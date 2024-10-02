Красоту императорской резиденции сложно передать словами — её нужно оценить своими глазами. Вы увидите Нижний парк с многочисленными фонтанными каскадами и скульптурами. Полюбуетесь величественным дворцом. Погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн. И услышите множество историй из жизни династии Романовых.

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Описание экскурсии

Блистательный Петергоф

В Нижнем парке вы полюбуетесь жемчужным блеском струй четырёх каскадов, знаменитым «Самсоном» и множеством других фонтанов и небольших фонтанчиков-шутих, игрой с которыми некогда забавлялся Пётр Первый.

Снаружи осмотрим Большой Петергофский дворец и оценим его размах и великолепие. Затем спустимся к заливу, вдохнём свежий морской воздух. А при хорошей погоде вы увидите купол Морского собора в Кронштадте.

Вы узнаете

о символике Большого каскада, фонтана «Самсон» и других скульптур

какие из существующих фонтанов успел увидеть Пётр Первый

почему в петровские времена Большой Петергофский дворец называли Верхними палатами

при какой императрице «палаты» превратились в роскошный дворец

в чём разница между французским регулярным садом и английским пейзажным

чем петергофская фонтанная система превзошла свой прототип — версальскую систему

Организационные детали