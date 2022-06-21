Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.
Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
В этот день желающие смогут вылететь в легендарную Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон.
Экскурсия оплачивается дополнительно.
Действует система скидок.
Для тех, кто не полетел в Долину гейзеров, – посещение этно-культурного национального стойбища.
Выступление ансамбля аборигенов.
Участие в мастер-классе.
Задушевные беседы у костра о жизни и быте коренных малочисленных народов Севера.
Фотосессия в национальной одежде.
Чай из камчатских трав.
Камчатская уха.
Экскурсия по питомнику ездовых собак.
После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Переезд в морской порт Петропавловска-Камчатского.
В этот день Вас ждет незабываемая морская прогулка по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков.
Во время экскурсии Вы сможете увидеть тюленей, нерп, каланов, китов, касаток, удивительные скалы и острова с их неугомонными птичьими базарами.
Горячий обед на борту судна.
После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского / Елизова.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Переезд к подножию Авачинского и корякского вулканов.
Экскурсия по Авачинскому перевалу.
Несложный подъем на гору «Верблюд».
Наблюдение за очень красивыми и крайне редкими альпийскими цветами и любопытными камчатскими сусликами – евражками.
Во время экскурсий этого дня перед Вами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей.
Обед в столовой туристического лагеря на Авачинском перевале.
После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского / Елизова.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Переезд (130 км) к Малкинским термальным источникам.
По пути остановка в п. Сокоч, где каждый желающий сможет отведать знаменитые Сокочинские пирожки (пирожки оплачиваются самостоятельно).
Купание в диких термальных источниках расположенных на берегу реки Ключевка.
Переезд к одной из крупнейших и красивых рек полуострова Быстрой (19км).
Обед в стационарном лагере.
Сплав с рыбалкой на безопасных надувных плотах – рафтах (с 20.09 тур проводится без сплава).
Река расположена в центральной части полуострова и протекает по нетронутым живописным местам.
Во время сплава очень часто можно наблюдать медведей или белоплечего орлана.
В зависимости от сезона, на спиннинг можно поймать нерку, горбушу, кету, кижуча, гольца, хариуса, микижу.
Все это делает сплав по реке Быстрой интересным и увлекательным.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский / Елизово.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Выезд на Дачные термальные источники, которые в последнее время модно называют "Мини Долина Гейзеров".
Располагаются они на северном склоне Мутновского вулкана, рядом с Мутновской геотермальной электростанцией.
Прибываем на стоянку, затем пеший переход, около 40 минут, и мы попадаем в царство пара, воды, снега и шума.
Здесь мы наблюдаем многочисленные кипящие, шумящие, парящие, булькающие, пузырящие источники, небольшие грязевые котлы и вулканчики.
Только в отличии от кратера Мутновского вулкана, здесь больше земной жизни.
Между источниками и остатками снега, на полянках растет ярко-зеленая растительность и
многочисленные альпийские цветы (по сезону).
Возвращаемся к автомобилю/ снегоходу.
Обед ланч-боксы.
Возвращаемся в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
В случае, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт, экскурсия будет заменена на альтернативную. Альтернативные экскурсии будут предлагаться уже на месте исходя из обстоятельств, в т.ч. погодных условий и наличии проезда к тем или иным объектам.
Завтрак.
Посещение рыбного рынка и сувенирного магазина, трансфер в аэропорт.
При наличии оставшихся свободных дней, можно взять дополнительные экскурсии и посетить другие интересные объекты, которые не вошли в тур.
По гидрометеоусловиям возможны изменения маршрута и программы в целях обеспечения безопасности.
Тур предусматривает размещение в гостинице в Петропавловске-Камчатском в двухместных номерах.
Размещение преимущественно в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.
За дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одноместное размещение (подробности уточняйте при бронировании тура).
Доплата за одноместное размещение 7 200 руб. Подселения не предусмотрено.
Гостиница «Гейзер» 3*
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Тур в представленном виде действует с 1 июля по 15 сентября.
В мае-июне действует программа Камчатский экспресс. Весеннее путешествие | Большая Страна (bolshayastrana.com).
Это связано с местными климатическими условиями.
Да, это не сложный тур, поэтому он подойдет детям от 8 лет.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.