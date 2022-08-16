Космическая Камчатка

Экскурсионный тур «Космическая Камчатка» на 9 дней

5
3 отзыва
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Космическая Камчатка
Ближайшие даты:
7
сен

Что вас ожидает 🤩

Восхождение на Вулкан
Восхождение на Вулкан
Взберёмся на вулкан Горелый и полюбуемся открывающимися панорамами
Пейзажи Долины гейзеров
Пейзажи Долины гейзеров
Удивимся красоте долины и понаблюдаем, как прямо из-под земли выбиваются мощные клубы пара
Каякинг в бухте Русская
Каякинг в бухте Русская
Поживём в каюте и отправимся плавать по бухте после инструктажа опытного гида
Удивительный животный мир
Удивительный животный мир
Посетим нерестовое озеро и наверняка увидим медведей и других животных с безопасного расстояния
Купание в термальных источниках
Купание в термальных источниках
Насладимся теплом камчатских источников с пользой для здоровья и духа
На вертолёте и джипе с ветерком
На вертолёте и джипе с ветерком
Пролетим над известными вулканами и прокатимся на джипах к горному массиву Вачкажец

Описание

Увидеть Камчатку с воды, воздуха и земли — именно такое приключение в мир дикой Камчатки нас ждёт!

Совершим восхождение на действующий вулкан Горелый, увидим косаток во время круиза в бухту Русская, посетим Долину гейзеров и нерестовое озеро Начикинское, погуляем по вулканическим пескам и, конечно, совершим прогулку по живописному горному массиву Вачкажец.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку и Халактырский пляж

Прибытие и встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Поездка на побережье Тихого океана — Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком.

Пикник на побережье.

Прогулка по пляжу.

Переезд в Петропавловск-Камчатский, заселение в гостевой дом.

Ужин.

Ночь в гостевом доме.

Прибытие на Камчатку и Халактырский пляжПрибытие на Камчатку и Халактырский пляжПрибытие на Камчатку и Халактырский пляж
2 день

Посещение нерестового озера Начикинское

Завтрак в гостевом доме.

Посещение озера ледникового происхождения оз. Начикинское (2,5 ч).

В него впадает много рек и ручьев, поэтому озеро стало крупным нерестилищем лососевых рыб, а также местом притяжения бурых медведей.

Пройдём на лодке по акватории озера, наблюдая за ходом нереста и охотой медведей.

Пообедаем в лагере на берегу озера.

Возвращение в гостевой дом.

Посещение нерестового озера НачикинскоеПосещение нерестового озера НачикинскоеПосещение нерестового озера Начикинское
3 день

Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак.

Поездка на автомобиле повышенной проходимости на вулкан Горелый.

Прибыв к подножию вулкана, мы послушаем инструктаж от гидов и начнем восхождение.

Горелый — один из самых простых для восхождения вулканов на Камчатке. Подъем идет по плотно утоптанной тропе на высоту 1828 м и занимает около 3 часов.

Обзорная прогулка на вершине вулкана вокруг двух кратеров, заполненных озерами.

Ланч во время экскурсии.

Возвращение в город.

Ужин.

Ночь в гостевом доме.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
4 день

Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и купание в горячих источниках

Завтрак в гостевом доме.

Перелет к Долине гейзеров (около 1 ч.).

По пути при благоприятных погодных условиях осмотрим два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из иллюминаторов вертолета.

По Долине гейзеров мы будем передвигаться в сопровождении опытного экскурсовода по специальным настильным тропам, которые защищают заповедную землю от вытаптывания.

Увидим извержение гейзера Большого, понаблюдаем за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.

На вертолете перелетим в кальдеру вулкана Узон.

Экскурсия проходит по Восточному термальному полю, где мы сможем полюбоваться различными термопроявлениями и завораживающими лунными пейзажами.

На обратном пути нас ждет ланч.

Купание в горячих термальных источниках в кластере Налычево природного парка «Вулканы Камчатки». Температура воды в природных ваннах достигает 40-45°.

Возвращение на вертодром и в гостевой дом.

Ужин.

Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и купание в горячих источникахВертолетная экскурсия в Долину гейзеров и купание в горячих источникахВертолетная экскурсия в Долину гейзеров и купание в горячих источниках
5 день

Круиз в бухту Русская

Завтрак в гостевом доме.

Трансфер в морской порт.

Заселение на парусный катамаран KOSATKA.

Знакомство с экипажем.

Переход в бухту Русская (около 6 часов).

Во время похода иногда можно увидеть косаток и китов.

Встаём на причал у судна под названием «Уда».

Обед и ужин на борту катамарана.

Круиз в бухту РусскаяКруиз в бухту РусскаяКруиз в бухту РусскаяКруиз в бухту Русская
6 день

Морской каякинг

Завтрак с видом на бухту Русская.

Морской каякинг. Наши гиды расскажут основы этой активности и обеспечат безопасность во время прогулки.

Если повезет, увидим пятнистых тюленей, которые часто отдыхают на отмелях в бухте.

Обед на борту катамарана.

Посещение мыса Кекурный, где располагается круглогодичное лежбище морских львов.

Возвращение в город.

Ужин и ночь в гостевом доме.

Морской каякингМорской каякинг
7 день

Джип-тур к горному массиву Вачкажец

Завтрак в гостевом доме.

Выезд на джипе высокой проходимости.

Пешая прогулка к горному озеру Тахколоч, обзорная экскурсия вокруг озера, которое подпитывается от таяния ледников в горах.

