Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено

Новогодний тур в Петропавловске-Камчатском

Новогодний релакс-тур на Камчатку

Оказаться на краю света среди могучих пиков вулканов и встретить Новый год одним из первых — это ли не настоящая сказка? 7 дней мы будем удивляться и радоваться белоснежным просторам Камчатки, наслаждаться блюдами из морепродуктов, любоваться вулканами — не только со стороны, но и с высоты, пролетая на вертолёте.

Покатаемся на снегоходах и собачьих упряжках, вдоволь наплаваемся в горячих источниках и проведём время так, что будет приятно вспоминать ещё долгие месяцы. Присоединяйся!
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Ближайшие даты:
27
дек

Что вас ожидает:

Снегоходное путешествие
Снегоходное путешествие
Поднимемся на Мыс Маячный и вулкан Авачинский верхом на верных снегоходах
Пролетая над кратером вулкана
Пролетая над кратером вулкана
На вертолётах облетим вулканы Мутновский и Горелый, увидим удивительные озёра
На упряжках с ветерком
На упряжках с ветерком
Посетим этно-деревню, где прокатимся на собачьих упряжках
Новый год на краю света
Новый год на краю света
Одними из первых встретим новогоднюю ночь с праздничной программой
Морские деликатесы
Морские деликатесы
Объедимся икрой и крабами, а также другими дарами моря
Тепло термальных источников
Тепло термальных источников
Будем купаться в термальных бассейнах и ваннах столько, сколько душе угодно

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Крабовая вечеринка, вечер в термальных бассейнах

Встреча гостей икрой и шампанским в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Сразу после едем заселяться в SPA-отель «Лагуна», где устраиваем крабовую вечеринку.

Вечером релаксируем в термальном бассейне и встречаемся на ужине.

Встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Крабовая вечеринка, вечер в термальных бассейнахВстреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Крабовая вечеринка, вечер в термальных бассейнахВстреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Крабовая вечеринка, вечер в термальных бассейнахВстреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Крабовая вечеринка, вечер в термальных бассейнахВстреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Крабовая вечеринка, вечер в термальных бассейнах
2 день

Мыс Маячный

Отправляемся на Мыс Маячный, где восхитимся невероятной природой снежной Камчатки.

Обязательно посетим смотровую площадку, с высоты которой открывается вид на выход из Авачинской бухты, скалы Три Брата, Мыс Маячный, бескрайние просторы Тихого океана.

Мыс МаячныйМыс МаячныйМыс Маячный
3 день

Вертолётная прогулка над вулканами, Ходуткинские горячие источники

На вертолётах облетим вулканы Мутновский и Горелый.

В кальдере вулкана Ксудач прогуляемся по берегу «горячего» пляжа и насладимся двумя живописными озёрами: Штюбеля и Ключевого.

Также остановимся на Ходуткинских горячих источниках, где сможем искупаться и отдохнуть.

Вертолётная прогулка над вулканами, Ходуткинские горячие источникиВертолётная прогулка над вулканами, Ходуткинские горячие источникиВертолётная прогулка над вулканами, Ходуткинские горячие источники
4 день

Снегоходное путешествие к Авачинскому вулкану

Сегодня проведем целый день на снегоходах и отправимся к Авачинскому вулкану.

Мы поедем на горный перевал через равнины с необычайно красивыми зимними пейзажами, а также прогуляемся по небольшому пешему маршруту.

Снегоходное путешествие к Авачинскому вулкануСнегоходное путешествие к Авачинскому вулкануСнегоходное путешествие к Авачинскому вулкану
5 день

Этно-деревня. Национальный обед и собачьи упряжки

Отправимся в этно-деревню, где познакомимся с укладом жизни коренных жителей, посмотрим программу национальных танцев и узнаем все легенды и традиции камчатского народа.

После обеда из блюд местной кухни обязательно покатаемся на собачьих упряжках.

Этно-деревня. Национальный обед и собачьи упряжкиЭтно-деревня. Национальный обед и собачьи упряжкиЭтно-деревня. Национальный обед и собачьи упряжки
6 день

Праздничная новогодняя программа. Новый год

В ночь отмечаем Новый год! Празднуем, веселимся на территории отеля, где подготовлена бомбическая программа мероприятия — будет ведущий, живая музыка, с 1:00 —дискотека в клубе.

После шумного праздника отдыхаем в спа и термальных бассейнах или же продолжаем веселье:)

Праздничная новогодняя программа. Новый годПраздничная новогодняя программа. Новый годПраздничная новогодняя программа. Новый годПраздничная новогодняя программа. Новый годПраздничная новогодняя программа. Новый годПраздничная новогодняя программа. Новый год
7 день

Завершающий день. Рыбный рынок

Отдыхаем, делимся эмоциями с новыми друзьями.

По пути в аэропорт заедем на рыбный рынок, купим местных деликатесов и полетим домой.

Завершающий день. Рыбный рынокЗавершающий день. Рыбный рынокЗавершающий день. Рыбный рынок

Проживание

Мы будем проживать в SPA-отеле «Лагуна» — одном из старейших и культовых мест на Камчатке, находящемся в тихом живописном месте с горячими источниками.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

SPA-отель «Лагуна»

6 ночей

Трёхзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi.

Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле можно взять напрокат лыжное снаряжение. Окрестности отлично подходят для катания на лыжах.

SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча с икрой и шампанским, проводы в аэропорт, трансфер
  • Питание на маршруте
  • Крабовая вечеринка
  • Вертолётная экскурсия
  • Аренда общего снаряжения (палатка-кухня, палатки, кухонная утварь, стулья, столы и т. п.)
  • Сопровождение группы на всем протяжении маршрута
  • Проживание в стандартных номерах
  • Работа гидов
  • Посещение национальных парков по программе
  • Неограниченное посещение термального бассейна и джакузи на территории отеля
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Алкоголь и дополнительное питание
  • Ужины в отеле
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка не обязательна и поэтому в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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