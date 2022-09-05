Вулкан Толбачик. По следам извержения

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Программа тура полностью посвящена грандиозному и невероятно фееричному событию, которое началось в ноябре 2012 года – Новому трещинному извержению на Толбачинском долу.

Вы побываете на местах предыдущего масштабного извержения и увидите конус Северного прорыва 1976 г., лавовые пещеры, «мертвый лес».Вы испытаете весь спектр незабываемых ощущений, которыми щедро одарит столь яркая жемчужина в ожерелье Тихоокеанского Огненного Кольца!
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Ближайшие даты:
16
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даты

Что вас ожидает:

Баня
Баня
Расслабимся после долгой дороги в жаркой баньке
Мертвый лес
Мертвый лес
Прогуляемся по лесу, уничтоженному извержением 70-х годов
Кратер «Звезда»
Кратер «Звезда»
Спустимся внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы

Программа тура по дням

1 день

Переезд в район Ключевской группы вулканов

Встреча с группой:

  • 7:00 в г. Петропавловск-Камчатском;
  • 8:00 в п. Паратунка;
  • 8:30 в г. Елизово;

Точное время и место выезда сообщит турлидер группы накануне выезда.

Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).

Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.

Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова — Камчатку.

Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.

Размещение в гостевых домиках.

Цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута.

Отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.

Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.

Ужин.

Отдых, баня.

Питание: обед — за свой счет, в кафе; ужин — включен в стоимость, походная кухня.

Ночлег: гостевой дом (п. Козыревск).

Переезд в район Ключевской группы вулкановПереезд в район Ключевской группы вулкановПереезд в район Ключевской группы вулкановПереезд в район Ключевской группы вулканов
2 день

Северный прорыв извержения 1975 г. - кратер «Звезда» - лавовые пещеры

Завтрак.

Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).

Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).

В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение — крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.

Подъем на один из конусов Северного прорыва — конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.

Обед — перекус, горячий чай.

Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1-1,5 часа).

У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.

Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».

Ужин.

Отдых у костра.

Питание: завтрак — включен, походная кухня; обед — включен, походная кухня; ужин — включен, походная кухня.

Ночлег: палатка.

Северный прорыв извержения 1975 г. - кратер «Звезда» - лавовые пещерыСеверный прорыв извержения 1975 г. - кратер «Звезда» - лавовые пещерыСеверный прорыв извержения 1975 г. - кратер «Звезда» - лавовые пещеры
3 день

Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м) - Новое трещинное извержение 2012 г. - «Мертвый лес»

Завтрак.

Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.

Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.

Остановка возле места, где лежит фрагмент разбившегося вертолета, предавая этому месту еще большей драматичности.

Подъезд к сопке «Клешня» — отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 г. г.

Инструктаж.

Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).

Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.

Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.

Обед — перекус, горячий чай.

Вечером возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание: завтрак — включен, походная кухня; обед — включен, походная кухня.; ужин — включен, походная кухня.

Ночлег: палатка.

Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м) - Новое трещинное извержение 2012 г. - «Мертвый лес»Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м) - Новое трещинное извержение 2012 г. - «Мертвый лес»Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м) - Новое трещинное извержение 2012 г. - «Мертвый лес»Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м) - Новое трещинное извержение 2012 г. - «Мертвый лес»
4 день

Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Сбор лагеря.

Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.

В пути — обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Возвращение вечером.

Точка высадки — отель “Гейзер”, г. Петропавловск-Камчатский.

Питание: завтрак — включен, походная кухня; обед — за свой счет, в кафе.

Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский

Проживание

Тур предусматривает проживание: 1 ночь в гостевом доме, 2 ночи в палатках.

Варианты проживания

Гостевой дом в п. Козыревск

1 ночь

Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено.

Палатка

2 ночи

Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3х-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме в п. Козыревск (2,4-местное размещение)
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Транспорт по программе
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти и пр.)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Трансферы к месту начала и после окончания тура
  • Проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);
  • спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10) или можно взять в аренду за доп. плату;
  • вкладыш в спальник;
  • удобную походную одежду;
  • треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
  • кроссовки;
  • теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
  • теплые ветро-, водозащитные штаны;
  • теплый свитер (флис);
  • теплые носки;
  • теплые перчатки / рукавицы;
  • теплую шапку;
  • легкий головной убор;
  • банные и купальные принадлежности;
  • треккинговые палки или можно взять в аренду за доп. плату;
  • сидушку для сидения на камнях и шлаке;
  • налобный фонарик;
  • накидку-дождевик;
  • индивидуальную аптечку;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитные средства;
  • средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);
  • документы и их копии в герметичной упаковке.

Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Какие правила поведения для участников тура?

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи туристы не участвуют.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Снаряжение, которое можно взять в аренду

Мы заботимся о комфорте и тепле наших гостей, поэтому предлагаем качественные и наиболее подходящие для местных условий спальники и треккинговые палки в аренду:

Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus – анатомической формы, с температурой комфорта от -5 до 1, температурой экстрим до -24. Только со спальником с такими характеристиками вам будет комфортно во время ночлега на высоте в камчатских условиях.

Стоимость аренды спальника на тур – 4000 руб. за шт. (выдается на активную часть маршрута на 5 дней). Если берете спальник в аренду, необходимо взять с собой свой вкладыш в спальник.

Треккинговые палки – 2000 руб. за пару (выдаются на активную часть маршрута на 8 дней).

Маршрут тура

Нить маршрута:

г. Елизово – п. Козыревск – Северный прорыв, «Мертвый лес», пещеры – вулкан Толбачик – Петропавловск-Камчатский.

Какие будут условия проживания в палаточном лагере?

В лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки.

Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется.

Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте.

Санитарные условия в лагере: сан. палатка-туалет, походный умывальник.

Что мы будем есть в походе?

Походная кухня: В традициях гостеприимства всегда особое внимание уделяется тому, чтобы вкусно накормить гостя. Поэтому еда в нашем путешествии непременно останется одним из приятных впечатлений после его окончания.

Команда поваров разрабатывает сбалансированное походное меню, с учетом активности каждого дня программы.

Сытные завтраки, которые дадут необходимую энергию, удобные и легкие перекусы с собой на маршрут, чтобы поддержать силы в пути, полноценные горячие ужины в традициях домашней кухни согреют и порадуют душу и тело после активного дня.

Продукты местных производителей, камчатские дикоросы, минеральная вода, морсы из местных ягод, и, конечно же, красная икра и блюда из свежей рыбы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Х
5 сен 2022
Путешествие очень понравилось, прекрасные гиды, очень впечатлил знаниями и обширным кругозором Иван, и все это с огромной любовью к Камчатке. Отличный повар Наталья, водитель-ас вождения по экстремальным дорогам, вернее, полному бездорожью Алексей.
А главное, ощущение безопасности во время всего путешествия! Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
22 авг 2022
Все очень понравилось! Толбачик шикарен!! Организация четкая, несмотря на тяжелые логистические условия. Вахтовка комфортная, остановок много)) Гиды профессиональные, поэтому треккинг дался всем. В палатке было тепло, кормили вкусно. Хочу вернуться на Толбачик еще!
Д
24 сен 2023
Добрый день.
Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.
Добрый день.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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