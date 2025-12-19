В этом пятидневном туре сможете увидеть косаток в живой природе, подойти к ним близко и
Программа тура по дням
Старт научного круиза
Прибытие в Петропавловск-Камчатский накануне.
Самостоятельное прибытие в морской порт.
Заселение на катамаран «Kosatka».
Вы познакомитесь с экипажем и руководителем проекта по изучению косаток Дальнего Востока и подготовитесь к приключениям.
Уже в первый день выхода в открытый океан возможны встречи с косатками и возможность понаблюдать за ними на расстоянии вытянутой руки из моторной лодки.
Обед и ужин в кают-компании, ночёвка в каютах катамарана.
Наблюдение за косатками
Поиск и наблюдение за косатками, китами и другими морскими млекопитающими, по возможности высадки на берег, знакомство с флорой и фауной.
В свободное время — лекции от учёного-биолога об истории проекта FEROP, социальной структуре и особенностях поведения косаток, камчатские пейзажи, величественные бухты и скалы, сине-бирюзовый Тихий океан.
Продолжение наблюдения за косатками
Поиск и наблюдение за косатками, китами и другими морскими млекопитающими, по возможности высадки на берег, знакомство с флорой и фауной.
В свободное время — лекции от учёного-биолога об истории проекта FEROP, социальной структуре и особенностях поведения косаток, камчатские пейзажи, величественные бухты и скалы, сине-бирюзовый Тихий океан.
Продолжение наблюдения за косатками
Поиск и наблюдение за косатками, китами и другими морскими млекопитающими, по возможности высадки на берег, знакомство с флорой и фауной.
В свободное время — лекции от учёного-биолога об истории проекта FEROP, социальной структуре и особенностях поведения косаток, камчатские пейзажи, величественные бухты и скалы, сине-бирюзовый Тихий океан.
Возвращение в город
Возвращение в порт к вечеру пятого дня.
Самостоятельный трансфер из морского порта.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в каютах на катамаране. Проживание только двух-/трехместное, одноместное не предусмотрено.
Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).
Варианты проживания
Парусный катамаран «Косатка»
Рассчитан на 10 пассажиров при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока. В катамаране, 15 м длиной и 7,8 м шириной, расположены: 3 двухместные каюты и 2 трехместные каюты.
В каждой каюте есть шкаф для одежды и полочки для хранения личных вещей. На катамаране имеются независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами, еще один душ на корме и уютная кают-компания. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: двух-/трехместное в каютах
- Питание: завтраки, обеды и ужины на борту катамарана
- Фрахт катамарана
- Лекции по программе
- Морской круиз в составе сборной группы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание в Петропавловске-Камчатском
- Трансфер до морского порта и обратно
- Завтрак в 1 день круиза и ужин в последний день
- Питание на суше до и после круиза
- Доплата нерезидентам РФ (оформление документов, англоговорящий гид)
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для путешествия по Камчатке летом рекомендуем брать с собой легкую и удобную одежду, которая защитит от сильного ветра и дождя.
- Ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем).
- Удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре.
- Флисовая куртка или свитер.
- Легкая пуховая жилетка/куртка.
- Пара футболок.
- Нижнее белье. Термобелье в том числе.
- Головной убор (кепка/панама и шапка).
- Носки (несколько пар).
- Легкие флисовые перчатки.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
- Прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие. чтобы хорошо фиксировать стопу, удобно разношенные.
- Спортивные тапочки или кроссовки.
Также не забудьте взять с собой средства индивидуальной гигиены, репеллент от насекомых и лекарства от укачивания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Проживание прямо на судне, не на суше? Меня не укачает?
Во время научного круиза подразумевается ночевка в каютах, не на суше.
Судно базируется на ночлег в спокойной закрытой бухте, поэтому ночью обычно очень ласково покачивает на волнах — то, что нужно для сна.
Чем заняться на Камчатке, если я приезжаю раньше начала программы?
Да, необходимо приехать на эту программу раньше. Укажите при бронировании программы, за сколько дней вы планируете приехать, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать дополнительные экскурсии.
У нас большой выбор дополнительных экскурсий: джип-туры, восхождения, каякинг, рафтинг, рыбалка, крабовое сафари, термальные источники, баня, квадроциклы, музеи, серфинг, вертолетные экскурсии и др. Уточняйте подробнее при бронировании тура.
Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.
Какая у вас разница во времени? Как правильно купить билеты?
Разница с Москвой +9 часов. То есть если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.
Данная программа начинается 1 июля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 30 июня.
Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – тогда вы можете пропустить выход в море.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура, но мы рекомендуем ее оформить. Страховка для активных видов отдыха – яхтинг, каякинг/серфинг (у разных страховых компаний разные категории, не у всех есть последнее).
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.