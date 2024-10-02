Сияние фонтанов Петергофа

Пройти по дорожкам, где гуляли царственные особы, и узнать историю этого удивительного места
Красоту императорской резиденции сложно передать словами — её нужно оценить своими глазами. Вы увидите Нижний парк с многочисленными фонтанными каскадами и скульптурами. Полюбуетесь величественным дворцом. Погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн. И услышите множество историй из жизни династии Романовых.
Сияние фонтанов Петергофа
Сияние фонтанов Петергофа
Сияние фонтанов Петергофа
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Блистательный Петергоф

В Нижнем парке вы полюбуетесь жемчужным блеском струй четырёх каскадов, знаменитым «Самсоном» и множеством других фонтанов и небольших фонтанчиков-шутих, игрой с которыми некогда забавлялся Пётр Первый.

Снаружи осмотрим Большой Петергофский дворец и оценим его размах и великолепие. Затем спустимся к заливу, вдохнём свежий морской воздух. А при хорошей погоде вы увидите купол Морского собора в Кронштадте.

Вы узнаете

  • о символике Большого каскада, фонтана «Самсон» и других скульптур
  • какие из существующих фонтанов успел увидеть Пётр Первый
  • почему в петровские времена Большой Петергофский дворец называли Верхними палатами
  • при какой императрице «палаты» превратились в роскошный дворец
  • в чём разница между французским регулярным садом и английским пейзажным
  • чем петергофская фонтанная система превзошла свой прототип — версальскую систему

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Петергофе, до места встречи вам нужно добраться самостоятельно: на автобусе, электричке, метеоре
  • В стоимость экскурсии включена экскурсия по парку в сопровождении гида
  • Входные билеты в парк не включены в цену экскурсии. После бронирования гид поможет вам с приобретением билетов в парк (и дворец при необходимости)
  • Большой Петергофский дворец вы посещаете самостоятельно без гида после окончания экскурсии по желанию. Билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 750 ₽, льготные — 550 ₽. Выходной — понедельник и последний вторник каждого месяца
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду и субботу в 11:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Морского Десанта
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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