Индивидуальная
до 1 чел.
Вулкан Мутновский и «Дачные источники»: Живописное приключение
Откройте для себя уникальную красоту Камчатки с экскурсией на вулкан Мутновский. Живописные пейзажи и дыхание земли ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
Завтра в 17:00
20 апр в 09:00
50 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вачкажец: живописные пейзажи и встреча с природой Камчатки
Погрузитесь в мир древних ледников, альпийских пейзажей и кристально чистых водопадов на экскурсии по горному массиву Вачкажец
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с утра.
Завтра в 17:00
20 апр в 09:00
50 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к термальным источникам
Погрузитесь в мир вулканов и минеральных источников Камчатки. Ощутите дыхание земли и насладитесь живописными видами, которые останутся в памяти навсегда
Начало: Заберём вас в месте проживания
2 мая в 09:00
4 мая в 09:00
41 000 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Налычевские горячие источники»
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