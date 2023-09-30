Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Квинтэссенция активностей и комфорта проживания в этом туре за 8 дней позволит погрузиться с головой в колорит Камчатки! В этом путешествии Вас ждут прогулки по берегу и водной глади Тихого океана, сплав по реке Быстрой, а также восхождение на вулкан в комбинации с незабываемым вкусом красной икры и камчатской рыбы!
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Ближайшие даты:
14
июл
21
июл
28
июл
4
авг
11
авг
18
авг

Что вас ожидает:

Киты и морские львы
Киты и морские львы
Поищем морских обитателей во время прогулки на катере по Тихому океану
Покорение Авачинского вулкана
Покорение Авачинского вулкана
Поднимемся на высоту 1800 метров и увидим головокружительные пейзажи с вершины вулкана
Рыбалка с катера
Рыбалка с катера
Порыбачим и приготовим вкусную уху из океанской рыбы
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Насладимся дарами Камчатки — рыбой и икрой
Впечатляющий водопад
Впечатляющий водопад
Полюбуемся на водопад Спокойный — мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров
Кратеры вулкана Горелый
Кратеры вулкана Горелый
Поднимемся на вулкан и обойдем кратеры, внутри которых есть кислотные озера

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту. Халактырский пляж

Встреча в аэропорту представителем компании.

Трансфер и размещение в гостинице (заселение в гостиницу после 14:00).

15:00 Едем трогать Тихий океан на Халактырский пляж.

Здесь при хорошей погоде приготовим стейки из свежей красной рыбы прямо на берегу. Познакомимся с командой.

21:00 Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельный).

На территории отеля имеются термальные источники, чтобы отдохнуть, расслабиться и уснуть крепким сном!

Встреча в аэропорту. Халактырский пляжВстреча в аэропорту. Халактырский пляжВстреча в аэропорту. Халактырский пляжВстреча в аэропорту. Халактырский пляжВстреча в аэропорту. Халактырский пляжВстреча в аэропорту. Халактырский пляжВстреча в аэропорту. Халактырский пляжВстреча в аэропорту. Халактырский пляж
2 день

Выход в Тихий океан. Русская бухта

Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на катерах!

07:00 Завтрак.

08:00 Отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.

Отправляемся в открытый океан! Сегодня вы увидите еще раз скалы "Три брата" касаток, морских львов и, если повезет, китов!

19:00 Возвращение в отель.

Свободная программа.

Выход в Тихий океан. Русская бухтаВыход в Тихий океан. Русская бухтаВыход в Тихий океан. Русская бухтаВыход в Тихий океан. Русская бухтаВыход в Тихий океан. Русская бухтаВыход в Тихий океан. Русская бухтаВыход в Тихий океан. Русская бухтаВыход в Тихий океан. Русская бухта
3 день

Мыс Маячный. Экструзия Верблюда

08:30 Отправляемся на мыс Маячный.

Проедем по берегу Тихого океана, где находится вулканический черный песок. Посетим ряд красивейших видовых площадок на Авачинскую бухту, скалы Три Брата.

10:00 Доедем до конечной точки — мыса, где стоит маяк с большой историей. Именно по нему Витус Ионассен Беринг ориентировался в своих экспедициях с 1733 года, когда причаливал на Камчатку.

11:00 При хорошей погоде сделаем красивый стол с камчатскими деликатесами, яркие фотографии и отправимся уже к подножию Авачинского и Корякского вулкана.

16:00 Прибытие на альпинистскую базу, размещаемся и готовимся к восхождению на Авачинский вулкан.

Мыс Маячный. Экструзия ВерблюдаМыс Маячный. Экструзия ВерблюдаМыс Маячный. Экструзия ВерблюдаМыс Маячный. Экструзия ВерблюдаМыс Маячный. Экструзия ВерблюдаМыс Маячный. Экструзия ВерблюдаМыс Маячный. Экструзия Верблюда
4 день

Восхожение на вулкан Авачинский

03:00 Ранний подъем (при хорошей погоде) для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский.

