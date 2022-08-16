Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие на Камчатку.
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту.
Трансфер до гостевого дома в Петропавловске-Камчатском.
Заселение, обед.
Знакомство с гидами.
Брифинг.
Поездка на побережье Тихого океана.
Лекция по лавинной безопасности, раздача снаряжения.
Ужин.
Отдых.
Завтрак.
Катание по трассам и вне трасс на г/к «Красная Сопка» или «Морозная».
Тренировки по работе с лавинным снаряжением.
Ужин.
Отдых.
Завтрак.
Ски-тур/бэккантри выход в районе Начикинского перевала, отработка полученной накануне информации.
На обратном пути посещение термального бассейна.
Возвращение в город.
Ужин.
Отдых.
Завтрак.
Фрирайд со снегоходными забросками в районе Вилючинского перевала (до 8 спусков).
Купание в термальном бассейне.
Возвращение в город.
Ужин и отдых.
Празднование Нового года (для заезда 28.12 – 03.01).
Завтрак.
Вертолетная экскурсия в кратер действующего вулкана, посадка на побережье Тихого океана.
Свободное время.
Ужин.
Отдых.
Празднование Рождества (для заезда 03.01 – 09.01).
Завтрак.
Ски-тур/бэккантри на Авачинском перевале.
Ланч у подножия вулкана.
Возвращение в город.
Вечеринка в честь окончания программы.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт через рыбный рынок и сувенирную лавку.
Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Bay House» или «Granin House».
Стоимость тура для 1 человека:
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Granin House – это новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский. Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края – видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.
За долгие годы работы мы сумели подобрать команду людей, которые знают толк в сервисе и гостеприимстве, они влюблены в Камчатский край и помогут вам познать эти чувства. Каждый гость окружен заботой и вниманием, чтобы чувствовать себя как дома.
В гостевом доме Granin House четыре этажа, семь номеров и один общий номер хостельного типа, в которых есть всё необходимое для комфортного отдыха.
На программу с собой необходимо иметь:
Для катающих туристов:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для организации тура необходимадоплата в размере 25 000 рублей:
Мы рекомендуем оформлять страховой полис от несчастного случая с покрытием возможного ЧС в зонах, неподготовленных для катания на лыжах или сноуборде (фрирайд), а также компенсацией транспортных расходов. ОМС работает, как правило, в плановом лечении, но не сможет оплатить реабилитацию, курс физиотерапии, массаж и ЛФК в случае травмы. Есть порталы, которые включают несколько проверенных компаний и предложений на любую из экстремальных активностей. Например, saveprolife.ru или cherepaha.online. Главное — берегите себя!
Медицинская страховка обязательна всем участникам программы! Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев: