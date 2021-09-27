Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур

Камчатка - это один самых снежных районов. Она привлекает любителей фрирайда возможностью катания на склонах действующих

4.7
3 отзыва
Камчатка – это один самых снежных районов. Она привлекает любителей фрирайда возможностью катания на склонах действующих вулканов.

Каждый раз, скатываясь со склона, здесь наслаждаешься не только отличным катанием и великолепным снегом, но и ошеломляющими видами на вулканы, бухту, океан. Тур проводится только под запрос для готовых групп от 2-х человек с января по апрель. Гарантированные даты: 20-26 февраля, 15-21 марта 2022г.
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Фрирайд на Камчатке. Горнолыжный тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Горнолыжный восторг
Горнолыжный восторг
Будем катать по различному рельефу: подготовленным трассам, склонам вулканов и снежной целине
Горячие источники
Горячие источники
После длинного активного дня отдохнем душой и телом в горячих источниках Зеленовские озерки
Побережье Тихого океана
Побережье Тихого океана
Восхитимся мощью и величием зимнего Тихого океана
Далекий Петропавловск-Камчатский
Далекий Петропавловск-Камчатский
Познакомимся с такой суровой, но удивительной столицей Камчатского края

Программа тура по дням

1 день
Аэропорт – Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.

В этот день можно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

Во второй половине дня поездка к побережью Тихого океана.

Аэропорт – Петропавловск-КамчатскийАэропорт – Петропавловск-Камчатский
2 день
Горнолыжный комплекс гора Морозная – Зеленовские озерки

Этот день полностью посвящён катанию на горнолыжной базе гора Морозная (протяжённость спуска до 2000 м, перепад высоты 523 м).

После катания во второй половине дня нас ждёт поездка на горячие источники Зеленовские озерки.

К вечеру возвращение в гостиницу в Петропавловск-Камчатский.

3 день
Начало фрирайда на Вилючинском перевале

Утром – выезд на Вилючинский перевал, высота которого около 1000 м над уровнем моря.

Фрирайд на склонах Вилючинского перевала с прекрасными видами на долину реки Паратунка и вулканы Вилючинский, Мутновский и Горелый.

Протяжённость спусков до 2 км, перепад высоты около 400 м.

Заброски фрирайдеров осуществляются с помощью снегоходов в нартах (санях) или буксировкой лыжника/сноубордиста за снегоходом.

Ночлег – в турприюте Вулканном, расположенном за Вилючинским перевалом.

После катания нас ждёт уютная баня.

Начало фрирайда на Вилючинском перевалеНачало фрирайда на Вилючинском перевале
4 день
Окончание фрирайда на Вилючинском перевале либо фрирайд на склонах вулкана Горелого

Продолжаем катание на разных склонах Вилючинского перевала.

Вдоволь накатавшись, к вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка.

Размещение на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.

В случае благоприятных погодных и снежных условий фрирайд в этот день будет проводиться на склонах вулкана Горелого.

5 день
Начало фрирайда на склонах Авачинского вулкана

Утром – выезд в район Авачинского перевала, осуществляется в нартах или буксировкой лыжника/сноубордиста за снегоходом.

Это первый день фрирайда на склонах Авачинского вулкана.

Высота начала спусков будет зависеть от состояния снежного покрова.

Ночлег – на турбазе в домиках у подножия вулкана.

Начало фрирайда на склонах Авачинского вулканаНачало фрирайда на склонах Авачинского вулкана
6 день
Окончание фрирайда на склонах Авачинского вулкана

Продолжаем катание на склонах действующего Авачинского вулкана с потрясающими видами на величественный исполин – Корякский вулкан, на Авачинскую бухту, а также вулканы Вилючинский, Мутновский и Горелый.

К вечеру возвращение в гостиницу в г. Петропавловск-Камчатский.

Окончание фрирайда на склонах Авачинского вулканаОкончание фрирайда на склонах Авачинского вулканаОкончание фрирайда на склонах Авачинского вулкана
7 день
Проводы в аэропорт

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

До новых встреч на Камчатке!

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.
Проводы в аэропортПроводы в аэропорт

Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в гостинице "Красинцев" (ныне База отдыха по приему юных туристов) или в отеле "Арсеньев", расположенные в г. Петропавловск-Камчатский (3 ночи), размещение в Паратунке (1 ночь)  в гостиницах Фламинго или Гелиос, а так же многоместное размещение на турбазах в горных районах (2 ночи).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание в городе (обеды и ужины), обед на горнолыжном комплексе гора Морозная
  • Оплата подъемников на горнолыжном комплексе гора Морозная
  • Медицинская страховка является обязательной
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Если прилетел раньше и/или улетаешь позже?
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Какая у вас разница во времени?

С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

Как правильно купить авиабилеты на программу?

При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс. Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен. Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура, но является обязательной. Страховка должна содержать такие условия, как «фрирайд, катание по немаркированным трассам, катание вне трасс». Условия страховки «катание на горных лыжах» или «горные лыжи» недостаточно. Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
27 сен 2021
Главным гидом был Алексей, и на сплаве подключался Пётр. Гиды в своей работе выложились на максимум, делали все возможное для нашего комфорта и безопасности. Но вопросы есть к организаторам: почему в приюте не повесить, например, зеркала. Также душ в приюте оплачивается дополнительно, лучше изначально включить в стоимость, потому что не всегда есть кэш в лесу, что приносит лишнюю беготню. Завтрак в радуге вкуса рассчитан явно не на взрослого человека, либо все на диетах сидят)) но питание в самом лагере организовано на высоком уровне. И встречающий человек слишком общительный у вас, что доставляет некоторый дискомфорт, хотя он это и делает от наилучших пробуждений.
Л
12 сен 2021
Прекрасная организация, профессиональные гиды, милейшие повара. Простое, но очень сытное, вкусное и разнообразное питание. Условия проживания в ряде мест спартанские, но ради испытания себя на прочность в том числе и едут на Камчатку.
Г
3 сен 2021
Организация тура как со стороны "Большой страны", так и с принимающей стороны слаженная на 100 процентов.

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