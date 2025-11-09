Хотите выйти в открытый океан и поймать «морское чудовище»? Вы сможете добраться до глубоководных рыб Тихого океана. Красный морской окунь, макрурус, треска, палтус ждут вас. Весь улов ваш!
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание водной прогулкиХотите выйти в открытый океан и поймать «морское чудовище»? Вы сможете добраться до глубоководных рыб Тихого океана. Красный морской окунь, макрурус, треска, палтус ждут вас. Весь улов ваш! В вашем распоряжении будет быстроходный 10-местный катер с мини-кухней, каютой, туалетом и всем необходимым для гарантированного улова. Мы используем специальные удилища с японскими электрическими катушками, позволяющими опустить наживку на глубину до километра. Для комфортной рыбалки желательны группы не более 7 человек на один катер. Рыбалка проходит на удалении от входа в Авачинскую губу более 15 км. В пути вы увидите знаменитые скалы Три Брата, остров Бабушкин Камень и бухту Тихую. Также у вас будет шанс увидеть морских млекопитающих, обитающих в прибрежных водах Камчатки: китов, тюленей и косаток. Опытный капитан знает все рыбные места и приготовит ваши трофеи прям на борту. Продолжительность программы от 6 часов. Программа • Сбор группы, инструктаж по технике безопасности. Наш путь начинается с выхода в бухту Раковая в акватории Авачинской бухты.
- В пути бухта Завойко, бухта Шлюпочная, скалы Три Брата, мыс Маячный.
- Выход в открытый океан (Авачинский залив) к месту рыбалки. При помощи мощного эхолота картплоттера находим стаи рыб, что сильно экономит время для самой рыбалки.
- Вдоволь порыбачив, пообедав свежеприготовленными трофеями отправляемся в сторону города.
- В пути мыс Станицкого, остров Бабушкин камень, бухта Тихая.
С 1 мая по 31 октября ежедневно. С 7.00 до 13.00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Авачинский залив
- Скалы Три брата
- Остров Бабушкин камень
- Бухта Тихая
Что включено
- Работа экипажа, аренда катера/nЛанч, обед. /nАренда удочек и снастей для глубоководной рыбалки/nСтраховка/n
Что не входит в цену
- Трансфер на пирс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера, ул. Береговая 11
Завершение: Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера, Береговая 11
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 мая по 31 октября ежедневно. С 7.00 до 13.00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
