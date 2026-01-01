-
Земля огнедышащих гор. Тур по Камчатке на 13 дней
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
5 июл в 10:00
13 июл в 10:00
166 000 ₽
197 000 ₽ за человека
Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
85 000 ₽
101 000 ₽ за человека
Южно-Камчатский заказник и Курильское озеро. Джип-тур на Камчатку
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
16 авг в 10:00
140 000 ₽
165 000 ₽ за человека
Путешествие на Северные Курилы
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
20 июл в 10:00
240 000 ₽
278 000 ₽ за человека