Плотный завтрак и по готовности (обычно в 05:00) выход на маршрут.

12:00 При благоприятных обстоятельствах достигнем вершины Авачинского вулкана (2741 м). Сам подъем простой, по натоптанной тропе, но требует от вас выносливости и моральной готовности двигаться вверх-вверх и еще раз вверх целых 6 часов!

18:00 Спуск с вершины. Ужин.

19:00 Идем в баню! И потом смело можем отдыхать — сегодня вы большие Герои!

План Б: для тех, кто не идет на вершину, будет предложена альтернатива — самостоятельная прогулка на экструзию Верблюд. Это маркированная хорошая гора (пригорок), занимает путь 2-3 часа туда-обратно.

Восхожение на вулкан АвачинскийВосхожение на вулкан АвачинскийВосхожение на вулкан АвачинскийВосхожение на вулкан АвачинскийВосхожение на вулкан АвачинскийВосхожение на вулкан АвачинскийВосхожение на вулкан Авачинский
5 день

Малая долина Гейзеров. Гигантский водопад

09:00 Завтрак, сбор вещей.

10:00 Выезд с Авачинского вулкана

14:00 Приезжаем на место, размещаемся в приюте.

Обедаем и выдвигаемся на “Дачные источники” (Малая долина гейзеров).

Здесь находится Мутновская ГеоТЭЦ и тут очень сильно «пахнет» сероводородом, будьте к этому готовы.

Вдоль бурлящей, движущейся и горячей земли мы пройдем к газовым выбросам. Живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол.

18:00 После возвращения на базу по желанию отправляемся на водопад Спокойный.

Тут очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика. Над всем этим возвышается красавец-вулкан Вилючинский.

Сам же водопад — мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров! Умиротворение и красивые фотографии — в этом месте вы 100% это получите

20:00 Ужин, баня, песни у костра!

Малая долина Гейзеров. Гигантский водопадМалая долина Гейзеров. Гигантский водопадМалая долина Гейзеров. Гигантский водопадМалая долина Гейзеров. Гигантский водопадМалая долина Гейзеров. Гигантский водопадМалая долина Гейзеров. Гигантский водопадМалая долина Гейзеров. Гигантский водопадМалая долина Гейзеров. Гигантский водопад
6 день

Кислотные кратеры вулкана Горелого

07:00 Завтрак.

08:00 Переезд на вулкан Горелый.

09:30 Подъем на вулкан.

При хорошей погоде обойдем все кратеры вулкана, внутри которых есть кислотные озера.

Вулкан является визиткой карточкой Камчатки из-за своей доступности.

Набор высоты составляет 600 метров и занимает все путешествие 4 часа туда — обратно (иногда из-за погодных условий и физической особенности группы время затрачивается больше).

15:00 Обед в виде перекуса. Возвращение в отель SPA-Лагуна.

19:00 Заселение в отель. Идем купаться в термальных источниках!

Кислотные кратеры вулкана ГорелогоКислотные кратеры вулкана ГорелогоКислотные кратеры вулкана ГорелогоКислотные кратеры вулкана ГорелогоКислотные кратеры вулкана ГорелогоКислотные кратеры вулкана ГорелогоКислотные кратеры вулкана ГорелогоКислотные кратеры вулкана Горелого
7 день

Сплав по р. Быстрой. В поисках мишек

08:00 Завтрак.

09:00 Выезжаем на точку старта сплава.

11:00 Сплав по р. Быстрой — это не категорийный сплав на рафте вместимостью до 12 человек (у нас же по плану 2 рафта).

Во время экскурсии у вас будет возможность порыбачить, послушать интересные истории от капитанов рафтов.

А если повезет — то вдоль берегов к нам будут выходить медведи. За один такой сплав наши туристы видели 13 особей!

13:00 На обед свежая уха и наливочка!

18:00 Возвращение в отель.

