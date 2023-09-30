2 день

Выход в Тихий океан. Русская бухта

Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на катерах!

07:00 Завтрак.

08:00 Отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.

Отправляемся в открытый океан! Сегодня вы увидите еще раз скалы "Три брата" касаток, морских львов и, если повезет, китов!

19:00 Возвращение в отель.

Свободная программа.