Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик

Тур по Камчатке к вулкану Толбачик и Ключевской группе вулканов

5
1 отзыв
Тур по Камчатке к вулкану Толбачик и Ключевской группе вулканов в природный парк «Вулканы Камчатки» (вулканы Ушковский, Камень, Ключевской, Безымянный, Большая Удина, Острый и Плоский Толбачик) — еще один активный тур из нашей копилки.

Тур для начинающих и продолжающих туристов, которым не нравится долго таскать рюкзак, но нравится бродить по диким местам.

Маршрут тура очень интересный — мы осмотрим последствия самого крупного извержения вулкана в 20 веке — в 1975 года произошло извержение вулкана Толбачик, площадь его составила более 800 кв км! С тех пор прошло уже несколько десятков лет, но до сих пор на теле Земли остались неизгладимые следы.
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Ближайшие даты:
15
авг

Что вас ожидает 🤩

Вулкан Толбачик
Вулкан Толбачик
Вулканический массив из двух стратовулканов — Острого и Плоского Толбачиков
Лавовое поле
Лавовое поле
Остывающее после извержения 2012 года лавовое поле вулкана Толбачик
Мертвый лес
Мертвый лес
Уникальное явление, появилось во время самого большого извержения 20 века
Камчатский медведь
Камчатский медведь
Каждый год наши группы встречают медведей, пасухшихся на ягодниках

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Переезд в Козыревск

Трансфер из города Елизово (где расположен аэропорт) в поселок Козыревск (около 7-8 часов) по федеральной трассе, которая представляет из себя 200 км асфальта и почти 300 км гравийки.

По дороге остановимся в поселке Сокоч и попробуем знаменитые местные пирожки.

Знамениты они в первую очередь благодаря своим немалым размерам!

На ночь остановимся в уютном гостевом доме, вечером познакомимся, и гид проведет брифинг по программе.

2 день

Козыревск - стоянка Клешня под Толбачиком

Трансфер к вулкану Толбачик на стоянку Клешня по бездорожью через лес и по вулканическому пеплу, нам предстоит объехать большой лавовый язык, перекрывший дорогу во время извержения 2012 года.

Ехать около 5-7 часов. Мы остановимся на ночлег на стоянке Клешня, названной так из-за формы расположенного рядом вулканического конуса.

Этот лагерь станет для нам домом на несколько дней.

Козыревск - стоянка Клешня под ТолбачикомКозыревск - стоянка Клешня под ТолбачикомКозыревск - стоянка Клешня под Толбачиком
3 день

Лавовое поле вулкана Толбачик

Сегодня мы будем гулять по практически остывшему лавовому полю, образовавшемуся во время извержения Толбачика 2012-2013 годов.

Здесь еще можно найти участки, где из-под лавы пробивается вулканическое тепло, а также лавовые пещеры, образовавшиеся в результате обвалов хрупкой лавовой породы.

Также по погоде и силам можно будет подняться на конус прорыва имени Набоко — именно он извергался в 2012-2013 гг и образовал лавовое поле, по которому мы гуляли.

Лавовое поле вулкана ТолбачикЛавовое поле вулкана ТолбачикЛавовое поле вулкана ТолбачикЛавовое поле вулкана Толбачик
4 день

Восхождение на вулкан Толбачик (3140 м)

Для наиболее активных и выносливых участников — восхождение на вулкан Плоский Толбачки (3140 м) — на вершине которого нас ждет незабываемый вид на лавовые поля, на десятки вулканов и вулканчиков, расположенных в этой местности, а также на старый кратер Толбачика, глубиной около 500 м!

Восхождение технически не сложное, пешеходное без применения какого-либо специального снаряжения. Но будет затяжной подъем на кратер, обычно он занимает 6-8 часов.

С кромки кратера открывается вид на кратер вулкана Плоский Толбачик — 2 км в диаметре и 500 м глубиной, а в другую сторону вид соседнюю вершину вулкана Острый Толбачик, а также панорама на вулканы Ключевской группы — в случае хорошей погоды будет возможность посмотреть сверху на все места, где мы проходили.

К вечеру мы спустимся с вулкана и по уже знакомому лавовому полю вернемся в лагерь. По желанию можно на вулкан не ходить и остаться в лагере.

В пути налегке 13 км, набор высоты 1800 м, сброс высоты 1800 м.

Восхождение на вулкан Толбачик (3140 м)Восхождение на вулкан Толбачик (3140 м)Восхождение на вулкан Толбачик (3140 м)Восхождение на вулкан Толбачик (3140 м)Восхождение на вулкан Толбачик (3140 м)
5 день

Активные конуса и Мёртвый лес

Сегодня на машине мы отправимся в уникальное место — Мёртвый лес, который образовался в результате извержения в 1975 году — деревья были погребены под раскаленным вулканическим пеплом — их остовы сохранились по сей день.

По прошествию уже более 50 лет жизни понемного отвоевывает место у смерти — сейчас в Мёртвом лесу произрастают мхи, иван-чай, малина — первые предвестники возрождения Земли.

Будем гулять по Мёртвому лесу и заглянем на кратер Звезда, где когда-то кипела лава, а теперь это нагромождение шлака и пепла на краю Мёртвого леса — здесь мы найдем пещеру-шкуродер, по которой смогут поползать все любители спелеологии.

А еще успеем подняться на активные конуса вулкана Толбачик, которые образовались во время Большого трещинного извержения вулкана Толбачик в 1975 году — самое крупное извержение 20 века его площадь 800 кв км!

Активные конуса и Мёртвый лесАктивные конуса и Мёртвый лесАктивные конуса и Мёртвый лесАктивные конуса и Мёртвый лесАктивные конуса и Мёртвый лесАктивные конуса и Мёртвый лес
6 день

Вулкан Толбачик - Петропавловск-Камчатский

Трансфер в Петропавловск-Камчатский 500 км 12-15 часов в зависимости от состояния дороги.

Ночуем в уютном и самом лучшем местном хостеле «3 лыжи».

7 день

Отъезд

Можно отправиться домой или продолжить знакомство с Камчаткой:

  • Посетить интерактивный музей вулканов Камчатки — Вулканариума. Здесь можно увидеть образцы горных пород, уникальные модели лавовых потоков, которые передают атмосферу природных чудес Камчатки, познакомиться поближе с этим удивительным творением природы — вулканами;
  • Отправиться в стойбище коренного народа Камчатки — коряков, — чтобы познакомиться поближе с культурой и бытом этих удивительных людей, тысячелетиями живущих в суровом камчатском климате. Здесь уютная яранга (жилище коряков из шкур животных) согреет вас своим теплом, а вкус корякского травяного чая запомнится надолго! Обязательно послушайте завораживающую игру на варгане, национальные песни и посмотрите сценки из жизни древних охотников;
  • Съездить на Халактырский пляж, уникальное место на на берегу Тихого океана с черным вулканическим песком;
  • Искупаться в термальных источниках Паратунки;
  • Попробовать посёрфить на волнах сурового Тихого океана — на Халактырском пляже есть сёрф-станция, куда съезжаются сёрферы со всего мира;
  • Совершить конную прогулку с видом на вулканы;
  • Порыбачить на сплаве по реке Быстрая;
  • Поплавать на морских каяках;
  • Отправиться на вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров, пожалуй, самое известное место на Камчатке или на Курильское озеро — основное место обитания медведей, где на них можно посмотреть безопасно. По отзывам туристов, интересны не только посещаемые места, но и сам полет, во время которого вы увидите потрясающие камчатские пейзажи с высоты птичьего полета;
  • Совершить на катере на прогулку по Тихому океану в бухту Русская — здесь предусмотрена рыбалка и обед из свежепойманных морских обитателей, а также есть шанс увидеть китов, касаток, сивучей (морских львов) и тюленей. В начале августа наши участники на подобных экскурсиях практически всегда встречают китов и касаток именно в бухте Русская.

Проживание

Первая ночь в гостевом доме в поселке Козыревск (4-6 местное размещение).

В комфортном и уютном хостеле в Петропавловске-Камчатском в 8 местных капсульных номерах (кровати со шторками) последнюю ночь.

При желании мы можем сделать для вас пересчет программы, чтобы вы жили в самостоятельно выбранном жилье (в отеле или арендованной квартире).

4 ночи в палатках на стоянке Клешня под вулканом Толбачик (есть туалет типа сортир и помещение столовой, где можно находится в любое время).

Варианты проживания

Гостевой дом в поселке Козыревск

1 ночь

Палатка на стоянке Клешня

4 ночи

Хостел «3 лыжи»

