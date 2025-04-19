Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Налычевские горячие источники" можно забронировать 3 экскурсии от 41 000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5