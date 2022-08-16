Увидеть Камчатку с воды, воздуха и земли — именно такое приключение в мир дикой Камчатки нас ждёт!
Совершим восхождение на действующий вулкан Горелый, увидим косаток во время круиза в бухту Русская, посетим Долину гейзеров и нерестовое озеро Начикинское, погуляем по вулканическим пескам и, конечно, совершим прогулку по живописному горному массиву Вачкажец.
Прибытие и встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского.
Поездка на побережье Тихого океана — Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком.
Пикник на побережье.
Прогулка по пляжу.
Переезд в Петропавловск-Камчатский, заселение в гостевой дом.
Ужин.
Ночь в гостевом доме.
Завтрак в гостевом доме.
Посещение озера ледникового происхождения — оз. Начикинское (2,5 ч).
В него впадает много рек и ручьев, поэтому озеро стало крупным нерестилищем лососевых рыб, а также местом притяжения бурых медведей.
Пройдём на лодке по акватории озера, наблюдая за ходом нереста и охотой медведей.
Пообедаем в лагере на берегу озера.
Возвращение в гостевой дом.
Завтрак.
Поездка на автомобиле повышенной проходимости на вулкан Горелый.
Прибыв к подножию вулкана, мы послушаем инструктаж от гидов и начнем восхождение.
Горелый — один из самых простых для восхождения вулканов на Камчатке. Подъем идет по плотно утоптанной тропе на высоту 1828 м и занимает около 3 часов.
Обзорная прогулка на вершине вулкана вокруг двух кратеров, заполненных озерами.
Ланч во время экскурсии.
Возвращение в город.
Ужин.
Ночь в гостевом доме.
Завтрак в гостевом доме.
Перелет к Долине гейзеров (около 1 ч.).
По пути при благоприятных погодных условиях осмотрим два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из иллюминаторов вертолета.
По Долине гейзеров мы будем передвигаться в сопровождении опытного экскурсовода по специальным настильным тропам, которые защищают заповедную землю от вытаптывания.
Увидим извержение гейзера Большого, понаблюдаем за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.
На вертолете перелетим в кальдеру вулкана Узон.
Экскурсия проходит по Восточному термальному полю, где мы сможем полюбоваться различными термопроявлениями и завораживающими лунными пейзажами.
На обратном пути нас ждет ланч.
Купание в горячих термальных источниках в кластере Налычево природного парка «Вулканы Камчатки». Температура воды в природных ваннах достигает 40-45°.
Возвращение на вертодром и в гостевой дом.
Ужин.
Завтрак в гостевом доме.
Трансфер в морской порт.
Заселение на парусный катамаран KOSATKA.
Знакомство с экипажем.
Переход в бухту Русская (около 6 часов).
Во время похода иногда можно увидеть косаток и китов.
Встаём на причал у судна под названием «Уда».
Обед и ужин на борту катамарана.
Завтрак с видом на бухту Русская.
Морской каякинг. Наши гиды расскажут основы этой активности и обеспечат безопасность во время прогулки.
Если повезет, увидим пятнистых тюленей, которые часто отдыхают на отмелях в бухте.
Обед на борту катамарана.
Посещение мыса Кекурный, где располагается круглогодичное лежбище морских львов.
Возвращение в город.
Ужин и ночь в гостевом доме.
Завтрак в гостевом доме.
Выезд на джипе высокой проходимости.
Пешая прогулка к горному озеру Тахколоч, обзорная экскурсия вокруг озера, которое подпитывается от таяния ледников в горах.
Далее наш путь лежит вверх по тропе в глубокую долину между Вачкажцом и Летней Поперечной, вдоль резвой горной реки Тахколоч. Она образует на своем пути красивые водопады, к которым мы сможем подойти на расстояние вытянутой руки. Выше по течению реки тропа становится круче, но подготовленным путешественникам это покажется пустяком.
И вот она наша цель – наивысшая точка цирка, обрамляющего горную долину, откуда «растут» Вачкажец, Вачкажицы и Летняя Поперечная.
Здесь мы останавливаемся на привал и любуемся открывшимися нам видами.
Возвращение к автомобилям, ланч.
Возвращение в город.
Завтрак в гостевом доме.
Свободный или запасной день на случай непогоды.
Если программа выполнена, есть возможность выбрать дополнительную активность:
Дачные горячие источники иногда называют «малой Долиной Гейзеров» из-за того, что горячие газы этого фумарольного поля проходят сквозь воду холодного ручья, нагревают его и, в ряде случаев, создают эффект фонтанирования, что и привело к возникновению второго названия.
На этой экскурсии дружелюбные ездовые собаки окружат гостей и покатают в упряжках. Хозяева познакомят с обычаями камчатских народов, споют национальные песни, дадут примерить этнические костюмы, накормят традиционными блюдами.
Экскурсия на Курильское озеро — это шанс увидеть бурого медведя в его естественной среде обитания.
В программе: три посадки вертолета, обед, купание в горячих источниках, возвращение домой.
Ужин и ночь в гостевом доме.
Завтрак в гостевом доме.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.
В туре предусмотрено 2-х местное размещение в гостевом доме «Bay House» в г. Петропавловск-Камчатский и ночь в каюте на катамаране KOSATKA.
Гостевой дом расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Рассчитан на 10 пассажиров при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока. В катамаране, 15 м длиной и 7,8 м шириной, расположены: 3 двухместные каюты и 2 трехместные каюты.
В каждой каюте есть шкаф для одежды и полочки для хранения личных вещей. На катамаране имеются независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами, еще один душ на корме и уютная кают-компания. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи.
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
Для участия в туре необходимо:
Более подробную информацию необходимо уточнить у туроператора.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте.
Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
Пешим порядком:
При преодолении водных преград:
При встречи с медведем:
В горах:
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.