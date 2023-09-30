июл
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авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту. Халактырский пляж
Встреча в аэропорту представителем компании.
Трансфер и размещение в гостинице (заселение в гостиницу после 14:00).
15:00 Едем трогать Тихий океан на Халактырский пляж.
Здесь при хорошей погоде приготовим стейки из свежей красной рыбы прямо на берегу. Познакомимся с командой.
21:00 Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельный).
На территории отеля имеются термальные источники, чтобы отдохнуть, расслабиться и уснуть крепким сном!
Выход в Тихий океан. Русская бухта
Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на катерах!
07:00 Завтрак.
08:00 Отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.
Отправляемся в открытый океан! Сегодня вы увидите еще раз скалы "Три брата" касаток, морских львов и, если повезет, китов!
19:00 Возвращение в отель.
Свободная программа.
Мыс Маячный. Экструзия Верблюда
08:30 Отправляемся на мыс Маячный.
Проедем по берегу Тихого океана, где находится вулканический черный песок. Посетим ряд красивейших видовых площадок на Авачинскую бухту, скалы Три Брата.
10:00 Доедем до конечной точки — мыса, где стоит маяк с большой историей. Именно по нему Витус Ионассен Беринг ориентировался в своих экспедициях с 1733 года, когда причаливал на Камчатку.
11:00 При хорошей погоде сделаем красивый стол с камчатскими деликатесами, яркие фотографии и отправимся уже к подножию Авачинского и Корякского вулкана.
16:00 Прибытие на альпинистскую базу, размещаемся и готовимся к восхождению на Авачинский вулкан.
Восхожение на вулкан Авачинский
03:00 Ранний подъем (при хорошей погоде) для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский.
Плотный завтрак и по готовности (обычно в 05:00) выход на маршрут.
12:00 При благоприятных обстоятельствах достигнем вершины Авачинского вулкана (2741 м). Сам подъем простой, по натоптанной тропе, но требует от вас выносливости и моральной готовности двигаться вверх-вверх и еще раз вверх целых 6 часов!
18:00 Спуск с вершины. Ужин.
19:00 Идем в баню! И потом смело можем отдыхать — сегодня вы большие Герои!
План Б: для тех, кто не идет на вершину, будет предложена альтернатива — самостоятельная прогулка на экструзию Верблюд. Это маркированная хорошая гора (пригорок), занимает путь 2-3 часа туда-обратно.
Малая долина Гейзеров. Гигантский водопад
09:00 Завтрак, сбор вещей.
10:00 Выезд с Авачинского вулкана
14:00 Приезжаем на место, размещаемся в приюте.
Обедаем и выдвигаемся на “Дачные источники” (Малая долина гейзеров).
Здесь находится Мутновская ГеоТЭЦ и тут очень сильно «пахнет» сероводородом, будьте к этому готовы.
Вдоль бурлящей, движущейся и горячей земли мы пройдем к газовым выбросам. Живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол.
18:00 После возвращения на базу по желанию отправляемся на водопад Спокойный.
Тут очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика. Над всем этим возвышается красавец-вулкан Вилючинский.
Сам же водопад — мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров! Умиротворение и красивые фотографии — в этом месте вы 100% это получите
20:00 Ужин, баня, песни у костра!
Кислотные кратеры вулкана Горелого
07:00 Завтрак.
08:00 Переезд на вулкан Горелый.
09:30 Подъем на вулкан.
При хорошей погоде обойдем все кратеры вулкана, внутри которых есть кислотные озера.
Вулкан является визиткой карточкой Камчатки из-за своей доступности.
Набор высоты составляет 600 метров и занимает все путешествие 4 часа туда — обратно (иногда из-за погодных условий и физической особенности группы время затрачивается больше).
15:00 Обед в виде перекуса. Возвращение в отель SPA-Лагуна.
19:00 Заселение в отель. Идем купаться в термальных источниках!
Сплав по р. Быстрой. В поисках мишек
08:00 Завтрак.
09:00 Выезжаем на точку старта сплава.
11:00 Сплав по р. Быстрой — это не категорийный сплав на рафте вместимостью до 12 человек (у нас же по плану 2 рафта).
Во время экскурсии у вас будет возможность порыбачить, послушать интересные истории от капитанов рафтов.
А если повезет — то вдоль берегов к нам будут выходить медведи. За один такой сплав наши туристы видели 13 особей!
13:00 На обед свежая уха и наливочка!
18:00 Возвращение в отель.
Купаемся в горячем бассейне с термальной водой, общаемся и делимся впечатлениями о туре.
Свободный день, отъезд
Завтрак.
12:00 Время выселения из гостиницы.
Сегодня у вас свободный день.
Хорошего пути и отдыха!
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле, горном приюте и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- 135 000 руб. – при бронировании от двух человек;
- 145 000 руб. – размещение с подселением;
- 185 000 руб. – одноместное размещение (распространяется только на проживание в спа-отеле “Лагуна” 4*).
Ниже представлены варианты мест размещения, возможны изменения.
Варианты проживания
Спа-отель «Лагуна» 4
Отель «Голубая лагуна» располагается в живописнейшем месте, где можно спокойно отдохнуть и насладиться красотой Камчатского края. Всего 15 минут пути от села Паратунка отделяет гостей от этого уединенного комплекса. На территории предусмотрена парковка и беспроводной скоростной интернет.
Номерной фонд представлен классическими номерами различных категорий, начиная от эконома заканчивая апартаментами с видом на озеро. В числе удобств: функциональная мебель, современная техника, общая или собственная ванная комната. В пользование постояльцам предоставляются полотенца и гигиенические принадлежности.
