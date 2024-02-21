Туры подходящие для зимних прогулок по Петропавловску-Камчатскому

Найдено 4 тура в категории «Зимние» в Петропавловске-Камчатском, цены от 115 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние праздники на Камчатке
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Проведите увлекательные новогодние праздники на Камчатке»
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000 за человека
Камчатка зимой и весной
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Зимой на полуострове снежно, но суровых морозов нет, сказывается дыхание Тихого океана»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000 за человека
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Начало: аэропорт Петропавловск-Камчатский
3 янв в 10:00
от 228 000 за человека
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы поедем на горный перевал через равнины с необычайно красивыми зимними пейзажами, а также прогуляемся по небольшому пешему маршруту»
189 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Новогодние праздники на Камчатке
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
    читать дальше

    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Новогодний гастрономический тур на Камчатку
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Новогодний гастрономический тур на Камчатку
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Новогодний гастрономический тур на Камчатку
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Новогодние праздники на Камчатке
    Спасибо организатору!
  • Е
    Елена
    21 апреля 2023
    Камчатка зимой и весной
    Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не утомительная. Природа Камчатки прекрасна и незабываема. Получили массу новых впечатлений от поездок на снегоходах, вездеходах и собачих упряжках. Очень рекомендую.
    Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не
  • Н
    Наталья
    28 августа 2022
    Новогодние праздники на Камчатке
    Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
  • И
    Ирина
    6 мая 2022
    Камчатка зимой и весной
    Потрясающий тур! Очень необычные и интересные экскурсии. Проживание на прекрасной турбазе "Лагуна" оставило неизгладимое впечатление.
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2022
    Камчатка зимой и весной
    Путешествие на Камчатку великолепное! Надеюсь Сахалин тоже сложится?

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Зимние»

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  3. Новогодний гастрономический тур на Камчатку
  4. Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Зимние" можно забронировать 4 тура от 115 000 до 228 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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