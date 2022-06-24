Знакомство с Камчаткой за 5 дней

Камчатка - мечта каждого путешественника! Если вам хочется увидеть вулканы

Камчатка – мечта каждого путешественника! Если вам хочется увидеть вулканы и погреться в горячих источниках, узнать как живут камчадалы и искупаться в Тихом океане, а времени не очень много - это путешествие именно для вас! Активный, насыщенный, комфортный тур на Камчатку с посещением действующего вулкана, морской прогулкой с рыбалкой, знакомством с жизнью коренных народов в этнодеревне.
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Ближайшие даты:
18
июл
10
авг

Что вас ожидает 🤩

Этнодеревня
Этнодеревня
Мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова
Морская прогулка
Морская прогулка
Совершим морскую прогулку по Авачинской бухте
Селфи на фоне вулкана
Селфи на фоне вулкана
Посетим вулканариум, где сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов

Программа тура по дням

1 день
Халактырский пляж

Знакомство с Камчаткой начнем с заселения в хостел в центре Петропавловск-Камчатского. 

Встречаемся в 12.00 по местному времени, отмечаемся у инструктора, перекусываем и отправляемся на знаменитый Халактырский пляж. 

Знаменит он цветом песка: песок черный. 

Здесь мы сварим уху по-камчатски, познакомимся, а самые решительные участники смогут искупаться в освежающих волнах Тихого океана. 

Океанская вода очень бодрит, ведь даже летом температура достигает едва ли 10 градусов. 

После обеда отправляемся назад в город. 

Со всеми у кого останутся силы, поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на город, Авачинскую бухту и вулканы.

К вечеру вернемся в хостел, поужинаем и отправимся спать. 

Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, ведь завтра нас ждёт ранний выезд.

Халактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляж
2 день
Вулкан Горелый или Мутновский

Сегодня у нас очень насыщенный день: мы посетим действующий вулкан. 

Завтракаем в хостеле, а затем отправляемся к южной группе вулканов и в зависимости от погодных условий и дорожной обстановки посетим вулкан Горелый или Мутновский. 

На машине повышенной проходимости мы проедем 110 км (время в пути ориентировочно 4-5 часов и зависит от состояния дорог). 

Действующий вулкан Горелый, высота которого 1829 м. 

По приезду – перекусываем и отправляемся на восхождение (набор высоты ~700-750 м, расстояние 4,5 км в одну сторону).

Восхождение не сложное и в хорошую погоду мы сможем не только заглянуть в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидеть Вилючинский вулкан. 

Возвращаемся в лагерь, где нас ждет обед. 

Если успеем, то доедем до лавовых пещер вулкана Горелый. 

В случае, если из-за состояния дороги или тумана к Горелому будет не проехать, то отправимся на вулкан Мутновский.

Пройдём внутри вулкана. 

Обойдём трещины в ледниках, проберёмся в каньоне Мутновского и окажемся в активной части вулкана. 

Вас встретят булькающие грязевые котлы, пышущие сероводородом фумаролы и кислотные водоросли у таящих снежников. 

На обратном пути дойдём до водопада в каньоне Опасный. 

Это потрясающий водопад! Высота его около 80 метров. 

Взору открывается метров 50-60. 

Остальная мощь воды ныряет в нетаящий годами ледник. 

Оглядитесь по сторонам и поверите, что вы почти в Гранд Каньоне. Невероятно! 

После посещения вулкана мы отправляемся в поселок Паратунка, где нас ждут горячие источники. 

Остановимся в хостеле. 

Делимся впечатлениями, ужинаем и отправляемся спать.

Вулкан Горелый или МутновскийВулкан Горелый или МутновскийВулкан Горелый или МутновскийВулкан Горелый или Мутновский
3 день
Этнодеревня

Сегодня по плану посещение этнодеревни. 

Утром мы отдыхаем на базе отдыха, а затем отправляемся в этнодеревню. 

Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.

Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов – завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов. 

Мы освоим даже несколько движений национального танца. 

Желающие смогут покататься на лошадях. 

Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.

На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева. 

После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр "Зеленовские озерки". 

