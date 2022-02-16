При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля.

В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта.

Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.

Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.

Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.

Последний день программы — это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже.

В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.