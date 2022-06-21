Камчатский экспресс. Летнее путешествие

Этот тур разработан специально для тех, у кого нет много времени для знакомства с Камчаткой

5
3 отзыва
Этот тур разработан специально для тех, у кого нет много времени для знакомства с Камчаткой.

Всего за неделю вы сможете ознакомиться с основными знаковыми достопримечательностями, при этом сделать это максимально комфортно с проживанием в гостинице в Петропавловске-Камчатском. Тур не сложный, подойдет для всех возрастов и детей от 8 лет.
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Ближайшие даты:
28
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по Петропавловску-Камчатскому;
  • увидим знаменитую Долину гейзеров;
  • совершим прогулку по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан;
  • совершим экскурсию к подножию Авачинского вулкана;
  • искупаемся в Малкинских термальных источниках;
  • прогуляемся в кратер вулкана Мутновский.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городу

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.

Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городу
2 день
Долина Гейзеров/Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собак

Завтрак.

В этот день желающие смогут вылететь в легендарную Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон.

Экскурсия оплачивается дополнительно.

Действует система скидок. 

Для тех, кто не полетел в Долину гейзеров, – посещение этно-культурного национального стойбища.

Выступление ансамбля аборигенов.

Участие в мастер-классе.

Задушевные беседы у костра о жизни и быте коренных малочисленных народов Севера.

Фотосессия в национальной одежде.

Чай из камчатских трав.

Камчатская уха.

Экскурсия по питомнику ездовых собак.

После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Долина Гейзеров/Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собакДолина Гейзеров/Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собакДолина Гейзеров/Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собакДолина Гейзеров/Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собак
3 день
Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан

Завтрак.

Переезд в морской порт Петропавловска-Камчатского.

В этот день Вас ждет незабываемая морская прогулка по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков.

Во время экскурсии Вы сможете увидеть тюленей, нерп, каланов, китов, касаток, удивительные скалы и острова с их неугомонными птичьими базарами.

Горячий обед на борту судна.

После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского / Елизова.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океанМорская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океанМорская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан
4 день
К подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд

Завтрак.

Переезд к подножию Авачинского и корякского вулканов.

Экскурсия по Авачинскому перевалу.

Несложный подъем на гору «Верблюд».

Наблюдение за очень красивыми и крайне редкими альпийскими цветами и любопытными камчатскими сусликами – евражками.

Во время экскурсий этого дня перед Вами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей.

Обед в столовой туристического лагеря на Авачинском перевале.

После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского / Елизова.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

К подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдК подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдК подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд
5 день
Малкинские термальные источники и сплав с рыбалкой

Завтрак.

Переезд (130 км) к Малкинским термальным источникам.

По пути остановка в п. Сокоч, где каждый желающий сможет отведать знаменитые Сокочинские пирожки (пирожки оплачиваются самостоятельно).

Купание в диких термальных источниках расположенных на берегу реки Ключевка.

Переезд к одной из крупнейших и красивых рек полуострова Быстрой (19км).

Обед в стационарном лагере.

Сплав с рыбалкой на безопасных надувных плотах – рафтах (с 20.09 тур проводится без сплава).

Река расположена в центральной части полуострова и протекает по нетронутым живописным местам.

Во время сплава очень часто можно наблюдать медведей или белоплечего орлана.

В зависимости от сезона, на спиннинг можно поймать нерку, горбушу, кету, кижуча, гольца, хариуса, микижу.

Все это делает сплав по реке Быстрой интересным и увлекательным.

Возвращение в Петропавловск-Камчатский / Елизово.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Малкинские термальные источники и сплав с рыбалкойМалкинские термальные источники и сплав с рыбалкойМалкинские термальные источники и сплав с рыбалкой
6 день
Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)

Завтрак. 

Выезд на Дачные термальные источники, которые в последнее время модно называют "Мини Долина Гейзеров".

Располагаются они на северном склоне Мутновского вулкана, рядом с Мутновской геотермальной электростанцией.

