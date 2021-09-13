Сплав по реке Быстрая на Камчатке

Программа тура полностью посвящена двухдневному сплаву по реке Быстрая на рафтах

5
3 отзыва
Программа тура полностью посвящена двухдневному сплаву по реке Быстрая на рафтах.
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Сплав по реке Быстрая на Камчатке
Ближайшие даты:
22
июл
06
авг
21
авг
29
авг
05
сен

Программа тура по дням

1 день
Сплав по реке Быстрая

8:00 Встреча с группой в обозначенном месте (сообщается за 1-2 дня до выезда).

Выезд на реку Быстрая к месту начала сплава (в пути ориентировочно 2 часа).

Подготовка рафтов, упаковка вещей.

Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца.

В пути остановка на перекус.

Продолжение сплава.

Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки.

Ужин, рыбалка с берега.

Питание: обед, ужин. 

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2 день
Сплав по реке Быстрая

Завтрак.

Сбор лагеря.

Продолжение сплава с рыбалкой.

Обед – перекус, горячий чай.

Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.

Возвращение вечером.

Питание: завтрак, обед. 

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти, спасательные жилеты, гермо-баулы и пр.)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
  • Рыболовная лицензия
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансферы к месту начала и после окончания тура
  • Проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо взять с собой:

- рюкзак для восхождения (на 30-45 литров);

- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);

- удобную походную одежду;

- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;

- кроссовки;

- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;

- теплые ветро-, водозащитные штаны;

- теплый свитер (флис);

- теплые носки;

- теплые перчатки / рукавицы;

- теплую шапку;

- легкий головной убор;

- треккинговые палки;

- сидушку для сидения на камнях и шлаке;

- налобный фонарик;

- накидку-дождевик;

- индивидуальную аптечку;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитные средства;

- средства от комаров и мошки (репеллент);

- паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Каковы правила поведения для участников тура?

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи туристы не участвуют.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
13 сен 2021
Доброго времени всем. Сплавлялась в сентябре 2021 года. Вода была не высокая, но все равно было очень весело. . Красивейшие виды, мишки на берегу, весёлая компания и замечательные гиды. По ходу сплава порыбачили, получилась восхитительная уха, спасибо повару. Ночевали в палатках, которые гиды помогли поставить. Мне очень понравилось
Н
19 сен 2021
Организаторы и отправляющей и принимающей стороны молодцы, всегда на связи, быстро ориентировались, если из за погоды приходилось менять программу. Никаких простоев, всё предусмотрено.
А
14 сен 2021
По организации тоже всё хорошо, в свободные дни предоставляли возможность выбрать туры. К сожалению, на вертолетную экскурсию попасть так и не удалось, зато нам предложили взамен полет на самолете над вулканами, что тоже оказалось весьма увлекательно. На любые вопросы отвечали оперативно, мне помогли остаться на Камчатке ещё на один день, предоставив отель и дополнительную экскурсию, и даже трансфер за мной остался. Плохого сказать ничего не могу, разве что информация по экскурсиям на завтра приходила иногда довольно поздно и хотелось бы иметь большее разнообразие экскурсий на выбор в свободные дни.

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