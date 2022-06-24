Камчатка – мечта каждого путешественника! Если вам хочется увидеть вулканы и погреться в горячих источниках, узнать как живут камчадалы и искупаться в Тихом океане, а времени не очень много - это путешествие именно для вас! Активный, насыщенный, комфортный тур на Камчатку с посещением действующего вулкана, морской прогулкой с рыбалкой, знакомством с жизнью коренных народов в этнодеревне.

Посетим вулканариум, где сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов

Мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова

Программа тура по дням

1 день Халактырский пляж

Знакомство с Камчаткой начнем с заселения в хостел в центре Петропавловск-Камчатского. Встречаемся в 12.00 по местному времени, отмечаемся у инструктора, перекусываем и отправляемся на знаменитый Халактырский пляж. Знаменит он цветом песка: песок черный. Здесь мы сварим уху по-камчатски, познакомимся, а самые решительные участники смогут искупаться в освежающих волнах Тихого океана. Океанская вода очень бодрит, ведь даже летом температура достигает едва ли 10 градусов. После обеда отправляемся назад в город. Со всеми у кого останутся силы, поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на город, Авачинскую бухту и вулканы. К вечеру вернемся в хостел, поужинаем и отправимся спать. Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, ведь завтра нас ждёт ранний выезд.

2 день Вулкан Горелый или Мутновский

Сегодня у нас очень насыщенный день: мы посетим действующий вулкан. Завтракаем в хостеле, а затем отправляемся к южной группе вулканов и в зависимости от погодных условий и дорожной обстановки посетим вулкан Горелый или Мутновский. На машине повышенной проходимости мы проедем 110 км (время в пути ориентировочно 4-5 часов и зависит от состояния дорог). Действующий вулкан Горелый, высота которого 1829 м. По приезду – перекусываем и отправляемся на восхождение (набор высоты ~700-750 м, расстояние 4,5 км в одну сторону). Восхождение не сложное и в хорошую погоду мы сможем не только заглянуть в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидеть Вилючинский вулкан. Возвращаемся в лагерь, где нас ждет обед. Если успеем, то доедем до лавовых пещер вулкана Горелый. В случае, если из-за состояния дороги или тумана к Горелому будет не проехать, то отправимся на вулкан Мутновский. Пройдём внутри вулкана. Обойдём трещины в ледниках, проберёмся в каньоне Мутновского и окажемся в активной части вулкана. Вас встретят булькающие грязевые котлы, пышущие сероводородом фумаролы и кислотные водоросли у таящих снежников. На обратном пути дойдём до водопада в каньоне Опасный. Это потрясающий водопад! Высота его около 80 метров. Взору открывается метров 50-60. Остальная мощь воды ныряет в нетаящий годами ледник. Оглядитесь по сторонам и поверите, что вы почти в Гранд Каньоне. Невероятно! После посещения вулкана мы отправляемся в поселок Паратунка, где нас ждут горячие источники. Остановимся в хостеле. Делимся впечатлениями, ужинаем и отправляемся спать.

3 день Этнодеревня

Сегодня по плану посещение этнодеревни. Утром мы отдыхаем на базе отдыха, а затем отправляемся в этнодеревню. Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова. Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов – завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов. Мы освоим даже несколько движений национального танца. Желающие смогут покататься на лошадях. Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре. На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева. После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр "Зеленовские озерки". Здесь 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейн с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой. А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе. Возвращаемся в хостел, делимся впечатлениями и отдыхаем.

4 день Морская прогулка по Авачинской бухте

Сегодня мы совершим морскую прогулку по Авачинской бухте. Она не замерзает зимой, считается одной из крупнейших бухт на планете и способна принять судно любого размера. В ходе путешествия на кораблике мы полюбуемся красотами океанского побережья, познакомимся с удивительным островом Старичков, увидим колонии морских птиц, половим рыбу и отведаем вкусной ухи. Возвращаемся в город. После морской экскурсии свободное время: можно сходить на рынок и закупить икру и другие камчатские деликатесы. В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о путешествии, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.

5 день Вулканариум