1 день

Старт научного круиза

Прибытие в Петропавловск-Камчатский накануне.

Самостоятельное прибытие в морской порт.

Заселение на катамаран «Kosatka».

Вы познакомитесь с экипажем и руководителем проекта по изучению косаток Дальнего Востока и подготовитесь к приключениям.

Уже в первый день выхода в открытый океан возможны встречи с косатками и возможность понаблюдать за ними на расстоянии вытянутой руки из моторной лодки.

Обед и ужин в кают-компании, ночёвка в каютах катамарана.

