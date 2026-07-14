Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Верхнему саду и Нижнему парку Петергофа
Познакомиться с фонтанами, дворцами и великим замыслом Петра I
Начало: У Нижнего парка
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 10 150 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Фонтанные истории Петергофа
Прогуляться по Нижнему парку и узнать, как появился самый знаменитый фонтанный ансамбль России
Начало: В Петергофе
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний парк Петергофа, Кронштадт и прогулка на метеоре
Прокатиться по Финскому заливу и открыть два совершенно разных пригорода Петербурга
Начало: В Нижнем парке Петергофа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 11 300 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Все было супер!!! Обязательно еще обратимся👍👍👍
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А
Прекрасный экскурсовод Мария - очень живой и интересный рассказ и маршрут!
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Всего 2 отзыва в Петергофе в категории "Выездные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Выездные»
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Сейчас в Петергофе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 11 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Экскурсии по окрестностям Петергофа и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь