Сквозь часовые пояса, со всех уголков планеты, на зимнюю Камчатку летят тысячи туристов, чтобы вживую увидеть «горячую» землю и десятки вулканов под снегом, почувствовать мощь ледяного океана, погреться в термальных источниках и прикоснуться к дикой, спящей под снегом, природе края.
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Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту, трансфер в гостевой дом/отель.
Заселение, обед.
Свободное время, ужин и отдых.
Авачинский перевал
Завтрак.
Снегоходная экскурсия на Авачинский перевал.
Он расположен между двумя действующими вулканами — Авачинским (2741 м) и Корякским (3456 м).
Мы доберемся туда на снегоходе с пассажирской нартой и, если позволит погода и у вас будет желание, мы поднимемся на экструзию Верблюд, расположенную между исполинами.
Оттуда открывается потрясающий вид на Авачинский и Корякский вулканы, как на ладони видны города Петропавловск-Камчатский и Елизово.
После спуска нас ждет вкусный ланч.
Возвращение в город.
Ужин и отдых.
Мыс Маячный - побережье Тихого океана
После завтрака — трансфер до места стоянки снегоходов.
По пути мы увидим изрезанное маленькими бухтами побережье, а также сделаем остановку на смотровой площадке, откуда открывается вид на памятник природы Три брата и Вилючинский вулкан.
После смотровой площадки мы доберемся до следующей достопримечательности — Петропавловского маяка.
Его называют дедушкой маяков на Дальнем Востоке России, ведь построен он был в первой половине XIX века и действует до сих пор.
Маяк расположен на мысе, который обрывается отвесной скалой.
Пообедав с видом на бескрайние просторы Тихого океана, мы отправимся в обратный путь по уже знакомому маршруту.
Ужин и отдых в гостевом доме/в отеле.
Запасной / свободный день
Завтрак.
Запасной / свободный день.
Выбор дополнительной активности.
Ужин и отдых.
Вертолетная экскурсия
Завтрак.
Трансфер до места стоянки вертолета.
Сегодня вас ждет незабываемое путешествие на вертолете.
С высоты вы увидите горный массив Вачкажец, его высочайшую точку — конусообразную вершину по форме напоминающую вулкан (1556 м).
Возвращение в город, свободное время, ужин.
Этно-экскурсия и катание на собачьих упряжках
После завтрака в гостевом доме — трансфер в этнодеревню.
Вы познакомитесь с культурой коренных народов Камчатки — послушаете горловое пение, посмотрите на ритмичные танцы, узнаете о традициях и обычаях коренных народов полуострова.
А также познакомитесь с ездовыми собаками и даже прокатитесь в упряжке в качестве пассажира или сможете вести упряжку самостоятельно.
Любителям животных за собак переживать не стоит — эти породы созданы для бега. Как только хозяева начинают готовить сани, десятки снежных псов всеми силами привлекают к себе внимание, чтобы в упряжку взяли именно их.
Ужин и отдых в гостевом доме.
Трансфер в аэропорт
Завтрак.
Трансфер в аэропорт с остановкой на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостевом доме «Granin House» или «Bay House» или в загородном отеле.
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15–20 мин, так же как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы — красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Гостевой дом «Granin House»
Granin House — это новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский. Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края — видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.
За долгие годы работы мы сумели подобрать команду людей, которые знают толк в сервисе и гостеприимстве, они влюблены в Камчатский край и помогут вам познать эти чувства. Каждый гость окружен заботой и вниманием, чтобы чувствовать себя как дома.
В гостевом доме Granin House четыре этажа, семь номеров и один общий номер хостельного типа, в которых есть всё необходимое для комфортного отдыха.
Загородный отель
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы по программе
- Проживание: двухместное размещение в номере twin/double
- Питание, указанное в программе тура:завтраки и ужиныобед в день прилётаперекусы на маршрутах
- Завтраки и ужины
- Обед в день прилёта
- Перекусы на маршрутах
- Сопровождение гидами
- Использование снегоходов и вертолета по программе
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Программы в свободные дни:экскурсия в музей Вулканариум (1 час) — от 1 200 руб. /чел. фрирайд со снегоходными забросками (1 день) — от 20 000 руб. /чел.
- Экскурсия в музей Вулканариум (1 час) — от 1 200 руб. /чел.
- Фрирайд со снегоходными забросками (1 день) — от 20 000 руб. /чел.
- Билеты в термальные бассейны и на подъемники
- Аренда снаряжения для катания (лыжи, сноуборды)
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата для англоговорящих иностранных граждан — 25 000 руб. /чел.
- Доплата для граждан Китая — 40 000 руб. /чел.
- Доплата для русскоговорящих иностранных граждан — 3 000 руб. /чел.
- Медицинская страховка
- Место начала и завершения?
- г. Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветро/влагозащитный костюм;
- теплая/непромокаемая обувь;
- варежки/перчатки;
- шапка/бафф;
- флис и термобелье;
- маска/очки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какая нужна страховка?
Мы рекомендуем оформлять страховой полис от несчастного случая с покрытием возможного ЧС в зонах, неподготовленных для катания на лыжах или сноуборде (фрирайд), а также компенсацией транспортных расходов.
ОМС работает, как правило, в плановом лечении, но не сможет оплатить реабилитацию, курс физиотерапии, массаж и ЛФК в случае травмы.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие можно выбрать дополнительные активности в свободные дни?
В свободные дни по желанию и за доп. плату вы можете заказать дополнительные активности:
Экскурсия в музей Вулканариум (1 час) — от 1 200 руб. /чел.
Посещение Музея вулканов, где посетители смогут увидеть извержения вулканов, побывать в лавовой пещере и прикоснуться к многовековым камням.
Фрирайд со снегоходными забросками (1 день) — от 20 000 руб. /чел.
Доставка райдеров в район катания и заброска к месту начала спуска осуществляется снегоходами с использованием пассажирских нарт. Хорошая возможность не только покататься, но и полюбоваться пейзажами. Районы катания: Вилючинский перевал, Авачинский перевал, сопка Бархатная.
- Ограничения по участию в туре
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:
- Возраст участников — до 50 лет;
- Физическая подготовка — начальная, средняя;
- Состояние здоровья — хорошее, отсутствие противопоказаний в активному отдыху, готовность к пешим прогулкам.
- А можно приехать раньше начала программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
- Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
- Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля.
В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта.
Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.
Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы — это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже.
В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
- Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?
Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение, питание, трансферы и наше сопровождение.
Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте.
Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки.
- Сколько времени планировать на просмотр города Петропавловска-Камчатского?
Петропавловск-Камчатский — небольшой город. Вы можете самостоятельно пройтись по его историческому центру или взять трехчасовую экскурсию. Это можно осуществить прямо в день приезда (насчет экскурсии надо договариваться заранее).
На сопке Мишенная можно встретить закат или проводить рассвет — оттуда открывается прекрасный вид. А добраться — пешком с остановки 5 км или на такси.
Это вписывается даже в формат дней, уже занятых программой (но не всегда). Выделять дополнительный день для этого не надо.
- Какие условия тура нужно учитывать?
Очередность дней программы может меняться.
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Нерезидентам РФ необходима доплата (оформление документов, англоговорящий гид и т. д.).
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Благодарю за отличный тур.