Встреча в аэропорту (водитель с табличкой), трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.
Размещение.
Свободное время.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.
Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан и к острову Старичков (около 5 часов), обед на борту катера.
После морской прогулки – экскурсия по Петропавловску с посещением Краеведческого музея, смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина, рынка.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в гостинице в п. Паратунка).
Завтрак в гостинице.
Переезд к подножию Авачинского вулкана (около 2-х часов).
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку к горе Верблюд откуда открывается потрясающий вид на Налычевскую долину, Корякский и Авачинский вулканы.
В апреле и мае у подножия и на склонах гор все еще много снега, поэтому прогулка может быть как пешком, так и с использованием снегоходной техники.
Обед в базовом лагере, возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Завтрак.
Трансфер в этнический комплекс – питомник ездовых собак.
Переезд на машине в этнический комплекс.
Экскурсия по питомнику ездовых собак.
Встреча с представителями коренных народов Камчатки, обед, фотосессия (всего 3 часа).
Переезд к горячим источникам «Озерки».
Купание в бассейне с термальной водой.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Переезд к подножию Вилючинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2х часов), инструктаж перед выходом на прогулку.
Прогулка к водопаду, обед-пикник на маршруте.
Купание в Верхне-Паратунских (диких) горячих источниках.
Завтрак в гостинице.
Свободный день или дополнительные экскурсии.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Тур предусматривает размещение в гостиницах или базах отдыха в г. Петропавловск-Камчатский или в пос. Паратунке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Место размещения
|Стоимость двухместного размещения (рублей)
|Стоимость одноместного размещения (рублей)
|База отдыха в районе пос. Паратунка («Лагуна» корпус «Голубое озеро»)
|72 000
|91 000
|База отдыха в районе пос. Паратунка («Лагуна» корпус «Голубое озеро») ЗАЕЗД 2.05 и 9.05
|79 000
|106 000
|Гостиница 3* в районе пос. Паратунка «Лагуна» корпус «Вилла (Гостевая деревня)»
|81 000
|108 000
|Гостиница 3* в районе пос. Паратунка «Лагуна» корпус «Вилла (Гостевая деревня)» ЗАЕЗД 2.05 и 9.05
|84 000
|115 000
|Гостиница 3* в районе пос. Паратунка «Бел-Кам-Тур»
|86 000
|114 500
|Гостиница 4* в районе пос. Паратунка «Спутник»
|91 000
|129 000
|Гостиница 3* в районе пос. Паратунка «Лесная поляна»
|87 000
|112 000
|Гостиница 3* в Петропавловске-Камчатском «КлючОтель»
|87 500
|108 500
|Гостиница 3* в Петропавловске-Камчатском «Авача»
|84 000
|99 000
|пакет БЕЗ проживания
|56 000
|–
|Ребенок до 12 лет на дополнительной кровати
|38 000
|Ребенок до 12 лет без места
|24 400
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
Авачинская бухта
Считается одной из самых красивейших в мире. Побережья бухты извилисты, изрезаны многочисленными небольшими живописными бухточками. В ее воды впадают две нерес-товые реки. В Авачинской бухте постоянно живут 32 вида рыб. Практически круглый год здесь встречаются несколько видов камбалы, терпугов, бычков, морских окуней и белокорый палтус. Достаточно многочисленны в акватории залива морские птицы. В бухточках, расположенных на входе в Авачинскую губу, можно встретить нерп, которые почти не боятся людей и подпускают к себе довольно близко. Из крупных животных летом отмечаются касатки. Воды Авачинской бухты полны даров морской природы – это морские ежи и крабы.
Остров Старичков
Расположен приблизительно в 10 км (5,5 мили) от входа в Авачинскую бухту. Свое название остров получил по имени небольших морских птиц, делающих на нем гнезда – старичков (или по-другому – топорков. Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, бакланами и другими водоплавающими. На этом кусочке земли расположено несколько гнездовий белохвостого орлана и лежбище нерп.
Авачинский вулкан
Один из самых активных на Камчатке (2751 м), его часто называют «домаш-ним вулканом» из-за его близости к городу. Его кратер заполнен застывшей лавой, над которой часто поднимаются пары фумарол.
Гора Верблюд
Представляет собой вулканическую экструзию, возвышающуюся на перевале между двумя вулканами, Корякским и Авачинским. Высота горы около 1200 м прогулка с подъемом на ее вершину занимает около 3 часов (7 км). С вершины Верблюда открывается вид на долину реки Авача, Авачинскую бухту и окрестности города Петропавловска и Елизово.
Этнический комплекс
Расположен на открытом воздухе с открывающимися живописными видами на Корякский и Авачинский вулканы. Вы познакомитесь с культурой коренных народов Камчатки (коряков, ительменов и эвенов). Вас проведут по питомнику ездовых собак и расскажут об истории развития ездового спорта на Камчатке, об истории аборигенов, покажут красочную творческую программу местных народностей и обучат основным движениям национального танца. Так же вы получите уникальную возможность сфотографироваться в национальной одежде, познакомиться с укладом жизни и быта коренных народов Камчатки и насладиться горячей, ароматной ухой или шурпой на свежем воздухе.
Вилючинский водопад
Расположен на склоне Вилючинского вулкана. Это красивый каскад воды, образованный от таяния снежника. На склонах вулкана находятся ледники, из одного из них при таянии льда, в летнее время, берут свое начало воды, которые образуют небольшую речку, и ниже по течению у подножия вулкана падают с высоты около 40 м.
Верхне-Паратунские термальные источники
Минеральные горячие источники, которые находятся на северо-восточном склоне сопки Горячей, недалеко от Вилючинского вулкана. Источники состоят из двух десятков грифонов с температурой от чуть ощутимой до 70°С, имеют лечебные свойства.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат Камчатки очень своеобразен. От резко континентального на севере полуострова (поселки Эссо, Ключи, Мильково), до умеренного морского на юге (Петропавловск-Камчатский и побережье).
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Летом на юге прохладно (от +10 до +20 в самые теплые дни), зимой тепло (от -10 до 0). Летом и зимой часто бывают осадки (снег, дожди, туманы, морось). На севере зимой холодно (до - 40), летом по-настоящему жарко (до +40).
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
В каждой гостинице Петропавловска-Камчатского и Паратунки есть ресторан или кафе, где можно пообедать или перекусить. Кроме того, в самом городе множество ресторанов, кафе и продуктовых магазинов. Если же вы останавливаетесь в районе пос. Паратунка, то, как правило, при базе отдыха только одно заведение общепита, другой инфраструктуры рядом нет.
Еда на туристических маршрутах готовиться нашими опытными поварами и обычно заслуживает высокие оценки гостей. В походных условиях максимально используются качественные продукты местного производства, включая свежевыловленную рыбу, свежее мясо, местные овощи. Меню так же включает свежие фрукты, соки, десерты. Спиртные напитки обеспечиваются по предварительному заказу.
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
Пешим порядком:
– поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
– идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
– помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
– не курите во время движения;
– при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
– при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
– самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
– не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
– переправу вброд осуществляйте только в обуви;
– при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
– при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встречи с медведем:
– в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
– не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
– рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
– чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
– если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
– от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
– особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
– если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
– в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
– подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
– не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
– если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Если вас застигла лавина:
– если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
– закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
– двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
– когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
– оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
– не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа»