1 день

Переезд в район Ключевской группы вулканов

Встреча с группой:

7:00 в г. Петропавловск-Камчатском;

8:00 в п. Паратунка;

8:30 в г. Елизово;

Точное время и место выезда сообщит турлидер группы накануне выезда.

Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).

Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.

Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова — Камчатку.

Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.

Размещение в гостевых домиках.

Цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута.

Отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.

Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.

Ужин.

Отдых, баня.

Питание: обед — за свой счет, в кафе; ужин — включен в стоимость, походная кухня.

Ночлег: гостевой дом (п. Козыревск).