Этот тур разработан специально для тех, у кого нет много времени для знакомства с Камчаткой. Всего за неделю вы сможете ознакомиться с основными знаковыми достопримечательностями, при этом сделать это максимально комфортно с проживанием в гостинице в Петропавловске-Камчатском. Тур не сложный, подойдет для всех возрастов и детей от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городу

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых. Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского. Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночь в гостинице.

2 день Долина Гейзеров/Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собак

Завтрак. В этот день желающие смогут вылететь в легендарную Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон. Экскурсия оплачивается дополнительно. Действует система скидок. Для тех, кто не полетел в Долину гейзеров, – посещение этно-культурного национального стойбища. Выступление ансамбля аборигенов. Участие в мастер-классе. Задушевные беседы у костра о жизни и быте коренных малочисленных народов Севера. Фотосессия в национальной одежде. Чай из камчатских трав. Камчатская уха. Экскурсия по питомнику ездовых собак. После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского. Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночь в гостинице.

3 день Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан

Завтрак. Переезд в морской порт Петропавловска-Камчатского. В этот день Вас ждет незабываемая морская прогулка по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков. Во время экскурсии Вы сможете увидеть тюленей, нерп, каланов, китов, касаток, удивительные скалы и острова с их неугомонными птичьими базарами. Горячий обед на борту судна. После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского / Елизова. Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночь в гостинице.

4 день К подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд

Завтрак. Переезд к подножию Авачинского и корякского вулканов. Экскурсия по Авачинскому перевалу. Несложный подъем на гору «Верблюд». Наблюдение за очень красивыми и крайне редкими альпийскими цветами и любопытными камчатскими сусликами – евражками. Во время экскурсий этого дня перед Вами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей. Обед в столовой туристического лагеря на Авачинском перевале. После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского / Елизова. Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночь в гостинице.

5 день Малкинские термальные источники и сплав с рыбалкой

Завтрак. Переезд (130 км) к Малкинским термальным источникам. По пути остановка в п. Сокоч, где каждый желающий сможет отведать знаменитые Сокочинские пирожки (пирожки оплачиваются самостоятельно). Купание в диких термальных источниках расположенных на берегу реки Ключевка. Переезд к одной из крупнейших и красивых рек полуострова Быстрой (19км). Обед в стационарном лагере. Сплав с рыбалкой на безопасных надувных плотах – рафтах (с 20.09 тур проводится без сплава). Река расположена в центральной части полуострова и протекает по нетронутым живописным местам. Во время сплава очень часто можно наблюдать медведей или белоплечего орлана. В зависимости от сезона, на спиннинг можно поймать нерку, горбушу, кету, кижуча, гольца, хариуса, микижу. Все это делает сплав по реке Быстрой интересным и увлекательным. Возвращение в Петропавловск-Камчатский / Елизово. Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночь в гостинице.

6 день Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)

Завтрак. Выезд на Дачные термальные источники, которые в последнее время модно называют "Мини Долина Гейзеров". Располагаются они на северном склоне Мутновского вулкана, рядом с Мутновской геотермальной электростанцией. Прибываем на стоянку, затем пеший переход, около 40 минут, и мы попадаем в царство пара, воды, снега и шума. Здесь мы наблюдаем многочисленные кипящие, шумящие, парящие, булькающие, пузырящие источники, небольшие грязевые котлы и вулканчики. Только в отличии от кратера Мутновского вулкана, здесь больше земной жизни. Между источниками и остатками снега, на полянках растет ярко-зеленая растительность и

многочисленные альпийские цветы (по сезону). Возвращаемся к автомобилю/ снегоходу. Обед ланч-боксы. Возвращаемся в гостиницу Петропавловска-Камчатского. Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночуем в гостинице. В случае, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт, экскурсия будет заменена на альтернативную. Альтернативные экскурсии будут предлагаться уже на месте исходя из обстоятельств, в т.ч. погодных условий и наличии проезда к тем или иным объектам.

7 день Возвращение домой