В ресторане отдыхающие смогут отведать блюда русской, японской, корейской и европейской кухни. А в саду оборудовано место для пикника и барбекю.
Желающие смогут посетить бассейн и поиграть в настольный теннис. Для самых маленьких путешественников обустроена детская площадка. Ближайший международный аэропорт находится в Елизово, расстояние составляет 30 км.
Турбаза «Альпика»
Альпинистская хижина для туристов на комфортном уровне. Печное отопление, туалет в отдельном здании на улице. В доме есть умывальник. Душ и баня в отдельном здании. Номера раздельные на 4–6 мест, двухъярусные кровати.
Шикарный вид на вулкан Авачинский и вулкан Корякский. Необходим спальный мешок для ночевки.
Горный приют
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в спа-отеле «Лагуна» 4* в 2-местных номерах (4 ночи)
- Проживание в горном приюте под Вилючинским вулканом (1 ночь)
- Проживание на турбазе под Авачинским вулканом (2 ночи)
- Питание по программе: завтраки (кроме 1 дня) и обеды (кроме 1 и 8 дня), ужин в 3,4,5 дни
- Сопровождение транспортом повышенной проходимости
- Услуги аттестованных инструктор-проводников
- Средства защиты от диких животных
- Прогулка по Тихому океану до Русской бухты
- Сплав по р. Быстрой
- Страховка
- Оформление пропусков в природный парк
- Регистрация группы в МЧС
- Трансфер от/до аэропорта
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины в спа-отеле «Лагуна» 4
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
|Наименование
|Количество
|Примечание
|Важность
|Треккинговые ботинки
|1 пара
|Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы.
|Рекомендовано
|Кроссовки, сандалии/тапочки
|1 пара
|Переобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов.
|Рекомендовано
|Дождевик
|1 штука
|Погода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга.
|Обязательно
|Куртка ветрозащитная с капюшоном
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком.
|Рекомендовано
|Брюки ветрозащитные
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
|Рекомендовано
|Термобелье (лёгкое)
|1 комплект
|Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту.
|Рекомендовано
|Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца.
|Обязательно
|Кофта/флисовая куртка
|1 штука
|Должно быть тепло.
|Обязательно
|Перчатки/рукавицы
|2 пары
|Руки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут.
|Обязательно
|Носки теплые
|3 пара
|Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике.
|Обязательно
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Рекомендовано
|Сменное нижнее белье
|3 штуки
|Личная гигиена ☺
|Рекомендовано
|Купальник, полотенце
|1 штука
|Будем купаться в термальных источниках
|Рекомендовано
|Рюкзак экспедиционный
|30-80 л.
|Основной рюкзак потребуется для личных вещей. Далее мы его будем использовать только на радиальные выходы, чтобы взять теплые вещи и сменные вещи, а также перекус там, где он нужен будет.
|Рекомендовано
|Накидка на рюкзак от дождя/снега
|1 штука
|Удобная вещь для защиты от дождя и грязи. Можно заменить на 200 литровый мусорный пакет. Груз будет передвигаться на крыше машины. Необходимо защитить от пыль
|Рекомендовано
|Спальный мешок
|1 штука
|Комфортная температура от 0оС, -5оС.
|Обязательно
|Фонарь налобный
|1 штука
|Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейки
|Обязательно
Очки солнцезащитные
1 штука
Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.
Рекомендовано
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. Палки обязательны тем, кто делает восхождение на Авачинский вулкан
|Рекомендовано
|Зубная щетка, зубная паста, туалет. бумага
|1 штука
|Личная гигиена
|Обязательно
|Кружка, ложка, миска
|1 комплект
|Кушать из своей посуды. Также рекомендуем мыть сразу после еды!
|Обязательно
|Бутылка для воды/гидратор/термос
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Наливать горячую воду или чай.
|Обязательно
|Крем и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты
|Рекомендовано
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей. Эластичный бинт - обязательно!
|Обязательно
|Страховка от НС
|Рекомендовано
|Паспорт РФ
|Всегда иметь с собой копию паспорта.
|Обязательно
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Я точно увижу китов? Медведей?
Конечно, хочется увидеть всех и близко! Но это дикая природа, мы не можем гарантировать встречу с заявленными животными и млекопитающими. Но у нас подобраны локации, где они чаще всего обитают!
Какая температура на Камчатке?
Температура на Камчатке делится на 3 локации: город, зона за Вилючинским перевалом и Авачинский вулкан.
В городе средняя на наши туры +20°С. За перевалом +15°С. На вулкане до нуля и ниже может опуститься в зависимости от даты тура.
Восхождение на Авачинский вулкан будет 100%?
Вулкан — не гора в геологическом смысле. Но правила техники безопасности мы применяем со всей серьезностью, как в альпинизме. Набор высоты — 1800 м. Ветер может достигать до 60 м/с и более (это шторм считается). Может быть сильная облачность или выпадение осадков.
При благоприятном сочетании факторов восхождение состоится. Также зависит от вашего уровня физической подготовки.
Какой мобильный оператор ловит?
В локации города — все операторы. За перевалом лучше всего МТС. На втором месте — Мегафон. Другие операторы от случая к случаю.
Какие дополнительные расходы могут быть в туре?
Все расходы мы максимум включили в тур.
Дополнительно вам могут потребоваться деньги (наличные):
- алкоголь;
- сувенирная продукция;
- развлечения, которые не включены в тур;
- питание в ресторанах и придорожных кафе;
- аренда личного снаряжения.
Где и когда меня встретят?
Программа начинается в 12:00 по Камчатскому времени.
Мы встречаем всех участников в аэропорту г. Елизово до 11:30 утра и отвозим в отель.