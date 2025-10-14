Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
от 98 400 ₽ за человека
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
3 янв в 10:00
99 000 ₽ за человека
Камчатка за неделю: зимний тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
от 180 000 ₽ за человека
Осенние контрасты Камчатки
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
1 сен в 10:00
5 сен в 10:00
104 000 ₽ за человека
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
8 июл в 10:00
12 июл в 10:00
от 303 000 ₽ за человека
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
30 июн в 10:00
7 июл в 10:00
от 104 000 ₽ за человека
В сердце Камчатки
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
15 июл в 10:00
29 июл в 10:00
166 000 ₽ за человека
Легенды севера Камчатки
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
10 июл в 10:00
265 000 ₽ за человека
Гастрономический тур на Камчатку
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
23 июн в 10:00
10 июл в 10:00
от 232 000 ₽ за человека
