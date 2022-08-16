Зимний бэккантри лагерь

Проведите активные новогодние праздники на Камчатке

5
3 отзыва
Проведите активные новогодние праздники на Камчатке.

Катание по пухлому снегу, общение с единомышленниками, невероятные виды Камчатки и вкусные блюда с морепродуктами. В программу, помимо катания, включен образовательный блок.

В первую очередь он будет полезен тем, у кого либо совсем нет опыта бэккантри, либо он минимален, а также тем, кто хочет научиться комфортно отдыхать в горах и посмотреть уникальный край Дальнего Востока России – Камчатку.
Зимний бэккантри лагерь
Зимний бэккантри лагерь
Зимний бэккантри лагерь
Зимний бэккантри лагерь
Зимний бэккантри лагерь
Зимний бэккантри лагерь
Ближайшие даты:
28
дек
3
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие на Камчатку.

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча в аэропорту.

Трансфер до гостевого дома в Петропавловске-Камчатском.

Заселение, обед.

Знакомство с гидами.

Брифинг.

Поездка на побережье Тихого океана.

Лекция по лавинной безопасности, раздача снаряжения.

Ужин.

Отдых.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Катание по трассам и вне трасс на горнолыжной базе

Завтрак.

Катание по трассам и вне трасс на г/к «Красная Сопка» или «Морозная».

Тренировки по работе с лавинным снаряжением.

Ужин.

Отдых.

Катание по трассам и вне трасс на горнолыжной базеКатание по трассам и вне трасс на горнолыжной базеКатание по трассам и вне трасс на горнолыжной базе
3 день

Ски-тур / бэккантри

Завтрак.

Ски-тур/бэккантри выход в районе Начикинского перевала, отработка полученной накануне информации.

На обратном пути посещение термального бассейна.

Возвращение в город.

Ужин.

Отдых.

Ски-тур / бэккантриСки-тур / бэккантри
4 день

Фрирайд с забросками

Завтрак.

Фрирайд со снегоходными забросками в районе Вилючинского перевала (до 8 спусков).

Купание в термальном бассейне.

Возвращение в город.

Ужин и отдых.

Празднование Нового года (для заезда 28.12 – 03.01).

Фрирайд с заброскамиФрирайд с забросками
5 день

Вертолетная экскурсия

Завтрак.

Вертолетная экскурсия в кратер действующего вулкана, посадка на побережье Тихого океана.

Свободное время.

Ужин.

Отдых.

Празднование Рождества (для заезда 03.01 – 09.01).

Вертолетная экскурсияВертолетная экскурсия
6 день

Ски-тур / бэккантри

Завтрак.

Ски-тур/бэккантри на Авачинском перевале.

Ланч у подножия вулкана.

Возвращение в город.

Вечеринка в честь окончания программы.

Ужин.

Ски-тур / бэккантриСки-тур / бэккантри
7 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт через рыбный рынок и сувенирную лавку.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Bay House» или «Granin House».

Стоимость тура для 1 человека:

  • 2-местное размещение (twin/double) – 150 000 руб..

Варианты проживания

Гостевой дом «Bay House»

6 ночей

Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.

К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.

В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.

На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.

Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»

Гостевой дом «Granin House»

6 ночей

Granin House – это новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский. Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края – видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.

За долгие годы работы мы сумели подобрать команду людей, которые знают толк в сервисе и гостеприимстве, они влюблены в Камчатский край и помогут вам познать эти чувства. Каждый гость окружен заботой и вниманием, чтобы чувствовать себя как дома.

В гостевом доме Granin House четыре этажа, семь номеров и один общий номер хостельного типа, в которых есть всё необходимое для комфортного отдыха.

Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение группы персональным менеджером на протяжении всей программы
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Перекусы на маршрутах, обед в день прилёта
  • Сопровождение гидами
  • Работа фотографа и/или видеооператора на маршрутах (2-3 дня)
  • Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
  • Использование снегоходов и вертолета
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда снаряжения (снегоступы, лыжи, сноуборд, ботинки, камус, треккинговые палки)
  • Обеды, кроме обеда в день прилета
  • Дополнительные программы
  • Стоимость билетов на подъёмник и в термальные бассейны
  • Доп. услуги
  • Медицинская страховка – является обязательной.
  • Доплата – 25 000 рублей (разрешения, документы, англоговорящий гид и т. п.):оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествийанглоговорящий сопровождающий и гиддругие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
  • Оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий
  • Англоговорящий сопровождающий и гид
  • Другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На программу с собой необходимо иметь:

  • документы:
    • документы, удостоверяющие личность;
    • полис обязательного медицинского страхования;
    • полис страхования жизни и здоровья и дополнительных рисков, связанных с экскурсионной программой;
  • Обувь:
    • зимние городские ботинки;
    • резиновые тапочки для посещения термальных источников и бассейнов;
    • тапочки в качестве сменной обуви в гостевом доме/хост-отеле;
  • ветрозащитная непромокаемая утеплённая мембранная куртка и штаны для катания и экскурсий;
  • флисовая (POLARTEC) куртка или свитер;
  • теплая жилетка;
  • пара футболок;
  • нижнее белье, термобелье в том числе;
  • головной убор (шапка);
  • носки (несколько пар);
  • перчатки утеплённые (2 пары);
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности;
  • индивидуальная аптечка;
  • рюкзак средних размеров, объемом до 30 литров для личных вещей, перекусов.

Для катающих туристов:

  • катальный спортивный костюм;
  • катальное снаряжение (сноуборд/лыжи; ботинки; камус; палки; снегоступы);
  • перчатки/рукавицы (2 пары);
  • шлем и дополнительная защита;
  • маска.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Информация для иностранных туристов

Для организации тура необходимадоплата в размере 25 000 рублей:

  • оформление документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • учесть другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
Какая нужна страховка?

Мы рекомендуем оформлять страховой полис от несчастного случая с покрытием возможного ЧС в зонах, неподготовленных для катания на лыжах или сноуборде (фрирайд), а также компенсацией транспортных расходов. ОМС работает, как правило, в плановом лечении, но не сможет оплатить реабилитацию, курс физиотерапии, массаж и ЛФК в случае травмы. Есть порталы, которые включают несколько проверенных компаний и предложений на любую из экстремальных активностей. Например, saveprolife.ru или cherepaha.online. Главное — берегите себя!

Медицинская страховка обязательна всем участникам программы! Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!

Ограничения по участию в туре

Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:

  • Возраст участников – до 50 лет;
  • Требуемый уровень катания – начальный;
  • Физическая подготовка –хорошая;
  • Состояние здоровья – хорошее, отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 авг 2022
Организация отличная. Питание превосходное. Параллельно получился гастрономический тур.
Н
16 авг 2022
Тур был подобран в полном соответствии с запросом, все чётко, напоминания о платежах, своевременное информирование об организаторах, к срокам отправки документов никаких вопросов или замечаний. Не первый тур покупаю через Большую страну. Однозначно продолжу пользоваться. Отдельное спасибо моему куратору Дарье Щербаковой. Всё вышеперечисленное - это её заслуга.
А
16 фев 2022
Отлично

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