Камчатка – это один самых снежных районов. Она привлекает любителей фрирайда возможностью катания на склонах действующих вулканов. Каждый раз, скатываясь со склона, здесь наслаждаешься не только отличным катанием и великолепным снегом, но и ошеломляющими видами на вулканы, бухту, океан. Тур проводится только под запрос для готовых групп от 2-х человек с января по апрель. Гарантированные даты: 20-26 февраля, 15-21 марта 2022г.

Познакомимся с такой суровой, но удивительной столицей Камчатского края

После длинного активного дня отдохнем душой и телом в горячих источниках Зеленовские озерки

Будем катать по различному рельефу: подготовленным трассам, склонам вулканов и снежной целине

Программа тура по дням

1 день Аэропорт – Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице. В этот день можно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города. Во второй половине дня поездка к побережью Тихого океана.

2 день Горнолыжный комплекс гора Морозная – Зеленовские озерки

Этот день полностью посвящён катанию на горнолыжной базе гора Морозная (протяжённость спуска до 2000 м, перепад высоты 523 м). После катания во второй половине дня нас ждёт поездка на горячие источники Зеленовские озерки. К вечеру возвращение в гостиницу в Петропавловск-Камчатский.

3 день Начало фрирайда на Вилючинском перевале

Утром – выезд на Вилючинский перевал, высота которого около 1000 м над уровнем моря. Фрирайд на склонах Вилючинского перевала с прекрасными видами на долину реки Паратунка и вулканы Вилючинский, Мутновский и Горелый. Протяжённость спусков до 2 км, перепад высоты около 400 м. Заброски фрирайдеров осуществляются с помощью снегоходов в нартах (санях) или буксировкой лыжника/сноубордиста за снегоходом. Ночлег – в турприюте Вулканном, расположенном за Вилючинским перевалом. После катания нас ждёт уютная баня.

4 день Окончание фрирайда на Вилючинском перевале либо фрирайд на склонах вулкана Горелого

Продолжаем катание на разных склонах Вилючинского перевала. Вдоволь накатавшись, к вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка. Размещение на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой. В случае благоприятных погодных и снежных условий фрирайд в этот день будет проводиться на склонах вулкана Горелого.

5 день Начало фрирайда на склонах Авачинского вулкана

Утром – выезд в район Авачинского перевала, осуществляется в нартах или буксировкой лыжника/сноубордиста за снегоходом. Это первый день фрирайда на склонах Авачинского вулкана. Высота начала спусков будет зависеть от состояния снежного покрова. Ночлег – на турбазе в домиках у подножия вулкана.

6 день Окончание фрирайда на склонах Авачинского вулкана

Продолжаем катание на склонах действующего Авачинского вулкана с потрясающими видами на величественный исполин – Корякский вулкан, на Авачинскую бухту, а также вулканы Вилючинский, Мутновский и Горелый. К вечеру возвращение в гостиницу в г. Петропавловск-Камчатский.

7 день Проводы в аэропорт