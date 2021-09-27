Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
В этот день можно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
Во второй половине дня поездка к побережью Тихого океана.
Этот день полностью посвящён катанию на горнолыжной базе гора Морозная (протяжённость спуска до 2000 м, перепад высоты 523 м).
После катания во второй половине дня нас ждёт поездка на горячие источники Зеленовские озерки.
К вечеру возвращение в гостиницу в Петропавловск-Камчатский.
Утром – выезд на Вилючинский перевал, высота которого около 1000 м над уровнем моря.
Фрирайд на склонах Вилючинского перевала с прекрасными видами на долину реки Паратунка и вулканы Вилючинский, Мутновский и Горелый.
Протяжённость спусков до 2 км, перепад высоты около 400 м.
Заброски фрирайдеров осуществляются с помощью снегоходов в нартах (санях) или буксировкой лыжника/сноубордиста за снегоходом.
Ночлег – в турприюте Вулканном, расположенном за Вилючинским перевалом.
После катания нас ждёт уютная баня.
Продолжаем катание на разных склонах Вилючинского перевала.
Вдоволь накатавшись, к вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка.
Размещение на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.
В случае благоприятных погодных и снежных условий фрирайд в этот день будет проводиться на склонах вулкана Горелого.
Утром – выезд в район Авачинского перевала, осуществляется в нартах или буксировкой лыжника/сноубордиста за снегоходом.
Это первый день фрирайда на склонах Авачинского вулкана.
Высота начала спусков будет зависеть от состояния снежного покрова.
Ночлег – на турбазе в домиках у подножия вулкана.
Продолжаем катание на склонах действующего Авачинского вулкана с потрясающими видами на величественный исполин – Корякский вулкан, на Авачинскую бухту, а также вулканы Вилючинский, Мутновский и Горелый.
К вечеру возвращение в гостиницу в г. Петропавловск-Камчатский.
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
До новых встреч на Камчатке!
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в гостинице "Красинцев" (ныне База отдыха по приему юных туристов) или в отеле "Арсеньев", расположенные в г. Петропавловск-Камчатский (3 ночи), размещение в Паратунке (1 ночь) в гостиницах Фламинго или Гелиос, а так же многоместное размещение на турбазах в горных районах (2 ночи).
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс. Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен. Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура, но является обязательной. Страховка должна содержать такие условия, как «фрирайд, катание по немаркированным трассам, катание вне трасс». Условия страховки «катание на горных лыжах» или «горные лыжи» недостаточно. Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.