Здесь 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейн с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой. 

А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе. 

Возвращаемся в хостел, делимся впечатлениями и отдыхаем.

ЭтнодеревняЭтнодеревняЭтнодеревняЭтнодеревня
4 день
Морская прогулка по Авачинской бухте

Сегодня мы совершим морскую прогулку по Авачинской бухте

Она не замерзает зимой, считается одной из крупнейших бухт на планете и способна принять судно любого размера.

В ходе путешествия на кораблике мы полюбуемся красотами океанского побережья, познакомимся с удивительным островом Старичков, увидим колонии морских птиц, половим рыбу и отведаем вкусной ухи. 

Возвращаемся в город.

После морской экскурсии свободное время: можно сходить на рынок и закупить икру и другие камчатские деликатесы. 

В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о путешествии, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.

Морская прогулка по Авачинской бухтеМорская прогулка по Авачинской бухтеМорская прогулка по Авачинской бухтеМорская прогулка по Авачинской бухте
5 день
Вулканариум

Утром идем в Вулканариум.

На экскурсии мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и Мира. 

В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать. 

Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток.

А так же сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов. 

Возвращаемся в хостел. 

Пришло время прощаться с Камчаткой и новыми друзьями и крепко обняться напоследок. 

Немного грустно, но мы точно знаем, что вулканы и океан подождут нас до следующей встречи. 

До свидания, чудесный край света!

ВулканариумВулканариумВулканариум

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросудвух/трёхразовое питание на маршруте+перекусы (кроме питания в кафе)проживание на маршруте (хостелы
  • База отдыха). Размещение по 4-10 человек (в зависимости от места)переезды по программефальшфейры
  • Спусковое устройство (для защиты от медведей)прокат группового снаряжения (костровое оборудование
  • Пилы
  • Топоры
  • Посуда для приготовления пищи
  • Газ
  • Групповая аптечка)услуги инструкторастраховка от несчастного случаядоставка авиапочтой общественного снаряжения и модулей с едой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский о братнопитание в кафе
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный;
  • Треккинговые палки;
  • Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Нижнее бельё;
  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Термобельё;
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • Носки или термоноски;
  • Фонарики (гамаши, бахилы);
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Пуховик (теплая куртка);
  • Перчатки;
  • Шапочка лёгкая;
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Накидка от дождя с капюшоном;
  • Треккинговые ботинки;
  • Шлёпки/кроксы/сандалии;
  • Пуховый жилет;
  • Кроссовки;
  • Удобные штаны.

Личные вещи:

  • Паспорт;
  • Деньги;
  • Термос (1л.);
  • Фотоаппарат;
  • Набор посуды (КЛМН);
  • Пластиковая бутылка;
  • Туалетная бумага;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • Предметы личной гигиены;
  • Лёгкое полотенце;
  • Телефон;
  • Медицинский полис;
  • Очки солнцезащитные;
  • Средство от комаров;
  • Пауэрбанк.

Рекомендуем добавить платье.

Какие есть скидки для детей?

Для детей от 0 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Какие лучше брать билеты на самолет?

✈ Туда:
Можно добираться до Петропавловска-Камчатского любым рейсом из любого города (самолеты летают из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Иркутска и Якутска), главное быть в Петропавловск-Камчатском к 10.00 в первый день тура (время местное).
Можно прилетать раньше на 1-2 дня, чтобы адаптироваться к местному времени (разница с Москвой 9 часов: в 15.00 по Московскому времени в Петропавловске-Камчатском полночь). Встреча в хостеле в первый день похода в 12.00, поэтому Прилет не позже 18.07.2022 в 10:00

✈ Обратно: На обратную дорогу нам подходят любые билеты с 22.07.2022 после 15 часов. Если время позволяет, можно задержаться в Петропавловск-Камчатском на день-другой, чтобы погулять по городу, съездить на другие вулканы или слетать на вертолете в Долину Гейзеров или на Курильское озеро. Вылет не раньше 22.07.2022 в 15:00.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🚙Джип-туры🧳Экскурсионные туры5-дневные туры🍀Природа и пейзажи🔭Обзорные🌋Вулканы

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