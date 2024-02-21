Туры на новогодние праздники 2024 в Петропавловске-Камчатском

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2024» в Петропавловске-Камчатском, цены от 144 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние праздники на Камчатке
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«По возвращении в шале — ужин и подготовка к празднованию Нового года (для заезда с 28 декабря)»
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000 за человека
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Начало: аэропорт Петропавловск-Камчатский
3 янв в 10:00
от 228 000 за человека
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Оказаться на краю света среди могучих пиков вулканов и встретить Новый год одним из первых — это ли не настоящая сказка»
189 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Новогодние праздники на Камчатке
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
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    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Новогодний гастрономический тур на Камчатку
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Новогодний гастрономический тур на Камчатку
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Новогодний гастрономический тур на Камчатку
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Новогодние праздники на Камчатке
    Спасибо организатору!
  • Н
    Наталья
    28 августа 2022
    Новогодние праздники на Камчатке
    Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Новогодние туры 2024»

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  3. Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 3 тура от 144 000 до 228 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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