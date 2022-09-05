Вы побываете на местах предыдущего масштабного извержения и увидите конус Северного прорыва 1976 г., лавовые пещеры, «мертвый лес».Вы испытаете весь спектр незабываемых ощущений, которыми щедро одарит столь яркая жемчужина в ожерелье Тихоокеанского Огненного Кольца!
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Программа тура по дням
Переезд в район Ключевской группы вулканов
Встреча с группой:
- 7:00 в г. Петропавловск-Камчатском;
- 8:00 в п. Паратунка;
- 8:30 в г. Елизово;
Точное время и место выезда сообщит турлидер группы накануне выезда.
Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).
Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.
Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова — Камчатку.
Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.
Размещение в гостевых домиках.
Цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута.
Отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.
Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.
Ужин.
Отдых, баня.
Питание: обед — за свой счет, в кафе; ужин — включен в стоимость, походная кухня.
Ночлег: гостевой дом (п. Козыревск).
Северный прорыв извержения 1975 г. - кратер «Звезда» - лавовые пещеры
Завтрак.
Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).
Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).
В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение — крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.
Подъем на один из конусов Северного прорыва — конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.
Обед — перекус, горячий чай.
Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1-1,5 часа).
У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.
Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».
Ужин.
Отдых у костра.
Питание: завтрак — включен, походная кухня; обед — включен, походная кухня; ужин — включен, походная кухня.
Ночлег: палатка.
Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м) - Новое трещинное извержение 2012 г. - «Мертвый лес»
Завтрак.
Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.
Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.
Остановка возле места, где лежит фрагмент разбившегося вертолета, предавая этому месту еще большей драматичности.
Подъезд к сопке «Клешня» — отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 г. г.
Инструктаж.
Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).
Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.
Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.
Обед — перекус, горячий чай.
Вечером возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание: завтрак — включен, походная кухня; обед — включен, походная кухня.; ужин — включен, походная кухня.
Ночлег: палатка.
Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский
Завтрак.
Сбор лагеря.
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
В пути — обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Возвращение вечером.
Точка высадки — отель “Гейзер”, г. Петропавловск-Камчатский.
Питание: завтрак — включен, походная кухня; обед — за свой счет, в кафе.
Проживание
Тур предусматривает проживание: 1 ночь в гостевом доме, 2 ночи в палатках.
Варианты проживания
Гостевой дом в п. Козыревск
Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено.
Палатка
Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3х-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме в п. Козыревск (2,4-местное размещение)
- Услуги гидов-проводников
- Услуги повара
- Питание, указанное в программе
- Экскурсии по программе
- Транспорт по программе
- Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти и пр.)
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Трансферы к месту начала и после окончания тура
- Проживание в гостинице (до и после путешествия)
- Другие дополнительные услуги
- Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);
- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10) или можно взять в аренду за доп. плату;
- вкладыш в спальник;
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- банные и купальные принадлежности;
- треккинговые палки или можно взять в аренду за доп. плату;
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);
- документы и их копии в герметичной упаковке.
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Какие правила поведения для участников тура?
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы не участвуют.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Снаряжение, которое можно взять в аренду
Мы заботимся о комфорте и тепле наших гостей, поэтому предлагаем качественные и наиболее подходящие для местных условий спальники и треккинговые палки в аренду:
Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus – анатомической формы, с температурой комфорта от -5 до 1, температурой экстрим до -24. Только со спальником с такими характеристиками вам будет комфортно во время ночлега на высоте в камчатских условиях.
Стоимость аренды спальника на тур – 4000 руб. за шт. (выдается на активную часть маршрута на 5 дней). Если берете спальник в аренду, необходимо взять с собой свой вкладыш в спальник.
Треккинговые палки – 2000 руб. за пару (выдаются на активную часть маршрута на 8 дней).
Маршрут тура
Нить маршрута:
г. Елизово – п. Козыревск – Северный прорыв, «Мертвый лес», пещеры – вулкан Толбачик – Петропавловск-Камчатский.
Какие будут условия проживания в палаточном лагере?
В лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки.
Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется.
Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте.
Санитарные условия в лагере: сан. палатка-туалет, походный умывальник.
Что мы будем есть в походе?
Походная кухня: В традициях гостеприимства всегда особое внимание уделяется тому, чтобы вкусно накормить гостя. Поэтому еда в нашем путешествии непременно останется одним из приятных впечатлений после его окончания.
Команда поваров разрабатывает сбалансированное походное меню, с учетом активности каждого дня программы.
Сытные завтраки, которые дадут необходимую энергию, удобные и легкие перекусы с собой на маршрут, чтобы поддержать силы в пути, полноценные горячие ужины в традициях домашней кухни согреют и порадуют душу и тело после активного дня.
Продукты местных производителей, камчатские дикоросы, минеральная вода, морсы из местных ягод, и, конечно же, красная икра и блюда из свежей рыбы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
А главное, ощущение безопасности во время всего путешествия! Спасибо!
Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.