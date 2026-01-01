1 день

Отправление в Северо-Курильск

Прибытие в Петропавловск-Камчатский за день до начала тура (19 июля), проживание и питание оплачивается самостоятельно.

Встреча утром (20 июля) на морском вокзале города Петропавловск-Камчатский.

Переход на теплоходе до города Северо-Курильск (занимает около суток).

Обратите внимание! Расписание на 2026 год пока нет, ориентируемся по датам прошлого года.

Питание на корабле самостоятельно.

По пути можно увидеть китов, касаток, дельфинов, большое количество птиц и котиков, а также смотреть на берега Камчатки с моря — это очень красивое зрелище.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160