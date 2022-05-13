1 день

Встреча группы. Переезд в Козыревск

Трансфер из города Елизово (где расположен аэропорт) в поселок Козыревск (около 7-8 часов) по федеральной трассе, которая представляет из себя 200 км асфальта и почти 300 км гравийки.

По дороге остановимся в поселке Сокоч и попробуем знаменитые местные пирожки.

Знамениты они в первую очередь благодаря своим немалым размерам!

На ночь остановимся в уютном гостевом доме, вечером познакомимся, и гид проведет брифинг по программе.