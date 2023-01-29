По следам извержения
Вы увидите лавовые пещеры, Мертвый лес, понежитесь в Малкинских горячих источниках и отправитесь в 2-дневный сплав с рыбалкой по реке Быстрая.
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Программа тура по дням
Переезд в район Ключевской группы вулканов
Встреча с группой:
- в 7:00 в г. Петропавловск-Камчатский;
- в 8:00 в п. Паратунка;
- в 8:30 в г. Елизово.
Точное время и место выезда сообщит турлидер группы накануне выезда.
Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).
Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.
Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит.
Обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова – Камчатку.
18:00 прибытие в п. Козыревск.
Размещение в гостевых домиках.
Последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.
Ужин.
Баня.
Питание: обед – за свой счет, в кафе; ужин – включен, походная кухня.
Ночлег: гостевой дом (п. Козыревск).
Северный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещеры
Завтрак.
Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).
Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).
В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение – крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.
Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.
Обед – перекус, горячий чай.
Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1-1,5 часа).
У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.
Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».
Ужин.
Отдых у костра.
Питание: завтрак – включен, походная кухня; обед – включен, походная кухня; ужин – включен, походная кухня.
Ночлег: палатка.
Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м) - Новое трещинное извержение 2012 г. - «Мертвый лес»
Завтрак.
Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.
Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.
Остановка возле места, где лежит фрагмент разбившегося вертолета, предавая этому месту еще большей драматичности.
Подъезд к сопке «Клешня» – отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012 – 2013 г. г.
Инструктаж.
Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).
Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.
Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек.
Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.
Обед – перекус, горячий чай.
Вечером возвращение в лагерь.
Ужин.
Питание: завтрак – включен, походная кухня; обед – включен, походная кухня; ужин – включен, походная кухня.
Ночлег: палатка.
Переезд в п. Малки
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переезд в п. Малки (430 км).
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Вечером прибытие в п. Малки.
Размещение в частном гостевом доме «Горячий ключ» со своим термальным бассейном.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой.
Это вторая перевалочная точка на маршруте. До цивилизации еще далеко, но есть возможность отмокнуть в бассейне и привести себя в порядок после палаточной жизни и утомительной дороги!
Ужин.
Питание: завтрак – включен, походная кухня; обед – за свой счет, в кафе; ужин – включен, походная кухня.
Ночлег: гостевой дом (п. Малки).
Сплав по реке Быстрая. Окончание программы
Завтрак.
Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава.
Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, рыбалка на гольца.
Река Малкинская Быстрая является типичной горной рекой, имеет три несложных порога (2-й категории сложности в среднем течении), протекает среди живописных лесистых гор, и среди островов – в нижнем течении.
Гостям предоставляются 16-футовые рафты. Опытные гиды, управляя рафтами, рассказывают об особенностях местной рыбалки и обучают новичков рыболовному ремеслу. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.
Рыбная река является местом притяжения бурого медведя. Есть вероятность, что мы увидим медведей во время сплава.
Время сплава занимает 3-3,5 часа на одном из участков реки Быстрая от 153 км до п. Малки. Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км.
Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами.
Прибытие в базовый лагерь.
Обед (уха из свежей рыбы).
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
Возвращение вечером около 18:00 часов.
Точка высадки – отель “Гейзер”, г. Петропавловск-Камчатский.
Питание: завтрак – включен, походная кухня; обед – включен, походная кухня.
Проживание
Тур предусматривает проживание: 2 ночи в гостевом доме, 2 ночи в палатках.
Варианты проживания
Турбаза п. Козыревск
Размещение в п. Козыревск – в гостевых домиках.
Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.
Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.
Палатка
Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).
В лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться за кружечкой чая или кофе из турки.
Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется.
Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте.
Санитарные условия в лагере: сан. палатка-туалет, походный умывальник.
Турбаза п. Малки
Размещение в с. Малки – на базе отдыха. В доме есть 2-местные номера, коттедж с 3-, 4-местными комнатами, санузлы, столовая и бассейн, одноместное размещение не предусмотрено.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме в п. Козыревск, на базе отдыха в с. Малки (2,4-местное размещение)
- Услуги гидов-проводников
- Услуги повара
- Питание, указанное в программе
- Экскурсии по программе
- Транспорт по программе
- Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти и пр.)
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Трансферы к месту начала и после окончания тура
- Проживание в гостинице (до и после путешествия)
- Другие дополнительные услуги
- Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);
- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10) или можно взять в аренду за доп. плату;
- вкладыш в спальник;
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- банные и купальные принадлежности;
- треккинговые палки или можно взять в аренду за доп. плату;
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);
- документы и их копии в герметичной упаковке.
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Какие нас ждут достопримечательности в этом туре?
Программа тура полностью посвящена грандиозному и невероятно фееричному событию, которое началось в ноябре 2012 года - Новому трещинному извержению на Толбачинском долу.
Мы побываем на местах предыдущего масштабного извержения, где в 1975-1976 гг. бушевала неуемная стихия! Увидим конуса Северного прорыва 1976 г., лавовые пещеры, «мертвый лес», уничтоженный этим извержением.
Своими глазами увидим новые уже застывшие лавовые потоки, которые растекались в разные стороны от нового прорыва совсем недавно - в 2012-2013 годах. Побываем на новых выросших конусах.
