Развлечения в Петропавловске-Камчатском

Найдено 4 тура в категории «Развлечения» в Петропавловске-Камчатском, цены от 85 000 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Земля огнедышащих гор. Тур по Камчатке на 13 дней
На автобусе
На яхте
13 дней
-
16%
3 отзыва
Земля огнедышащих гор. Тур по Камчатке на 13 дней
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
5 июл в 10:00
13 июл в 10:00
166 000 ₽197 000 ₽ за человека
Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
Пешая
13 дней
-
16%
3 отзыва
Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
85 000 ₽101 000 ₽ за человека
Южно-Камчатский заказник и Курильское озеро. Джип-тур на Камчатку
Джиппинг
Джип-туры
5 дней
-
15%
1 отзыв
Южно-Камчатский заказник и Курильское озеро. Джип-тур на Камчатку
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
16 авг в 10:00
140 000 ₽165 000 ₽ за человека
Путешествие на Северные Курилы
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
12 дней
-
14%
Путешествие на Северные Курилы
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
20 июл в 10:00
240 000 ₽278 000 ₽ за человека

