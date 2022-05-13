Трансфер из города Елизово (где расположен аэропорт) в поселок Козыревск (около 7-8 часов) по федеральной трассе, которая представляет из себя 200 км асфальта и почти 300 км гравийки.
По дороге остановимся в поселке Сокоч и попробуем знаменитые местные пирожки.
Знамениты они в первую очередь благодаря своим немалым размерам!
На ночь остановимся в уютном гостевом доме, вечером познакомимся, и гид проведет брифинг по программе.
Трансфер к вулкану Толбачик на стоянку Клешня по бездорожью через лес и по вулканическому пеплу, нам предстоит объехать большой лавовый язык, перекрывший дорогу во время извержения 2012 года.
Ехать около 5-7 часов. Мы остановимся на ночлег на стоянке Клешня, названной так из-за формы расположенного рядом вулканического конуса.
Этот лагерь станет для нам домом на несколько дней.
Сегодня мы будем гулять по практически остывшему лавовому полю, образовавшемуся во время извержения Толбачика 2012-2013 годов.
Здесь еще можно найти участки, где из-под лавы пробивается вулканическое тепло, а также лавовые пещеры, образовавшиеся в результате обвалов хрупкой лавовой породы.
Также по погоде и силам можно будет подняться на конус прорыва имени Набоко — именно он извергался в 2012-2013 гг и образовал лавовое поле, по которому мы гуляли.
Для наиболее активных и выносливых участников — восхождение на вулкан Плоский Толбачки (3140 м) — на вершине которого нас ждет незабываемый вид на лавовые поля, на десятки вулканов и вулканчиков, расположенных в этой местности, а также на старый кратер Толбачика, глубиной около 500 м!
Восхождение технически не сложное, пешеходное без применения какого-либо специального снаряжения. Но будет затяжной подъем на кратер, обычно он занимает 6-8 часов.
С кромки кратера открывается вид на кратер вулкана Плоский Толбачик — 2 км в диаметре и 500 м глубиной, а в другую сторону вид соседнюю вершину вулкана Острый Толбачик, а также панорама на вулканы Ключевской группы — в случае хорошей погоды будет возможность посмотреть сверху на все места, где мы проходили.
К вечеру мы спустимся с вулкана и по уже знакомому лавовому полю вернемся в лагерь. По желанию можно на вулкан не ходить и остаться в лагере.
В пути налегке 13 км, набор высоты 1800 м, сброс высоты 1800 м.
Сегодня на машине мы отправимся в уникальное место — Мёртвый лес, который образовался в результате извержения в 1975 году — деревья были погребены под раскаленным вулканическим пеплом — их остовы сохранились по сей день.
По прошествию уже более 50 лет жизни понемного отвоевывает место у смерти — сейчас в Мёртвом лесу произрастают мхи, иван-чай, малина — первые предвестники возрождения Земли.
Будем гулять по Мёртвому лесу и заглянем на кратер Звезда, где когда-то кипела лава, а теперь это нагромождение шлака и пепла на краю Мёртвого леса — здесь мы найдем пещеру-шкуродер, по которой смогут поползать все любители спелеологии.
А еще успеем подняться на активные конуса вулкана Толбачик, которые образовались во время Большого трещинного извержения вулкана Толбачик в 1975 году — самое крупное извержение 20 века его площадь 800 кв км!
Трансфер в Петропавловск-Камчатский 500 км 12-15 часов в зависимости от состояния дороги.
Ночуем в уютном и самом лучшем местном хостеле «3 лыжи».
Можно отправиться домой или продолжить знакомство с Камчаткой:
Первая ночь в гостевом доме в поселке Козыревск (4-6 местное размещение).
В комфортном и уютном хостеле в Петропавловске-Камчатском в 8 местных капсульных номерах (кровати со шторками) последнюю ночь.
При желании мы можем сделать для вас пересчет программы, чтобы вы жили в самостоятельно выбранном жилье (в отеле или арендованной квартире).
4 ночи в палатках на стоянке Клешня под вулканом Толбачик (есть туалет типа сортир и помещение столовой, где можно находится в любое время).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В первый день тура в 10 утра* в городе Елизово (где расположен аэропорт). Рекомендуем переночевать в Елизово, в этом случае трансфер заберет вас из гостиницы.
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
*На Камчатке часовой пояс +9 часов к Москве.
Билеты нужно приобретать с прилетом в Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово) за день до начала тура.
Обратный билет — в последний день тура в любое время.
Ночные температуры на Камчатке летом +3+8, дневные +12+25. Возможны дожди и сильные ветра. Бывают погодные аномалии, когда в августе в местах проведения тура может выпасть снег (он быстро тает). Во время восхождение на кратер вулкана Плоский Толбачик (высота 3140 м) в плохую погоду может идти снег (снег на Камчатке начиная с высоты около 2000 м лежит круглогодично).
Сотовая связь на маршруте будет только в населенных пунктах. Также МТС ловит сеть на стоянке Клешня под вулканом Толбачик (без интернета).
Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!
Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрещение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.
Предоставляется питание в кафе хостела, в помещениях столовых стоянки Клешня и глэмпинга в Мёртвом десу. Ходовые обеды перекусами. Возможна организация вегетарианского питания.