Испытаем весь спектр незабываемых ощущений, которыми щедро одарит столь яркая жемчужина в ожерелье Тихоокеанского Огненного Кольца!
После изучения последствий огненной феерии на Толбачике, у нас будет возможность отдохнуть и понежиться в Малкинских горячих источниках в частном гостевом доме.
Отдохнув на источниках, мы отправимся на 2х-дневный сплав с рыбалкой по реке Быстрая.
Какие правила поведения для участников тура?
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы не участвуют.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Снаряжение, которое можно взять в аренду
Мы заботимся о комфорте и тепле наших гостей, поэтому предлагаем качественные и наиболее подходящие для местных условий спальники и треккинговые палки в аренду:
Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus – анатомической формы, с температурой комфорта от -5 до 1, температурой экстрим до -24. Только со спальником с такими характеристиками вам будет комфортно во время ночлега на высоте в камчатских условиях.
Стоимость аренды спальника на тур – 4000 руб. за шт. (выдается на активную часть маршрута на 5 дней). Если берете спальник в аренду, необходимо взять с собой свой вкладыш в спальник.
Треккинговые палки – 2000 руб. за пару (выдаются на активную часть маршрута).
Маршрут тура
Нить маршрута:
г. Елизово – п. Козыревск – Северный прорыв, «Мертвый лес», пещеры – вулкан Толбачик – п. Малки – сплав по р. Быстрая – Петропавловск-Камчатский.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Питание было отличное на протяжении всего тура, здоровое, а главное, что нам о нём не приходилось заботиться, ИРП не пригодился, с собой можно было ничего не брать. Каждый день рыбные блюда - уха, рыба в кляре, рыба соленая, рыбные котлетки и даже рыбные пельмени. Завтраки, обеды\перекусы, ужины. Всегда были гарнир, мясное, суп, овощи.
Первый день, остановка в Козыревске. Несмотря на то, что это еще не палатка в лагере, но и не привычный гостевой дом, эдакий маленький деревянный домик для двоих-четверых, по размеру с купе поезда - две кровати и столик посередке. На участке банька, где можно помыться, ужин в беседке. Как только все собрались, ужин уже приготовили повара, которые с нами ездили весь тур. После ужина хозяйка гостевого дома рассказала историю Толбачинского извержения.
Второй день, подъем на конусы, в цифрах высота небольшая, но виды открываются уже потрясающие. Подъем очень крутой, но не слишком долгий, минут 15-20. Наверху очень ветрено. После спуска, уставшие напились чаю, наелись бутербродами, разными нарезками, сладостями. Дальше поставили лагерь неподалеку, в Мертвом лесу. На территории уже построены деревянные туалеты. Уже хотели расслабиться и развалиться, как гиды заикнулись про еще один кратер "Звезда". Подуставшие и насытившиеся красотами, все равно, на азарте все собрались и пошли. Дальше спойлерить не буду, но это был еще один новый формат в путешествии) Вечером полноценный ужин в палатке-кухне, шашлыки, посиделки у костра, с компанией повезло, люди добрые, интересные и веселые.
На следующий день большой подъем на Плоский Толбачик, подъем безопасный, налегке, с собой был небольшой рюкзак с едой, водой, курткой. Но не сказать, чтобы очень легкий, бывали большие равнинные участки, бывали крутые подъемы, все равно уставали ноги, местами шли с отдышкой. Делали необходимые привалы, перекусы. Конечно же, вершина, до которой мы дошли, с великолепным видом. По пути были еще конусы, теплые, на которые мы заходили. Вечером ужин в лагере и свободный отдых.
Четвертый день - гостевой дом в Малках. Хороший деревянный домик, с теплым душем в номерах, розетки, кровати и все блага цивилизации. Как раз то, что нужно после двух дней лагеря.
Сплав по реке утром. Грести не нужно, вода сама несет, гид только задает направление. Длился сплав 6 часов, с двумя промежуточными выходами на берег, попить чайку, перекусить и туалет. На одной из остановок увидели первого медвежонка, на противоположном берегу, очень близко. В тот день шел дождь и больше мы их не увидели, но по всем берегам была примята трава у воды - тропы медведей. Во время сплава на всех были выданы удочки, можно было порыбачить. Разбили лагерь прямо на берегу.
Второй день сплава, еще около 6 часов. На второй день проходили через пороги. Прошло все безопасно и с большим удовольствием, словно аттракцион. На долгожданном берегу стояла наша протопленная вахтовка, горячий чай, еда, и дорога домой.
Все было хорошо сбалансировано: только устаешь ехать - тут тебе и банька, и ужин, только устаешь от палатки - заселение в дом и теплый душ, только устаешь подниматься - перекус.
Из снаряжения и одежды, которые были описаны организатором - ничего лишнего, все пригодилось. От себя еще хочется добавить: если есть, пригодились рации на семью, поскольку в лесу связи не будет никакой, удобно и безопасно держать связь, когда кто-то отходил; на защите от воды экономить не стоит, костюм, дождевик должны быть рассчитаны на длительное нахождение под дождем, погоду вам никакой организатор не организует); водозащитный чехол для телефона на сплав; каталитическая грелка, спасала после длительного дождя на сплаве; сигналы охотника, у гидов были свои, но лишним не будет, ночевалось с ними спокойнее.
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.