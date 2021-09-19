Встреча с группой в 17:00 (время указано ориентировочно).
Переезд к подножию Авачинского вулкана.
Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-6 мест).
Ужин.
Питание: ужин – походная кухня.
Ночлег: базовый лагерь (в спальных мешках).
Завтрак.
Инструктаж.
Восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов).
Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки.
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.
Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.
Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.
Вершина венчается кратером.
Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы!
В пути перекус.
Возвращение в базовый лагерь.
Ужин.
Возвращение в п. Паратунка / г. Петропавловск-Камчатский.
Питание: завтрак, обед – походная кухня.
Необходимо взять с собой:
Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы НЕ участвуют.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.
Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.