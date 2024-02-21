Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Групповой тур в Петропавловске-Камчатском

Камчатское наслаждение

5
3 отзыва
Можно ли увидеть максимум на Камчатке всего за неделю? Можно — и это совсем несложно! Программа Enjoy Камчатка — это сочетание хели-ски и поездок на снегоходах.

Совершим головокружительные спуски к побережью Тихого океана, где наши эмоции усилит настоящий камчатский ланч с диким лососем и красной икрой.

Продлить удовольствие и расслабиться после насыщенного катания нам поможет купание в горячем термальном бассейне под открытым небом.
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Ближайшие даты:
18
фев
25
фев
17
мар
24
мар
31
мар

Что вас ожидает:

Головокружительные спуски
Головокружительные спуски
Спустимся на горных лыжах или сноуборде по нетронутым снежным склонам
Покатушки на снегоходах
Покатушки на снегоходах
Побываем у подножия и на склонах сразу нескольких вулканов
Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Расслабимся в горячем термальном бассейне под открытым небом
Вертолетные заброски
Вертолетные заброски
Отправимся на вертолете к склонам вулканов и горных хребтов
Программы на выбор
Программы на выбор
В свободное время сможем заглянуть в музей вулканов, посетить этнодеревню или попробовать серфинг в Тихом океане

Программа тура по дням

1 день

Прилет, раскатка, знакомство

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча с организаторами в аэропорту, трансфер в отель/гостевой дом, обед.

Поездка на одну из горнолыжных баз, раскатка по трассам и вне трасс, практическое занятие с гидами по лавинной безопасности.

Ужин в отеле/в гостевом доме, брифинг по программе, отдых.

Прилет, раскатка, знакомствоПрилет, раскатка, знакомствоПрилет, раскатка, знакомствоПрилет, раскатка, знакомство
2 день

Ски-тур/бэккантри

После завтрака вы отправитесь в район Усть-Большерецка на ски-тур/бэккантри.

Сегодня вас ждут от 1 до 3 спусков с перепадом высот 400–700 метров и протяженностью 1–2 километра.

На обратном пути вы заедете в бассейн с термальной водой.

Ужин и отдых в отеле/гостевом доме.

Ски-тур/бэккантриСки-тур/бэккантриСки-тур/бэккантриСки-тур/бэккантри
3 день

Фрирайд с забросками на машине или на снегоходе

Завтрак в отеле/гостевом доме, выезд на программу фрирайда.

До места начала программы вы доберетесь на автомобиле, время в пути — около 1,5 часа.

Вы сделаете 6–8 спусков с перепадом высот 300–500 м и протяженностью до 2 км.

При желании после катания заедете в бассейн с термальной водой и вернетесь в отель/гостевой дом, где вас уже будет ждать ужин.

Фрирайд с забросками на машине или на снегоходеФрирайд с забросками на машине или на снегоходеФрирайд с забросками на машине или на снегоходеФрирайд с забросками на машине или на снегоходе
4 день

Свободный день или дополнительные активности

Завтрак.

На сегодняшний день активностей не запланировано.

Можно погулять по городу, заглянуть в интерактивный музей вулканов, посетить этнодеревню или попробовать серфинг в Тихом океане.

Наши менеджеры помогут вам с организацией.

Ужин в отеле/гостевом доме.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
5 день

Хели-ски

После завтрака — трансфер до места стоянки вертолетов и уже совсем скоро первая высадка на горной вершине!

В течение дня вы совершите от 5 до 9 спусков протяженностью до 5 км со склонов вулканов и горных хребтов.

Вертолет вернет вас на вертодром, а оттуда — наш трансфер в отель, где уже готов горячий ужин.

Хели-скиХели-скиХели-скиХели-ски
6 день

Хели-ски

Завтрак и трансфер до вертолета.

До 9 спусков первым следом с горных вершин и вулканов.

Район катания определят старший гид и пилот по фактической погоде и состоянию снежного покрова.

К вечеру возвращение в отель, ужин.

Хели-скиХели-скиХели-скиХели-ски
7 день

Свободный день или дополнительные активности

Завтрак.

Свободный/запасной день на случай непогоды.

Если программа выполнена, выбор дополнительной активности на месте.

Ужин в отеле.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
8 день

Трансфер в аэропорт

После завершительного завтрака трансфер отвезет вас в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Bay House» или в загородном отеле.

Распределение участников по отелям определяется организаторами.

Стоимость тура при двухместном размещении — 315 000 руб. /чел.

Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.

Варианты проживания

Гостевой дом «Bay House»

7 ночей

Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, так же как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.

К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.

В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.

На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.

Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»

Загородный отель

7 ночей

Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.

На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.

Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.

Загородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отель

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение командой - менеджеры, гиды
  • Проживание в гостевом доме/отеле
  • Завтраки и ужины в гостевом доме/отеле
  • Ланч на маршрутах
  • Велком-обед в день прилета
  • Полный комплект лавинного снаряжения: бипер, щуп, лопата, рация, лавинный рюкзак
  • Фрахт вертолета МИ-8 (2 дня)
  • Использование снегоходов
  • Профессиональная видеосъёмка и отчетный фильм о поездке
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда снаряжения (стоимость за всю программу):прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб. прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб. ботинки - 3 500 руб. шлем - 2 000 руб. рюкзак - 1 000 руб
  • Прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб
  • Прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб
  • Ботинки - 3 500 руб
  • Шлем - 2 000 руб
  • Рюкзак - 1 000 руб
  • Обеды в городе, кроме обеда в день прилета
  • Дополнительные программы: фрирайд со снегоходными забросками (1 день) - от 20 000 руб. /чел. хели-ски (1 день) - от 80 000 руб. /чел. этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак - от 6 000 руб. /чел. экскурсия в музей Вулканариум (1 час) - 1 200 руб. /чел
  • Фрирайд со снегоходными забросками (1 день) - от 20 000 руб. /чел
  • Хели-ски (1 день) - от 80 000 руб. /чел
  • Этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак - от 6 000 руб. /чел
  • Экскурсия в музей Вулканариум (1 час) - 1 200 руб. /чел
  • Билеты на подъемник на горнолыжной базе и в термальные бассейны
  • Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
  • Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
  • Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
  • Медицинская страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • катательный снаряд (сноуборд / лыжи+палки/скитурный набор) + ботинки;
  • катательная одежда — штаны и куртка ветро/влаго защитные (достаточно одного комплекта);
  • термобельё (верх, низ), 2 комплекта;
  • «второй слой одежды» — флиски, кофты, балахоны;
  • спальник (комфорт на -15°C);
  • коврик под спальник (каремат);
  • одежда для базы — лёгкие штаны, футболки, удобная сменная обувь;
  • для бассейна — купальники, плавки, тапочки;
  • рюкзак с возможностью крепления лыж или сноуборда;
  • шлем;
  • шапки, перчатки, рукавицы, бафы — этих вещей желательно по 2-е штуки;
  • тёплая куртка, лучше пуховая;
  • маска (лучше иметь и запасную) и очки;
  • личная аптечка;
  • сноубордистам иметь трекинговые палочки (если будете покупать, то рекомендуем брать с клипсами) они облегчат пешие переходы и восхождения (у нас есть прокат);
  • тем, кто идет без скитурного комплекта или сплитборда, то есть бэккантри — снегоступы (у нас есть прокат);
  • термос;
  • налобный фонарь;
  • зубные щётки, пасту, гель для душа, шампунь.

Если есть свое лавинное снаряжение — бипер, щуп, лопата, обязательно берите! Если нет, то мы обеспечим, только предупредите нас!

Информация для иностранных туристов

Для организации тура необходима доплата:

  • оформление документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • учесть другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую страховку необходимо оформить?

Медицинская страховка обязательна всем участникам программы (не входит в стоимость тура). Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!

Страховка от несчастного случая (не входит в стоимость тура). Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Ограничения по участию в туре

Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:

  • Возраст участников — до 50 лет;
  • Физическая подготовка — начальная, средняя;
  • Состояние здоровья — хорошее, отсутствие противопоказаний в активному отдыху, готовность к пешим прогулкам и заброскам на снегоходах.
Какие есть дополнительные программы?

Фрирайд со снегоходными забросками (1 день) — от 20 000 руб. /чел.
Доставка райдеров в район катания и заброска к месту начала спуска осуществляется снегоходами с использованием пассажирских нарт. Хорошая возможность не только покататься, но и полюбоваться пейзажами. Районы катания: Вилючинский перевал, Авачинский перевал, сопка Бархатная.

Хели-ски (1 день) — от 80 000 руб. /чел.
Фрирайд с забросками вертолётом. Возможен только при полностью набранной группе.

Этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак — от 6 000 руб. /чел.;
На этой экскурсии дружелюбные ездовые собаки окружат гостей и покатают в упряжках. Хозяева познакомят с обычаями камчатских народов, споют национальные песни, дадут примерить этнические костюмы, накормят традиционными блюдами.

Экскурсия в музей Вулканариум (1 час) — 1 200 руб. /чел.;
Посещение Музея вулканов, где посетители смогут увидеть извержения вулканов, побывать в лавовой пещере и прикоснуться к многовековым камням.

Возможны ли изменения в программе?

Очередность дней программы может меняться.

План по районам катания является примерным.

В случае благоприятной летной погоды в первый день и неблагоприятного прогноза погоды на последующие дни возможен вылет на хели-ски в первый день программы — день прилета.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
21 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)
О
3 сен 2023
Спасибо организатору!
Н
28 авг 2022
Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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