Купаемся в горячем бассейне с термальной водой, общаемся и делимся впечатлениями о туре.

Сплав по р. Быстрой. В поисках мишекСплав по р. Быстрой. В поисках мишекСплав по р. Быстрой. В поисках мишекСплав по р. Быстрой. В поисках мишекСплав по р. Быстрой. В поисках мишекСплав по р. Быстрой. В поисках мишекСплав по р. Быстрой. В поисках мишекСплав по р. Быстрой. В поисках мишекСплав по р. Быстрой. В поисках мишек
8 день

Свободный день, отъезд

Завтрак.

12:00 Время выселения из гостиницы.

Сегодня у вас свободный день.

Хорошего пути и отдыха!

Свободный день, отъездСвободный день, отъездСвободный день, отъездСвободный день, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле, горном приюте и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • 135 000 руб. – при бронировании от двух человек;
  • 145 000 руб. – размещение с подселением;
  • 185 000 руб. – одноместное размещение (распространяется только на проживание в спа-отеле “Лагуна” 4*).

Ниже представлены варианты мест размещения, возможны изменения.

Варианты проживания

Спа-отель «Лагуна» 4

4 ночи

Отель «Голубая лагуна» располагается в живописнейшем месте, где можно спокойно отдохнуть и насладиться красотой Камчатского края. Всего 15 минут пути от села Паратунка отделяет гостей от этого уединенного комплекса. На территории предусмотрена парковка и беспроводной скоростной интернет.

Номерной фонд представлен классическими номерами различных категорий, начиная от эконома заканчивая апартаментами с видом на озеро. В числе удобств: функциональная мебель, современная техника, общая или собственная ванная комната. В пользование постояльцам предоставляются полотенца и гигиенические принадлежности.

В ресторане отдыхающие смогут отведать блюда русской, японской, корейской и европейской кухни. А в саду оборудовано место для пикника и барбекю.

Желающие смогут посетить бассейн и поиграть в настольный теннис. Для самых маленьких путешественников обустроена детская площадка. Ближайший международный аэропорт находится в Елизово, расстояние составляет 30 км.

Спа-отель «Лагуна» 4Спа-отель «Лагуна» 4Спа-отель «Лагуна» 4Спа-отель «Лагуна» 4Спа-отель «Лагуна» 4Спа-отель «Лагуна» 4Спа-отель «Лагуна» 4Спа-отель «Лагуна» 4

Турбаза «Альпика»

2 ночи

Альпинистская хижина для туристов на комфортном уровне. Печное отопление, туалет в отдельном здании на улице. В доме есть умывальник. Душ и баня в отдельном здании. Номера раздельные на 4–6 мест, двухъярусные кровати.

Шикарный вид на вулкан Авачинский и вулкан Корякский. Необходим спальный мешок для ночевки.

Турбаза «Альпика»Турбаза «Альпика»Турбаза «Альпика»Турбаза «Альпика»Турбаза «Альпика»