Далее наш путь лежит вверх по тропе в глубокую долину между Вачкажцом и Летней Поперечной, вдоль резвой горной реки Тахколоч. Она образует на своем пути красивые водопады, к которым мы сможем подойти на расстояние вытянутой руки. Выше по течению реки тропа становится круче, но подготовленным путешественникам это покажется пустяком.

И вот она наша цель – наивысшая точка цирка, обрамляющего горную долину, откуда «растут» Вачкажец, Вачкажицы и Летняя Поперечная.

Здесь мы останавливаемся на привал и любуемся открывшимися нам видами.

Возвращение к автомобилям, ланч.

Возвращение в город.

Джип-тур к горному массиву ВачкажецДжип-тур к горному массиву Вачкажец
8 день

Свободный или запасной день

Завтрак в гостевом доме.

Свободный или запасной день на случай непогоды.

Если программа выполнена, есть возможность выбрать дополнительную активность:

  • Поездка на Дачные горячие источники (Малая долина гейзеров).

Дачные горячие источники иногда называют «малой Долиной Гейзеров» из-за того, что горячие газы этого фумарольного поля проходят сквозь воду холодного ручья, нагревают его и, в ряде случаев, создают эффект фонтанирования, что и привело к возникновению второго названия.

  • Посещение этнической экскурсии в собачьем питомнике.

На этой экскурсии дружелюбные ездовые собаки окружат гостей и покатают в упряжках. Хозяева познакомят с обычаями камчатских народов, споют национальные песни, дадут примерить этнические костюмы, накормят традиционными блюдами.

  • Вертолетная экскурсия на Курильское озеро.

Экскурсия на Курильское озеро — это шанс увидеть бурого медведя в его естественной среде обитания.

В программе: три посадки вертолета, обед, купание в горячих источниках, возвращение домой.

Ужин и ночь в гостевом доме.

Свободный или запасной день
9 день

Отъезд

Завтрак в гостевом доме.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.

ОтъездОтъезд

Проживание

В туре предусмотрено 2-х местное размещение в гостевом доме «Bay House» в г. Петропавловск-Камчатский и ночь в каюте на катамаране KOSATKA.

Варианты проживания

Гостевой дом «Bay House»

7 ночей

Гостевой дом расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.

К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.

В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.

На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.

Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»

Парусный катамаран «Косатка»

1 ночь

Рассчитан на 10 пассажиров при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока. В катамаране, 15 м длиной и 7,8 м шириной, расположены: 3 двухместные каюты и 2 трехместные каюты.

В каждой каюте есть шкаф для одежды и полочки для хранения личных вещей. На катамаране имеются независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами, еще один душ на корме и уютная кают-компания. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи.

Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы согласно программе
  • Сопровождение менеджером
  • Проживание в гостевом доме и на катамаране
  • Завтраки и ужины в гостевом доме
  • Завтраки, обеды и ужины на катамаране
  • Перекусы на пеших маршрутах
  • Сопровождение гидами
  • Фрахт катамарана
  • Аренда снаряжения (трекинговые палки, спальники)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обеды в свободные дни
  • Медицинская страховка.
  • Поездка на Дачные горячие источники (Малая долина гейзеров) — от 12 000 руб. /чел.
  • Посещение этнической экскурсии в собачьем питомнике — от 6 000 руб. /чел.
  • Вертолетная экскурсия на Курильское озеро — от 52 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:

  1. Обувь:
    • Для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые треккинговые ботинки (лучше со стельками «Gore-Tex» и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.
  2. Верхняя одежда:
    • Непромокаемая ветрозащитная куртка с капюшоном, теплые штаны;
    • теплый головной убор и перчатки;
    • теплый свитер и нательное белье (желательно термо-белье).
  3. Рюкзак:
    • Для однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.
  4. Личные вещи:
    • Солнцезащитные очки;
    • гигиеническая губная помада;
    • средство для защиты от солнечных ожогов;
    • рукавицы или перчатки для треккингов и восхождений;
    • емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
    • панама или кепка + спортивная шапка;
    • купальные принадлежности;
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство от насекомых;
    • фото и/или видеоаппаратура.
  5. Документы:
    • Паспорт;
    • авиабилет;
    • страховой полис;
    • свидетельство о рождении, если с вами летит ребёнок.
Информация для иностранных туристов

Для участия в туре необходимо:

  • оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.

Более подробную информацию необходимо уточнить у туроператора.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте.

Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

  • препараты от укачивания в транспорте и на воде;
  • болеутоляющие средства;
  • средства от сердечнососудистых заболеваний;
  • желудочные средства;
  • перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
  • средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
  • солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:

  • Будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
  • не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
  • соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
  • без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
  • не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
  • внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:

  • Поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
  • идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
  • помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
  • не курите во время движения;
  • при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
  • при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
  • самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:

  • Не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
  • переправу вброд осуществляйте только в обуви;
  • при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
  • при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки.

При встречи с медведем:

  • В большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
  • не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
  • рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
  • чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
  • если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
  • от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
  • особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
  • если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:

  • В горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
  • подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
  • не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
  • если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Правила безопасности при купании в горячих источниках
  • Не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
  • не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
  • не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках;
  • не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду;
  • не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
  • при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 авг 2022
Организация отличная. Питание превосходное. Параллельно получился гастрономический тур.
Н
16 авг 2022
Тур был подобран в полном соответствии с запросом, все чётко, напоминания о платежах, своевременное информирование об организаторах, к срокам отправки документов никаких вопросов или замечаний. Не первый тур покупаю через Большую страну. Однозначно продолжу пользоваться. Отдельное спасибо моему куратору Дарье Щербаковой. Всё вышеперечисленное - это её заслуга.
А
16 фев 2022
Отлично

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