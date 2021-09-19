Восхождение на вулкан Авачинский

Приглашаем в поездку к Авачинскому вулкану и на прогулки по альпийским лугам

5
3 отзыва
Приглашаем в поездку к Авачинскому вулкану и на прогулки по альпийским лугам.
Восхождение на вулкан Авачинский
Восхождение на вулкан Авачинский
Восхождение на вулкан Авачинский
Восхождение на вулкан Авачинский
Восхождение на вулкан Авачинский
Восхождение на вулкан Авачинский
Восхождение на вулкан Авачинский
Ближайшие даты:
24
июл
08
авг
23
авг
31
авг
07
сен

Что вас ожидает 🤩

Черный пляж
Черный пляж
Прогуляемся по Халатырскому пляжу, который называют "черным"
Великолепные панорамы
Великолепные панорамы
Полюбуемся потрясающими видами на город, соседние вулканы и Налычевскую долину
Восхождение на вулкан
Восхождение на вулкан
Совершим удивительное восхождение к кратеру вулкана

Программа тура по дням

1 день
Переезд к подножию Авачинского вулкана

Встреча с группой в 17:00 (время указано ориентировочно).

Переезд к подножию Авачинского вулкана.

Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-6 мест).

Ужин.

Питание: ужин – походная кухня.

Ночлег: базовый лагерь (в спальных мешках).

Переезд к подножию Авачинского вулканаПереезд к подножию Авачинского вулкана
2 день
Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Инструктаж.

Восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов).

Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки.

Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.

Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.

Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.

Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.

Вершина венчается кратером.

Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.

В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы!

В пути перекус.

Возвращение в базовый лагерь.

Ужин.

Возвращение в п. Паратунка / г. Петропавловск-Камчатский.

Питание: завтрак, обед – походная кухня.

Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВосхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВосхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Прокат группового снаряжения и инвентаря (палатки, кухонное оборудование и др.)
  • Разрешения для посещения природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы к месту начала и после окончания тура
  • Проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Какие вещи необходимо взять с собой?

Необходимо взять с собой:

  • рюкзак для восхождения (на 30-45 литров);
  • спальный мешок;
  • удобную походную одежду;
  • треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
  • треккинговые палки;
  • кроссовки;
  • теплую непромокаемую куртку с капюшоном;
  • теплые непромокаемые штаны;
  • теплый свитер;
  • шерстяные носки;
  • перчатки, теплые рукавицы;
  • теплую шапку;
  • сидушку для сидения на камнях и шлаке;
  • налобный фонарик;
  • накидку-дождевик;
  • индивидуальную аптечку;
  • солнцезащитные очки;
  • крем от загара и после загара;
  • крем от комаров и мошки;
  • фото- и видеокамеру;
  • копии всех документов в герметичной упаковке.

Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Особенности тура

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы НЕ участвуют.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Снаряжение, которое можно взять в аренду

Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.

Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
19 сен 2021
Организаторы и отправляющей и принимающей стороны молодцы, всегда на связи, быстро ориентировались, если из за погоды приходилось менять программу. Никаких простоев, всё предусмотрено.
А
14 сен 2021
По организации тоже всё хорошо, в свободные дни предоставляли возможность выбрать туры. К сожалению, на вертолетную экскурсию попасть так и не удалось, зато нам предложили взамен полет на самолете над вулканами, что тоже оказалось весьма увлекательно. На любые вопросы отвечали оперативно, мне помогли остаться на Камчатке ещё на один день, предоставив отель и дополнительную экскурсию, и даже трансфер за мной остался. Плохого сказать ничего не могу, разве что информация по экскурсиям на завтра приходила иногда довольно поздно и хотелось бы иметь большее разнообразие экскурсий на выбор в свободные дни.
Е
13 сен 2021
Вся информация была предоставлена вовремя на Эл почту и в вотсап

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