Горный приют

1 ночь
Горный приютГорный приют

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в спа-отеле «Лагуна» 4* в 2-местных номерах (4 ночи)
  • Проживание в горном приюте под Вилючинским вулканом (1 ночь)
  • Проживание на турбазе под Авачинским вулканом (2 ночи)
  • Питание по программе: завтраки (кроме 1 дня) и обеды (кроме 1 и 8 дня), ужин в 3,4,5 дни
  • Сопровождение транспортом повышенной проходимости
  • Услуги аттестованных инструктор-проводников
  • Средства защиты от диких животных
  • Прогулка по Тихому океану до Русской бухты
  • Сплав по р. Быстрой
  • Страховка
  • Оформление пропусков в природный парк
  • Регистрация группы в МЧС
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины в спа-отеле «Лагуна» 4
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наименование КоличествоПримечание Важность
Треккинговые ботинки 1 параЗащита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы. Рекомендовано
Кроссовки, сандалии/тапочки1 параПереобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов. Рекомендовано
Дождевик1 штукаПогода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга. Обязательно
Куртка ветрозащитная с капюшоном1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком. Рекомендовано
Брюки ветрозащитные1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Рекомендовано
Термобелье (лёгкое)1 комплектСпать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту. Рекомендовано
Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаВечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Обязательно
Кофта/флисовая куртка1 штукаДолжно быть тепло. Обязательно
Перчатки/рукавицы2 парыРуки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут. Обязательно
Носки теплые3 параОбязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике. Обязательно
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штуки Рекомендовано
Сменное нижнее белье3 штукиЛичная гигиена ☺Рекомендовано
Купальник, полотенце1 штукаБудем купаться в термальных источникахРекомендовано
Рюкзак экспедиционный30-80 л. Основной рюкзак потребуется для личных вещей. Далее мы его будем использовать только на радиальные выходы, чтобы взять теплые вещи и сменные вещи, а также перекус там, где он нужен будет. Рекомендовано
Накидка на рюкзак от дождя/снега1 штукаУдобная вещь для защиты от дождя и грязи. Можно заменить на 200 литровый мусорный пакет. Груз будет передвигаться на крыше машины. Необходимо защитить от пыльРекомендовано
Спальный мешок1 штукаКомфортная температура от 0оС, -5оС. Обязательно
Фонарь налобный1 штукаОбязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейкиОбязательно

Очки солнцезащитные

1 штука

Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.

Рекомендовано

Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. Палки обязательны тем, кто делает восхождение на Авачинский вулканРекомендовано
Зубная щетка, зубная паста, туалет. бумага1 штукаЛичная гигиенаОбязательно
Кружка, ложка, миска1 комплектКушать из своей посуды. Также рекомендуем мыть сразу после еды! Обязательно
Бутылка для воды/гидратор/термос1-1,5 литраДля экскурсий. Наливать горячую воду или чай. Обязательно
Крем и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защитыРекомендовано
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей. Эластичный бинт - обязательно! Обязательно
Страховка от НС Рекомендовано
Паспорт РФ Всегда иметь с собой копию паспорта. Обязательно
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Я точно увижу китов? Медведей?

Конечно, хочется увидеть всех и близко! Но это дикая природа, мы не можем гарантировать встречу с заявленными животными и млекопитающими. Но у нас подобраны локации, где они чаще всего обитают!

Какая температура на Камчатке?

Температура на Камчатке делится на 3 локации: город, зона за Вилючинским перевалом и Авачинский вулкан.

В городе средняя на наши туры +20°С. За перевалом +15°С. На вулкане до нуля и ниже может опуститься в зависимости от даты тура.

Восхождение на Авачинский вулкан будет 100%?

Вулкан — не гора в геологическом смысле. Но правила техники безопасности мы применяем со всей серьезностью, как в альпинизме. Набор высоты — 1800 м. Ветер может достигать до 60 м/с и более (это шторм считается). Может быть сильная облачность или выпадение осадков.

При благоприятном сочетании факторов восхождение состоится. Также зависит от вашего уровня физической подготовки.

Какой мобильный оператор ловит?

В локации города — все операторы. За перевалом лучше всего МТС. На втором месте — Мегафон. Другие операторы от случая к случаю.

Какие дополнительные расходы могут быть в туре?

Все расходы мы максимум включили в тур.

Дополнительно вам могут потребоваться деньги (наличные):

  • алкоголь;
  • сувенирная продукция;
  • развлечения, которые не включены в тур;
  • питание в ресторанах и придорожных кафе;
  • аренда личного снаряжения.
Где и когда меня встретят?

Программа начинается в 12:00 по Камчатскому времени.

Мы встречаем всех участников в аэропорту г. Елизово до 11:30 утра и отвозим в отель.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
30 сен 2023
Всё Супер!!!
Всё Супер!!!
А
28 сен 2023
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Н
28 сен 2023
Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.
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Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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