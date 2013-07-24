5 день

Этно-деревня. Национальный обед и собачьи упряжки

Отправимся в этно-деревню, где познакомимся с укладом жизни коренных жителей, посмотрим программу национальных танцев и узнаем все легенды и традиции камчатского народа.

После обеда из блюд местной кухни обязательно покатаемся на собачьих упряжках.