1 ночь
Хостел «3 лыжи»Хостел «3 лыжи»Хостел «3 лыжи»Хостел «3 лыжи»Хостел «3 лыжи»Хостел «3 лыжи»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение страховки, снаряжение)
  • Проживание в гостевом доме в поселке Козыревск 1 ночь (4 и 6-местные номера)
  • Проживание в хостеле в Петропавловске-Камчатском 1 ночь (8-местный капсульный номер)
  • Пользование групповым снаряжением (лагерное и костровое)
  • Место в палатке (организатором под запрос через анкету участника предоставляются 3х-местные палатки)
  • Обеспечение группы на маршруте газом
  • 3-х разовое питание (приемов пищи по дороге в кафе 2 раза)
  • Запланированные переезды на маршруте
  • Общественная аптечка и ремнабор
  • Услуги гида (иснтруктора-проводника)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Экстренная спутниковая связь
  • Плата за нахождение на территории природных парков
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Аренда личного снаряжения (спальника, коврика, рюкзака, трекинговых палок)
  • Страховка с опцией трекинг и вертолетной эвакуацией (можно оформить самостоятельно или через нас по запросу)
  • Питание в дороге (завтрак и обед 1 день, обед и ужин 6 день)
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательное

  • Треккинговые палки (телескопические);
  • Сидушка (хоба);
  • Термос;
  • Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка);
  • Полотенце;
  • Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему;
  • Посуда (кружка, ложка, миска, нож);
  • Рюкзак для радиальных выходов (до 30 л, легкий);
  • Коврик туристический летний;
  • Спальник (t комфорта ж -5-0 м не менее +6 градусов);
  • Палатка туристическая (по желанию предоставляется место в 3-местной палатке);
  • Солнцезащитные очки.

Необязательное

  • Power bank (зарядное устройство-аккумулятор);
  • Мобильный телефон с зарядкой;
  • Фотоаппарат;
  • Часы наручные.

Косметичка

  • Влажные салфетки;
  • Гигиеническая помада;
  • Зубная щетка и паста;
  • Крем солнцезащитный (spf 30);
  • Репеллент от насекомых (лучше универсальный спрей);
  • Туалетная бумага в непромокаемой упаковке.

Личная аптечка

  • Индивидуальные препараты;
  • Капли в нос;
  • Колдрекс/терафлю;
  • Пластырь;
  • Наколенники ортопедические/Эластичный бинт.

Одежда

  • 1 футболка или рубашка с длинным рукавом;
  • 2 ходовые футболки (синтетика);
  • Бафф (шарф);
  • Ботинки треккинговые мембранные легкие (твердая подошва, фиксированный голеностоп);
  • Гамаши/фонарики;
  • Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка);
  • Кеды/кроссовки (в качестве запасной обуви);
  • Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая)/ дождевик туристический до колен;
  • Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать);
  • Нижнее белье (лучше синтетика) в разумных количествах;
  • Носки треккинговые 2 пары;
  • Носки шерстяные/теплые для сна 1 пара;
  • Перчатки тонкие;
  • Пуховая жилетка или легкий пуховик;
  • Теплая флисовая кофта;
  • Термобелье тонкое (летнее);
  • Флисовые штаны для утепления;
  • Шапка;
  • Шорты (не джинсовые);
  • Штаны ходовые (из быстросохнущего материала, легкостирающиеся);
  • 1 х/б футболка с длинным рукавом для сна.

Документы

  • Билеты или маршрутные квитанции;
  • Гермомешок для документов;
  • Деньги на дополнительные расходы;
  • Копия паспорта РФ (или фото в телефоне);
  • Паспорт РФ;
  • Полис ОМС;
  • Страховка с опцией трекинг и возможностью вертолетной эвакуации.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где проходит встреча участников группы?

В первый день тура в 10 утра* в городе Елизово (где расположен аэропорт). Рекомендуем переночевать в Елизово, в этом случае трансфер заберет вас из гостиницы.

Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.

*На Камчатке часовой пояс +9 часов к Москве.

Билеты нужно приобретать с прилетом в Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово) за день до начала тура.

Обратный билет — в последний день тура в любое время.

Какой температурный режим будет в туре?

Ночные температуры на Камчатке летом +3+8, дневные +12+25. Возможны дожди и сильные ветра. Бывают погодные аномалии, когда в августе в местах проведения тура может выпасть снег (он быстро тает). Во время восхождение на кратер вулкана Плоский Толбачик (высота 3140 м) в плохую погоду может идти снег (снег на Камчатке начиная с высоты около 2000 м лежит круглогодично).

Есть ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь на маршруте будет только в населенных пунктах. Также МТС ловит сеть на стоянке Клешня под вулканом Толбачик (без интернета).

Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!

Есть ли ограничения на посещение полуострова?

Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрещение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.

Как будет осуществляться питание на маршруте?

Предоставляется питание в кафе хостела, в помещениях столовых стоянки Клешня и глэмпинга в Мёртвом десу. Ходовые обеды перекусами. Возможна организация вегетарианского питания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 мая 2022
Хорошая организация, на все вопросы поступают быстрые и полные ответы. Создается группа в WhatsApp, где можно найти всю информацию.

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