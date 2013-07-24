Новогодний релакс-тур на Камчатку
Покатаемся на снегоходах и собачьих упряжках, вдоволь наплаваемся в горячих источниках и проведём время так, что будет приятно вспоминать ещё долгие месяцы. Присоединяйся!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Крабовая вечеринка, вечер в термальных бассейнах
Встреча гостей икрой и шампанским в аэропорту Петропавловска-Камчатского.
Сразу после едем заселяться в SPA-отель «Лагуна», где устраиваем крабовую вечеринку.
Вечером релаксируем в термальном бассейне и встречаемся на ужине.
Мыс Маячный
Отправляемся на Мыс Маячный, где восхитимся невероятной природой снежной Камчатки.
Обязательно посетим смотровую площадку, с высоты которой открывается вид на выход из Авачинской бухты, скалы Три Брата, Мыс Маячный, бескрайние просторы Тихого океана.
Вертолётная прогулка над вулканами, Ходуткинские горячие источники
На вертолётах облетим вулканы Мутновский и Горелый.
В кальдере вулкана Ксудач прогуляемся по берегу «горячего» пляжа и насладимся двумя живописными озёрами: Штюбеля и Ключевого.
Также остановимся на Ходуткинских горячих источниках, где сможем искупаться и отдохнуть.
Снегоходное путешествие к Авачинскому вулкану
Сегодня проведем целый день на снегоходах и отправимся к Авачинскому вулкану.
Мы поедем на горный перевал через равнины с необычайно красивыми зимними пейзажами, а также прогуляемся по небольшому пешему маршруту.
Этно-деревня. Национальный обед и собачьи упряжки
Отправимся в этно-деревню, где познакомимся с укладом жизни коренных жителей, посмотрим программу национальных танцев и узнаем все легенды и традиции камчатского народа.
После обеда из блюд местной кухни обязательно покатаемся на собачьих упряжках.
Праздничная новогодняя программа. Новый год
В ночь отмечаем Новый год! Празднуем, веселимся на территории отеля, где подготовлена бомбическая программа мероприятия — будет ведущий, живая музыка, с 1:00 —дискотека в клубе.
После шумного праздника отдыхаем в спа и термальных бассейнах или же продолжаем веселье:)
Завершающий день. Рыбный рынок
Отдыхаем, делимся эмоциями с новыми друзьями.
По пути в аэропорт заедем на рыбный рынок, купим местных деликатесов и полетим домой.
Проживание
Мы будем проживать в SPA-отеле «Лагуна» — одном из старейших и культовых мест на Камчатке, находящемся в тихом живописном месте с горячими источниками.
Варианты проживания
SPA-отель «Лагуна»
Трёхзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi.
Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».
В отеле можно взять напрокат лыжное снаряжение. Окрестности отлично подходят для катания на лыжах.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча с икрой и шампанским, проводы в аэропорт, трансфер
- Питание на маршруте
- Крабовая вечеринка
- Вертолётная экскурсия
- Аренда общего снаряжения (палатка-кухня, палатки, кухонная утварь, стулья, столы и т. п.)
- Сопровождение группы на всем протяжении маршрута
- Проживание в стандартных номерах
- Работа гидов
- Посещение национальных парков по программе
- Неограниченное посещение термального бассейна и джакузи на территории отеля
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Алкоголь и дополнительное питание
- Ужины в отеле
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка не обязательна и поэтому в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору