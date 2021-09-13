8:00 Встреча с группой в обозначенном месте (сообщается за 1-2 дня до выезда).
Выезд на реку Быстрая к месту начала сплава (в пути ориентировочно 2 часа).
Подготовка рафтов, упаковка вещей.
Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца.
В пути остановка на перекус.
Продолжение сплава.
Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки.
Ужин, рыбалка с берега.
Питание: обед, ужин.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Продолжение сплава с рыбалкой.
Обед – перекус, горячий чай.
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
Возвращение вечером.
Питание: завтрак, обед.
Необходимо взять с собой:
- рюкзак для восхождения (на 30-45 литров);
- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- треккинговые палки;
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент);
- паспорт и его копию в герметичной упаковке.
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы не участвуют.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.