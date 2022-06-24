Знакомство с Камчаткой начнем с заселения в хостел в центре Петропавловск-Камчатского.
Встречаемся в 12.00 по местному времени, отмечаемся у инструктора, перекусываем и отправляемся на знаменитый Халактырский пляж.
Знаменит он цветом песка: песок черный.
Здесь мы сварим уху по-камчатски, познакомимся, а самые решительные участники смогут искупаться в освежающих волнах Тихого океана.
Океанская вода очень бодрит, ведь даже летом температура достигает едва ли 10 градусов.
После обеда отправляемся назад в город.
Со всеми у кого останутся силы, поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на город, Авачинскую бухту и вулканы.
К вечеру вернемся в хостел, поужинаем и отправимся спать.
Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, ведь завтра нас ждёт ранний выезд.
Сегодня у нас очень насыщенный день: мы посетим действующий вулкан.
Завтракаем в хостеле, а затем отправляемся к южной группе вулканов и в зависимости от погодных условий и дорожной обстановки посетим вулкан Горелый или Мутновский.
На машине повышенной проходимости мы проедем 110 км (время в пути ориентировочно 4-5 часов и зависит от состояния дорог).
Действующий вулкан Горелый, высота которого 1829 м.
По приезду – перекусываем и отправляемся на восхождение (набор высоты ~700-750 м, расстояние 4,5 км в одну сторону).
Восхождение не сложное и в хорошую погоду мы сможем не только заглянуть в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидеть Вилючинский вулкан.
Возвращаемся в лагерь, где нас ждет обед.
Если успеем, то доедем до лавовых пещер вулкана Горелый.
В случае, если из-за состояния дороги или тумана к Горелому будет не проехать, то отправимся на вулкан Мутновский.
Пройдём внутри вулкана.
Обойдём трещины в ледниках, проберёмся в каньоне Мутновского и окажемся в активной части вулкана.
Вас встретят булькающие грязевые котлы, пышущие сероводородом фумаролы и кислотные водоросли у таящих снежников.
На обратном пути дойдём до водопада в каньоне Опасный.
Это потрясающий водопад! Высота его около 80 метров.
Взору открывается метров 50-60.
Остальная мощь воды ныряет в нетаящий годами ледник.
Оглядитесь по сторонам и поверите, что вы почти в Гранд Каньоне. Невероятно!
После посещения вулкана мы отправляемся в поселок Паратунка, где нас ждут горячие источники.
Остановимся в хостеле.
Делимся впечатлениями, ужинаем и отправляемся спать.
Сегодня по плану посещение этнодеревни.
Утром мы отдыхаем на базе отдыха, а затем отправляемся в этнодеревню.
Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.
Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов – завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов.
Мы освоим даже несколько движений национального танца.
Желающие смогут покататься на лошадях.
Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.
На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.
После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр "Зеленовские озерки".
Здесь 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейн с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой.
А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе.
Возвращаемся в хостел, делимся впечатлениями и отдыхаем.
Сегодня мы совершим морскую прогулку по Авачинской бухте.
Она не замерзает зимой, считается одной из крупнейших бухт на планете и способна принять судно любого размера.
В ходе путешествия на кораблике мы полюбуемся красотами океанского побережья, познакомимся с удивительным островом Старичков, увидим колонии морских птиц, половим рыбу и отведаем вкусной ухи.
Возвращаемся в город.
После морской экскурсии свободное время: можно сходить на рынок и закупить икру и другие камчатские деликатесы.
В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о путешествии, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.
Утром идем в Вулканариум.
На экскурсии мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и Мира.
В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать.
Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток.
А так же сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.
Возвращаемся в хостел.
Пришло время прощаться с Камчаткой и новыми друзьями и крепко обняться напоследок.
Немного грустно, но мы точно знаем, что вулканы и океан подождут нас до следующей встречи.
До свидания, чудесный край света!
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Рекомендуем добавить платье.
Для детей от 0 до 12 лет предоставляется скидка 15%.
Туда:
Можно добираться до Петропавловска-Камчатского любым рейсом из любого города (самолеты летают из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Иркутска и Якутска), главное быть в Петропавловск-Камчатском к 10.00 в первый день тура (время местное).
Можно прилетать раньше на 1-2 дня, чтобы адаптироваться к местному времени (разница с Москвой 9 часов: в 15.00 по Московскому времени в Петропавловске-Камчатском полночь). Встреча в хостеле в первый день похода в 12.00, поэтому Прилет не позже 18.07.2022 в 10:00
Обратно: На обратную дорогу нам подходят любые билеты с 22.07.2022 после 15 часов. Если время позволяет, можно задержаться в Петропавловск-Камчатском на день-другой, чтобы погулять по городу, съездить на другие вулканы или слетать на вертолете в Долину Гейзеров или на Курильское озеро. Вылет не раньше 22.07.2022 в 15:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.