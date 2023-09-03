Хели-ски — это совершенно особая форма фрирайда, которая дарит практически неограниченную свободу передвижения, а значит — возможность скатиться по самым диким нетронутым снежным склонам.
В морской части нашего путешествия вы проведёте несколько дней в уютном фьорде бухты Русской, которая врезалась в побережье на 8 километров.
Мы будем совершать восхождения и головокружительные спуски на горных лыжах и сноубордах, загорать на ласковом солнце, желающие смогут попробовать морской каякинг.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку, знакомство
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский». Встреча с организаторами в аэропорту.
Трансфер в гостевой дом в Петропавловске-Камчатском.
Обед.
Знакомство с гидами. Инструктаж по технике безопасности в горах, практические занятия по работе с лавинным снаряжением. Заполнение необходимых документов.
Ужин и отдых.
Хели-ски
Завтрак.
Выезд в вертолетный аэропорт поселка Николаевка. Посадка и вылет на вертолете Ми-8 на программу хели-ски. Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).
Возвращение в город, ужин.
Свободный день
Завтрак.
Выбор дополнительной активности:
- катание на собачьих упряжках;
- ски-тур / бэккантри;
- фрирайд со снегоходным забросками;
- хели-ски;
- серфинг и др.
Ужин и отдых.
Хели-ски
Завтрак.
Выезд в вертолетный аэропорт поселка Николаевка. Посадка и вылет на вертолете Ми-8 на программу хели-ски.
Высадка в бухте Русской, где вас уже ждёт катамаран Kosatka, в каютах которого вы будете жить ближайшие несколько дней.
Ужин. Ночь на судне.
Ски-тур
Завтрак на борту нашего катамарана.
Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.
Обед.
Морской каякинг.
В один из дней пребывания в бухте нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится лежбище сивучей (морских львов).
Ски-тур
Завтрак на борту нашего катамарана.
Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.
Обед.
Морской каякинг.
В один из дней пребывания в бухте нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится лежбище сивучей (морских львов).
Трансфер в город
Завтрак.
Ски-тур/бэккантри (если будет время), сборы и перелет в Петропавловск-Камчатский.
Заселение в гостевой дом, ужин и отдых.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт через рыбный рынок и сувенирную лавку.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Bay House» или «Granin House».
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Доплата за одноместное размещение возможна только во время размещения в гостевом доме – 5000 рублей/сутки. На катамаране только двух- и трёхместное размещение. Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, так же как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Granin House
Granin House — это новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский.
Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края — видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.
В гостевом доме Granin House четыре этажа, семь номеров и один общий номер хостельного типа, в которых есть всё необходимое для комфортного отдыха.
Косатка
Катамаран «KOSATKA» рассчитан на 10 человек гостей при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока.
Катамаран отличается повышенным комфортом: организация жилой площади позволяет создать уединенность и свободу передвижений. На борту длиной 15 м. и шириной 7 м. расположены пять кают с кроватями, освещением, розетками и местами для хранения вещей. Каюты достаточно просторные и удобные для проживания на борту в течение длительного времени. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи, включая посуду для сервировки. Есть большой обеденный стол и мягкие сиденья.
В условиях морского путешествия, особенно, длительного, на первый план выходят мелочи, столь привычные в быту и особенно ценные при условии долгого совместного пребывания вдали от берега. Поэтому два независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами и еще один душ на корме можно без сомнения отнести к бесспорным плюсам катамарана.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы по программе
- Сопровождение командой — менеджеры и гиды
- Проживание
- Завтраки и ужины в гостевом доме
- 3-разовое питание на судне
- Работа фотографа и/или видеооператора на маршрутах (2-3 дня)
- Полный комплект лавинного снаряжения: бипер, щуп, лопата, рация, лавинный рюкзак
- Фрахт вертолета МИ-8 (2 дня)
- Использование снегоходов
- Фрахт парусного катамарана (4 дня)
- Использование морских каяков
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Аренда снаряжения для катания (лыжи, сноуборд)
- Билеты на подъёмник и в термальные бассейны
- Доп. услуги в свободные дни
- Фрирайд со снегоходными забросками (по желанию) — от 20 000 руб. /чел.
- Снегоходные экскурсии (от 10 000 рублей)
- Серфинг (от 5 000 рублей)
- Экскурсия в этнодеревню и питомник ездовых собак (10 000 рублей)
- Доплата для англоговорящих иностранных граждан — 25 000 руб. /чел.
- Доплата для граждан Китая — 40 000 руб. /чел.
- Доплата для русскоговорящих иностранных граждан — 3 000 руб. /чел.
- Медицинская страховка (обязательно)
- Место начала и завершения?
- г. Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи:
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем);
- удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре;
- тёплая куртка, лучше пуховая;
- флисовая куртка или свитер;
- теплая жилетка;
- пара футболок;
- одежда для базы — лёгкие штаны, футболки, удобная сменная обувь;
- нижнее белье, термобелье в том числе;
- носки (несколько пар);
- шапки, перчатки, рукавицы, бафы — этих вещей желательно по 2-е штуки;
- купальный костюм, тапочки;
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем;
- зимняя повседневная обувь;
- термос;
- налобный фонарь;
- зубные щётки, паста, гель для душа, шампунь;
- личная аптечка.
