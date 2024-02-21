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Авторский тур
7 дней
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«По возвращении в шале — ужин и подготовка к празднованию Нового года (для заезда с 28 декабря)»
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Начало: аэропорт Петропавловск-Камчатский
3 янв в 10:00
от 228 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Оказаться на краю света среди могучих пиков вулканов и встретить Новый год одним из первых — это ли не настоящая сказка»
189 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ААлексей25 декабря 2023С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ННаталья28 августа 2022Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Новогодние туры 2024»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 3 тура от 144 000 до 228 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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