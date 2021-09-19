Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-6 мест).

Встреча с группой в 17:00 (время указано ориентировочно).

Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Инструктаж.

Восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов).

Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки.

Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.

Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.

Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.

Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.

Вершина венчается кратером.

Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.

В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы!

В пути перекус.

Возвращение в базовый лагерь.

Ужин.

Возвращение в п. Паратунка / г. Петропавловск-Камчатский.

Питание: завтрак, обед – походная кухня.