Прибываем на стоянку, затем пеший переход, около 40 минут, и мы попадаем в царство пара, воды, снега и шума.

Здесь мы наблюдаем многочисленные кипящие, шумящие, парящие, булькающие, пузырящие источники, небольшие грязевые котлы и вулканчики.

Только в отличии от кратера Мутновского вулкана, здесь больше земной жизни.

Между источниками и остатками снега, на полянках растет ярко-зеленая растительность и
многочисленные альпийские цветы (по сезону).

Возвращаемся к автомобилю/ снегоходу.

Обед ланч-боксы.

Возвращаемся в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночуем в гостинице.

В случае, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт, экскурсия будет заменена на альтернативную. Альтернативные экскурсии будут предлагаться уже на месте исходя из обстоятельств, в т.ч. погодных условий и наличии проезда к тем или иным объектам.

Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)
7 день
Возвращение домой

Завтрак.

Посещение рыбного рынка и сувенирного магазина, трансфер в аэропорт.

При наличии оставшихся свободных дней, можно взять дополнительные экскурсии и посетить другие интересные объекты, которые не вошли в тур.

По гидрометеоусловиям возможны изменения маршрута и программы в целях обеспечения безопасности.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в Петропавловске-Камчатском в двухместных номерах.

Размещение преимущественно в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.

За дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одноместное размещение (подробности уточняйте при бронировании тура).

Доплата за одноместное размещение 7 200 руб. Подселения не предусмотрено.

Гостиница «Гейзер» 3*

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице Петропавловска- Камчатского (двухместное TWIN, завтрак)
  • Трансферы по программе
  • Услуги гидов и экскурсоводов
  • Питание на экскурсиях согласно программе тура
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Доплата за одноместное проживание – 7 200 руб.
  • Экскурсия в Долину гейзеров
  • Экскурсия на Курильское озеро
  • Дополнительные экскурсии
  • Обеды и ужины в кафе (300-500 руб) и ресторане города (1000-2000 руб)
  • Лицензия на вылов рыбы во время сплава – 1000 руб.
  • Алкоголь
  • Покупка сувениров
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Треккинговая обувь на жесткой подошве (или высокие кроссовки).
  2. Гамаши.
  3. Сменная обувь (кроссовки, кеды).
  4. Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка), штаны.
  5. Флиска или свитер.
  6. Термобелье, футболка.
  7. Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана).
  8. Перчатки (х/б).
  9. Носки теплые (2 пары).
  10. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце).
  11. Солнцезащитные очки.
  12. Солнцезащитный крем.
  13. Репеллент от комаров.
  14. Предметы личной гигиены.
  15. Личная аптечка.
  16. Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки.
  17. Небольшой рюкзак 30-40 литров.
  18. Альпенштоки – треккинговые палки (желательно, но не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Дополнительная информация

Тур в представленном виде действует с 1 июля по 15 сентября.

В мае-июне действует программа Камчатский экспресс. Весеннее путешествие | Большая Страна (bolshayastrana.com).

Это связано с местными климатическими условиями.

Подойдет ли этот тур для отдыха с детьми?

Да, это не сложный тур, поэтому он подойдет детям от 8 лет.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
21 июня 2022
Спасибо большое за организацию тура. Мы очень довольны. И отель и сама программа — все оправдало
наши надежды и ожидания.
Особенно хочется отметить и сказать отдельное СПАСИБО принимающей стороне в лице Андрея и Виктории. Это самые надежные, внимательные, отзывчивые гиды и проводники нашего Камчатского экспресса, которые когда либо встречались нам. (А мы любим путешествовать).
Спасибо, что у вас такая дружная команда. Наталия и Александр Потаракины.
М
1 окт 2021
Камчатка очень понравилась! Приняли, обогрели, программу выполнили!
В
11 авг 2021
Экспресстур - короткий, но очень содержательный! Я очень доволен этим туром!

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