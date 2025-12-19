Мои заказы

Косатки Авачинского залива. Научный круиз на Камчатке

Косатки Авачинского залива
Представляем сокращенную версию уникальной программы, в которой у Вас будет возможность стать настоящими исследователями морских млекопитающих.

В этом пятидневном туре сможете увидеть косаток в живой природе, подойти к ним близко и
безопасно на надувной лодке, узнаете о социальной структуре этих удивительных животных, их диалектах и о многом другом.

Программа была создана в соавторстве с Дальневосточным проектом по исследованию косаток FEROP (Far East Russia Orca Project).

На данный момент он — единственный в России по изучению косаток и один из двух долгосрочных проектов по китообразным в нашей стране. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке Тайны океана. Научный круиз на Камчатке.

Косатки Авачинского залива. Научный круиз на Камчатке
Косатки Авачинского залива. Научный круиз на Камчатке
Косатки Авачинского залива. Научный круиз на Камчатке

Программа тура по дням

1 день

Старт научного круиза

Прибытие в Петропавловск-Камчатский накануне.

Самостоятельное прибытие в морской порт.

Заселение на катамаран «Kosatka».

Вы познакомитесь с экипажем и руководителем проекта по изучению косаток Дальнего Востока и подготовитесь к приключениям.

Уже в первый день выхода в открытый океан возможны встречи с косатками и возможность понаблюдать за ними на расстоянии вытянутой руки из моторной лодки.

Обед и ужин в кают-компании, ночёвка в каютах катамарана.

Старт научного круизаСтарт научного круиза
2 день

Наблюдение за косатками

Поиск и наблюдение за косатками, китами и другими морскими млекопитающими, по возможности высадки на берег, знакомство с флорой и фауной.

В свободное время — лекции от учёного-биолога об истории проекта FEROP, социальной структуре и особенностях поведения косаток, камчатские пейзажи, величественные бухты и скалы, сине-бирюзовый Тихий океан.

Наблюдение за косаткамиНаблюдение за косаткамиНаблюдение за косаткамиНаблюдение за косатками
3 день

Продолжение наблюдения за косатками

Поиск и наблюдение за косатками, китами и другими морскими млекопитающими, по возможности высадки на берег, знакомство с флорой и фауной.

В свободное время — лекции от учёного-биолога об истории проекта FEROP, социальной структуре и особенностях поведения косаток, камчатские пейзажи, величественные бухты и скалы, сине-бирюзовый Тихий океан.

Продолжение наблюдения за косаткамиПродолжение наблюдения за косаткамиПродолжение наблюдения за косаткамиПродолжение наблюдения за косатками
4 день

Продолжение наблюдения за косатками

Поиск и наблюдение за косатками, китами и другими морскими млекопитающими, по возможности высадки на берег, знакомство с флорой и фауной.

В свободное время — лекции от учёного-биолога об истории проекта FEROP, социальной структуре и особенностях поведения косаток, камчатские пейзажи, величественные бухты и скалы, сине-бирюзовый Тихий океан.

Продолжение наблюдения за косаткамиПродолжение наблюдения за косаткамиПродолжение наблюдения за косаткамиПродолжение наблюдения за косатками
5 день

Возвращение в город

Возвращение в порт к вечеру пятого дня.

Самостоятельный трансфер из морского порта.

Возвращение в городВозвращение в городВозвращение в город
Проживание

В туре предусмотрено размещение в каютах на катамаране. Проживание только двух-/трехместное, одноместное не предусмотрено.

Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).

Варианты проживания

Парусный катамаран «Косатка»

4 ночи

Рассчитан на 10 пассажиров при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока. В катамаране, 15 м длиной и 7,8 м шириной, расположены: 3 двухместные каюты и 2 трехместные каюты.

В каждой каюте есть шкаф для одежды и полочки для хранения личных вещей. На катамаране имеются независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами, еще один душ на корме и уютная кают-компания. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи.

Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: двух-/трехместное в каютах
  • Питание: завтраки, обеды и ужины на борту катамарана
  • Фрахт катамарана
  • Лекции по программе
  • Морской круиз в составе сборной группы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание в Петропавловске-Камчатском
  • Трансфер до морского порта и обратно
  • Завтрак в 1 день круиза и ужин в последний день
  • Питание на суше до и после круиза
  • Доплата нерезидентам РФ (оформление документов, англоговорящий гид)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для путешествия по Камчатке летом рекомендуем брать с собой легкую и удобную одежду, которая защитит от сильного ветра и дождя.

  1. Ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем).
  2. Удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре.
  3. Флисовая куртка или свитер.
  4. Легкая пуховая жилетка/куртка.
  5. Пара футболок.
  6. Нижнее белье. Термобелье в том числе.
  7. Головной убор (кепка/панама и шапка).
  8. Носки (несколько пар).
  9. Легкие флисовые перчатки.
  10. Купальный костюм.
  11. Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
  12. Прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие. чтобы хорошо фиксировать стопу, удобно разношенные.
  13. Спортивные тапочки или кроссовки.

Также не забудьте взять с собой средства индивидуальной гигиены, репеллент от насекомых и лекарства от укачивания.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Проживание прямо на судне, не на суше? Меня не укачает?

Во время научного круиза подразумевается ночевка в каютах, не на суше.

Судно базируется на ночлег в спокойной закрытой бухте, поэтому ночью обычно очень ласково покачивает на волнах — то, что нужно для сна.

Чем заняться на Камчатке, если я приезжаю раньше начала программы?

Да, необходимо приехать на эту программу раньше. Укажите при бронировании программы, за сколько дней вы планируете приехать, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать дополнительные экскурсии.

У нас большой выбор дополнительных экскурсий: джип-туры, восхождения, каякинг, рафтинг, рыбалка, крабовое сафари, термальные источники, баня, квадроциклы, музеи, серфинг, вертолетные экскурсии и др. Уточняйте подробнее при бронировании тура.

Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.

Какая у вас разница во времени? Как правильно купить билеты?

Разница с Москвой +9 часов. То есть если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.

Данная программа начинается 1 июля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 30 июня.

Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – тогда вы можете пропустить выход в море.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура, но мы рекомендуем ее оформить. Страховка для активных видов отдыха – яхтинг, каякинг/серфинг (у разных страховых компаний разные категории, не у всех есть последнее).

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

