу Финского залива»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Петергофу
Откройте для себя красоту Петергофа с профессиональным фотографом. Уникальные снимки на фоне фонтанов и аллей ждут вас
«Прогуляемся по набережной, откуда открывается живописный вид на Финский залив»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 ноября 2025Очень понравилась экскурсия Фонтаны Петергофа, которую нам провела Наталья. Я всю жизнь живу в Санкт-Петербурге, парк и фонтаны знаю с
- ККонстантин27 августа 2025День добрый! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Марии, благодаря которой мы провели незабываемые 2.5 часа прекрасной экскурсии по фонтанам Петергофа. Глубокое знание мельчайших фактов истории не может не доставить удовольствие. Мария, спасибо!!!
С уважением,
Константин из Кузбасса
- ЛЛариса25 августа 2025Благодарим за экскурсию
- ООльга17 августа 2025Очень душевный экскурсовод Варвара!!! Всё понравилось, было классно! Спасибо!
