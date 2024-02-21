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Авторский тур
7 дней
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Проведите увлекательные новогодние праздники на Камчатке»
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Зимой на полуострове снежно, но суровых морозов нет, сказывается дыхание Тихого океана»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Начало: аэропорт Петропавловск-Камчатский
3 янв в 10:00
от 228 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы поедем на горный перевал через равнины с необычайно красивыми зимними пейзажами, а также прогуляемся по небольшому пешему маршруту»
189 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ААлексей25 декабря 2023С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ЕЕлена21 апреля 2023Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не утомительная. Природа Камчатки прекрасна и незабываема. Получили массу новых впечатлений от поездок на снегоходах, вездеходах и собачих упряжках. Очень рекомендую.
- ННаталья28 августа 2022Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
- ИИрина6 мая 2022Потрясающий тур! Очень необычные и интересные экскурсии. Проживание на прекрасной турбазе "Лагуна" оставило неизгладимое впечатление.
- ТТатьяна27 апреля 2022Путешествие на Камчатку великолепное! Надеюсь Сахалин тоже сложится?
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Зимние»
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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
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