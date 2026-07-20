Петергоф и Кронштадт редко объединяют в одной поездке, хотя именно между ними проходит один из самых красивых водных маршрутов Финского залива. Вы увидите знаменитые фонтаны Нижнего парка, проплывёте на метеоре и окажетесь в городе-крепости, который больше трёх веков охраняет морские подступы к Санкт-Петербургу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 11 300 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Нижний парк Петергофа

Вы увидите Большой каскад, фонтаны «Самсон», «Адам», «Ева», «Нептун» и «Тритон», знаменитые фонтаны-шутихи, дворцы Монплезир и Марли. А также прогуляетесь по аллеям с видом на Финский залив.

Путешествие на метеоре

Из Петергофа в Кронштадт отправитесь на скоростном судне на подводных крыльях. Полюбуетесь просторами Финского залива, увидите корабли и береговые укрепления.

Кронштадт

После прибытия прогуляетесь по главным местам города-крепости. Осмотрите Петровский парк, Кронштадтский футшток — нулевой уровень всех высот России, Якорную площадь, величественный Морской Никольский собор и Адмиралтейство с парком «Патриот».

На экскурсии вы узнаете:

как создавалась уникальная фонтанная система Петергофа и почему она уже три века работает без насосов

какие идеи Пётр I воплотил в своей загородной резиденции

почему Кронштадт стал главным морским форпостом Российской империи

Организационные детали