Снаряжение (можно взять в прокат):
- горные лыжи/сноуборд;
- ботинки;
- палки;
- лавинное оборудование;
- лавинный рюкзак;
- маска (лучше иметь и запасную) и очки;
- шлем;
- спальник (комфорт на -15);
- коврик под спальник (каремат);
- рюкзак с возможностью крепления лыж или сноуборда;
- сноубордистам иметь треккинговые палочки (если будете покупать, то рекомендуем брать с клипсами) они облегчат пешие переходы и восхождения;
- тем, кто идет без скитурного комплекта или сплитборда, то есть бэккантри — снегоступы.
Важно: для ски-тура сноубордистам нужны свои сплиты – аренды у нас нет. Каждому сноубордисту выдаём снегоступы и палки, доску на рюкзак. Соответственно, лыжникам нужны лыжи для ски-тура. Если таких нет, то лыжи крепятся за спину, а мы выдаём снегоступы и палки. У нас есть аренда лыж для ски-тура, но их нужно подбирать. Аренда лыж – это доп. плата, а снегоступы и палки входят в стоимость программы.
- Где мы будем кататься?
Районы катания зависят, в основном, от погодных условий и состояния снега, а также от лавинной опасности. Каждый день старший гид принимает решение, куда полететь. Перепад высот составляет от 1000 м до 3000 м, протяженность спуска от 3000 м до 8000 м.
Основные районы катания (предварительно!):
- южная группа вулканов — Вилючинский, Мутновский, Горелый. Включает в себя склоны этих вулканов и горных хребтов, расположенных в том районе;
- северная группа вулканов — Корякский, Авачинский, Козельский. Это так называемые домашние вулканы, которые видно из города, горные хребты вдоль Усть-Большерецкой трассы — этот район обычно отличается по погодным условиям и состоянию снега;
- побережье Тихого океана — отличается фантастическими пейзажами и спусками прямо к океану, но добираться сюда дольше, чем в остальные районы катания.
- Что делать в плохую погоду зимой?
Все зависит от того, насколько погода плохая.
Иногда можно взять дополнительную программу с активностями, не включающими катание или заменить хели-ски снегоходными забросками.
Если катание невозможно, тогда есть варианты экскурсионных маршрутов на снегоходе или на машине.
Для тех, кто готов испытать совершенно незабываемые впечатления, мы предложим серфинг.
Когда остается возможным передвижение по городу, то мы можем предложить городскую экскурсию и посещение интерактивной площадки «Вулканариум».
Если же на улицу будет не выйти, то у нас в запасе мастер-классы по приготовлению камчатских деликатесов, проведение интересных встреч на тему Камчатских путешествий, истории и др.
- Нужно ли везти лавинное снаряжение?
Каждому участнику программы мы предоставляем полный комплект лавинного снаряжения: лавинный рюкзак SnowPulse, рацию, датчик, лопату и щуп.
Перед катанием группа проходит полный инструктаж, чтобы наши гиды удостоверились, что вы не только будете иметь этот набор при себе, но и будете знать, что именно с ним делать.
Если вы у вас есть лавинное снаряжение, то берите его с собой в поездку. То, к чему вы уже привыкли, будет комфортнее в использовании.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Ограничения по участию в туре
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:
- Возраст участников — до 50 лет.
- Минимальный возврат – от 12 лет (подросток должен иметь очень большой опыт катания на трассах и вне трасс, солидный опыт фрирайда как такового)
- Физическая подготовка — хорошая.
- Состояние здоровья — хорошее, отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.
- А можно приехать раньше начала программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
- Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
- Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.
Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта.
Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.
Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы — это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже.
В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели.
С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
- Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?
Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и наше сопровождение.
Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте.
Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не включена в стоимость тура и является обязательной для всех участников.
Необходим страховой полис, который будет покрывать катание вне трасс (просто катания на лыжах недостаточно).
Рекомендуем оформлять страховой полис от несчастного случая (НС) с покрытием возможного ч/с в зонах, неподготовленных для катания на лыжах/сноуборде («фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам»), а также с компенсацией транспортных расходов.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Хочу поехать вместе с партнером, а он (она) не катается. Что можете предложить?
Мы составляем для некатающихся гостей программу в соответствии с их интересами так, чтобы они все равно достаточно много времени проводили вместе с катающимися: по вечерам или на определенных выездах. Подобной опцией успешно пользуется очень много наших гостей!
- Как вы заранее определяете уровень катания?
В сборной группе мы никогда не можем гарантировать определенный уровень катания.
Мы ориентируемся на ответы наших будущих гостей на вопросы: Сколько лет катаетесь? Как часто? Где катаетесь? Как сами можете обозначить свой уровень катания?
Но ответы всегда очень субъективны и каждый очень по-разному может трактовать все вопросы.
- Сколько гидов на группу?
Группы до 4 человек — 1 гид; 5–9 человек — 2 гида; 10–15 — 3 гида; 16–19 человек — 4 гида.
- Почему хели-ски такой дорогой?
Основную стоимость хели-ски программы составляет цена за вертолетное время. Высокая цена полетов на вертолете МИ-8 в условиях горной местности, специфическая квалификация горных пилотов. Чем больше полетного времени, тем дороже программа.
- Воможны ли изменения в программе?
Да, возможны изменения, просим вас учесть, что:
- очередность дней программы может меняться;
- план по районам катания является примерным;
- в случае благоприятной летной погоды в первый день и неблагоприятного прогноза погоды на последующие дни, возможен вылет на хели-ски в первый день программы — день прилета.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.