Петергоф и Кронштадт редко объединяют в одной поездке, хотя именно между ними проходит один из самых красивых водных маршрутов Финского залива.
Вы увидите знаменитые фонтаны Нижнего парка, проплывёте на метеоре и окажетесь в городе-крепости, который больше трёх веков охраняет морские подступы к Санкт-Петербургу.
Вы увидите знаменитые фонтаны Нижнего парка, проплывёте на метеоре и окажетесь в городе-крепости, который больше трёх веков охраняет морские подступы к Санкт-Петербургу.
Описание экскурсии
Нижний парк Петергофа
Вы увидите Большой каскад, фонтаны «Самсон», «Адам», «Ева», «Нептун» и «Тритон», знаменитые фонтаны-шутихи, дворцы Монплезир и Марли. А также прогуляетесь по аллеям с видом на Финский залив.
Путешествие на метеоре
Из Петергофа в Кронштадт отправитесь на скоростном судне на подводных крыльях. Полюбуетесь просторами Финского залива, увидите корабли и береговые укрепления.
Кронштадт
После прибытия прогуляетесь по главным местам города-крепости. Осмотрите Петровский парк, Кронштадтский футшток — нулевой уровень всех высот России, Якорную площадь, величественный Морской Никольский собор и Адмиралтейство с парком «Патриот».
На экскурсии вы узнаете:
- как создавалась уникальная фонтанная система Петергофа и почему она уже три века работает без насосов
- какие идеи Пётр I воплотил в своей загородной резиденции
- почему Кронштадт стал главным морским форпостом Российской империи
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе за гида) в Нижний парк — 900 ₽ за чел. в будни, 1100 ₽ за чел. в выходные и проезд на метеоре — от 700 ₽ за чел. Поможем приобрести билеты заранее
- Экскурсия начинается в Петергофе и заканчивается в Кронштадте
- Можем поехать из Санкт-Петербурга на автомобиле (1–6 чел.) — от 20 500 ₽
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — до 30 чел. Детали и стоимость — в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нижнем парке Петергофа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Петергофе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 2170 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
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