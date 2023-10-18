«40
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) — один из отрогов потухшего исполина — вулкана Вилючинская сопка. Необыкновенно живописное место, богатое разнообразием флоры, граничащей с вечными льдами.
С обзорной площадки открывается панорамный вид на 9 вулканов Южной части полуострова, в том числе и на главный объект данной экскурсии — вулкан Горелый. Постройка Горелого — линейный вулканический хребет длиной 3 км по гребню. Он состоит из трех главных конусов.
С обзорной площадки открывается панорамный вид на 9 вулканов Южной части полуострова, в том числе и на главный объект данной экскурсии — вулкан Горелый. Постройка Горелого — линейный вулканический хребет длиной 3 км по гребню. Он состоит из трех главных конусов.
Ближайшие даты:
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Вилючинский перевал
- Вулкан Горелый и окрестности
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вулкан Горелый — лучший выбор для интересного похода всей семьейПуть к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (850 м. над уровнем моря) — один из отрогов потухшего исполина — влк. Вилючинская сопка. Необыкновенно живописное место, богатое разнообразием альпийской флоры, граничащей с вечными льдами.
С обзорной площадки открывается панорамный вид на 9 вулканов Южной части полуострова.
Наш путь на вершину начнется с зеленого (по сезону) плато, напитанного чудными ароматами, что источают изумительные цветы Камчатки. Далее, по набитым тропам, мы взойдем на вершину действующего вулкана, где нашему взору откроются виды на соседние пики горных исполинов, а когда посмотрим вниз, то увидим озера, что покоятся на глубине кратеров…
Восхождение к вершине Горелого — это безмятежное путешествие сквозь необыкновенный ландшафт, сформированный вулканической архитектурой.
Важная информация:• Наивысшая точка маршрута — 1829 м.
- Старт от базового лагеря на высоте 1000 м.
- Длительность (восхождение + спуск) — 5 ч. в спокойном темпе.
- Общая протяженность пешей части маршрута — 10 км.
- Программа дня:• 08:30 выезд из города в направлении Мутновской ГеоЭС;
- 10:00 Вилючинский перевал — 20-ти минутная остановка на пути следования к месту экскурсии. Это обзорная площадка на высоте чуть менее 1000 м. с возможностью насладиться прекрасными пейзажами и сделать отличные фото на память;
- 10:50 прибытие к месту экскурсии;
- 11:00 выход на маршрут;
- 16:00 возвращене к автомобилю;
- 16:30 — 17:00 переезд к гор. источникам (по желанию);
- 19:30 — 20:00 прибытие в город.
Ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
- Сопровождение гидом
- Питание на маршруте, ужин
- Место начала и завершения?
- Ленинградская улица, 87, Петропавловск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петропавловска-Камчатского
Индивидуальные
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Вулканы
Похожие туры из Петропавловска-Камчатского
Индивидуальная
12 часов
Вачкажец
У Вашего отеля
18 окт
22 окт
23 окт
24 окт
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
У Вашего отеля
18 окт
22 окт
23 окт
24 окт
от 39 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тихий океан: «Халактырский пляж»
У Вашего отеля
18 окт
22 окт
23 окт
24 окт
от 14 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии