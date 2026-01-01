Этот маршрут ведет в живописный, но суровый район и предоставит вам удивительную возможность оценить красоту знаменитого вулкана Креницына и величественного вулкана Алаид.
А ещё вы увидите атмосферный маяк Атласова, Птичьи острова, кекуры и необитаемый остров, на котором расположилась колония сивучей.
Программа тура по дням
Отправление в Северо-Курильск
Прибытие в Петропавловск-Камчатский за день до начала тура (19 июля), проживание и питание оплачивается самостоятельно.
Встреча утром (20 июля) на морском вокзале города Петропавловск-Камчатский.
Переход на теплоходе до города Северо-Курильск (занимает около суток).
Обратите внимание! Расписание на 2026 год пока нет, ориентируемся по датам прошлого года.
Питание на корабле самостоятельно.
По пути можно увидеть китов, касаток, дельфинов, большое количество птиц и котиков, а также смотреть на берега Камчатки с моря — это очень красивое зрелище.
Прибытие в Северо-Курильск. Прогулка и знакомство с городом. Скала Тур
Прибытие в Северо-Курильск.
Наш план на сегодня будет зависеть от погодных условий и времени прибытия.
Размещаемся в Северо-Курильске в квартирах (в 2-3-комнатной квартире).
Прогулка и знакомство с городом.
Отправление на берег моря, к Скале Тур.
Знакомство участников группы между собой.
Переход на остров Онекотан. Вулкан Креницына
Если погода позволяет, сразу выходим на остров Онекотан, если нет, меняем порядок дней в плане в зависимости от погодных условий.
Переход на остров Онекотан.
По прибытии разбиваем палаточный лагерь.
Высаживаемся и поднимаемся по тропе до кальдеры озера Кольцевое.
Тропа простая, но с затяжным подъемом и с общим перепадом 600 метров. Общий километраж пешком 15 км.
Смотрим вулкан Креницына в озере Кольцевом.
Если не будет ветра и будет запас времени, спустим на воду по крутому спуску несколько пакрафтов.
Ночевка на берегу.
Ужин.
Вечер у костра.
Отправление с острова Онекотан
Уходим с острова Онекотан.
По пути возвращения подойдем к острову Анциферов, смотрим лежбище сивучей, Птичьи острова и побережье острова Парамушир.
Остров Атласова
Переход по воде на остров Атласова. Остров так назвали в честь первопроходца Владимира Атласова.
Сегодня по плану высадка на самый северный из большой гряды Курильских островов. Это надводная часть вулкана Алаид.
Остров диаметром около 14 км, вулкан находится посередине, высота 2339 метров.
Поднимемся на один из побочных кратеров — Такетоми, прогуляемся по берегу до маяка Атласова, при возможности обойдем остров по морю и увидим Олимпийский прорыв.
Возвращение в Северо-Курильск.
Остров Шумшу
Переход на катере на остров Шумшу в бывший поселок Байково.
Сегодня мы посмотрим западное побережье, доедем до маяка на мысе Курбатова.
Высадившись на берег, мы отправимся к высотам 165 и 171, где до сих пор находятся японские доты, подбитые японские танки и артиллерийское орудие, а также мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей острова Шумшу.
Пообедаем на берегу реки и поищем кухтыли на берегу моря.
Вулкан Эбеко
Восхождение на вулкан Эбеко.
Подъем на действующий вулкан 1156 м, он очень часто выпускает столбы пепла в воздух, возможно, нам повезет, и мы увидим это впечатляющее событие и посмотрим на его кратер и фумарольные поля.
Общее расстояние, которое предстоит пройти пешком 22 км.
Возвращение в Северо-Курильск.
Остров Шумшу
Наш второй выезд на остров Шумшу.
Переправляемся из Северо-Курильска в бывший поселок Байкова на катере.
Пересаживаемся на джипы.
На этот раз посмотрим природные достопримечательности восточного побережья, скальную арку и кекуры в волнах прибоя.
Радиальный выход или прогулка до мыса Озёрного
Радиальный выход до маяка на мысу Средний и к старому японскому аэродрому либо прогулка до мыса Озёрного, где находятся «Чёрные озёра» (около 7 км в одну сторону).
Дорога проходит вдоль полосатых склонов плато Лагерного.
Выход на Камчатку
Выход обратно на Камчатку на рейсовом теплоходе «Анатолий Черняев» или «Гипанис».
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Размещение самостоятельно.
Вечером по желанию поездка на горячие источники (оплачивается дополнительно).
Запасной день
Один день должен быть запасным, чтобы не опоздать на рейс, так как могут случиться подвижки в расписании по погодным условиям.
Билеты обратно покупать на 1 августа.
Проживание
В туре предусмотрено проживание на съемной квартире, в каютах на рейсовом теплоходе и в палатках:
- на рейсовом теплоходе в каюте — 2 ночи (туда и обратно);
- в палатках – 1 ночь. Возможно 2 ночи в палатках (в зависимости от погоды, следовательно, от времени выхода в море к островам).
- в квартире в Северо-Курильске – 7 ночей.
Обратите внимание! Проживание в гостинице или хостеле в Петропавловске-Камчатском 2 или 3 ночи (в зависимости от времени выхода) не включено в стоимость. На Камчатке самостоятельное размещение и питание.
Стоимость тура на 1 человека – 240 000 руб.
Варианты проживания
Палатка
На маршруте предусмотрено размещение в палатках.
Аренда палаток и общественного снаряжения входят в стоимость.
Каюта теплохода
Тур предусматривает 2 ночи в каюте на рейсовом теплоходе.
Квартира в Северо-Курильске
Тур предусматривает размещение в Северо-Курильске в 2-3-комнатной квартире.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Северо-Курильске в квартире
- Экспедиция на остров Онекотан, остров Анциферов, птичьи острова на катере
- Выходы по морю на остров Атласова и остров Шумшу
- Аренда джипов на острове Шумшу
- Питание, указанное в программе (в походе и при проживании в квартире в Северо-Курильске (готовится по дежурству, при помощи гида) )
- Палатки, общественное снаряжение, 2 пакрафта
- Билеты на судно Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск - Петропавловск-Камчатский
- Страховка
- Оформление пограничного пропуска на Северные Курилы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание и питание в Петропавловске-Камчатском
- Питание на судне и в кафе, ресторанах в городе
- Поездка на горячие источники (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы в водонепроницаемой упаковке:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования.
Есть страховой полис на группу, медицинские расходы по которому будут возмещены (например, транспортные расходы в случае экстренной эвакуации). Для экстренной связи есть телефон «Иридиум». Группа регистрируется в МЧС для прохождения маршрута.
Предоставляемое общее снаряжение:
- тент, походная мебель, костровое, топоры, пилы и прочее;
- общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе).
Каждому участнику похода желательно иметь личную аптечку, в которой должны быть:
- штучные бактерицидные лейкопластыри 5-10 шт.;
- эластичный бинт 1-2 шт. или наколенники (колени часто болят из-за большой нагрузки, а положить 10 бинтов в групповую аптечку нет возможности – они очень объёмные);
- «любимые» таблетки и лекарства. Если у вас есть хронические заболевания, а также вы знаете, что часто подвержены тому или иному заболеванию – обязательно возьмите привычные для вас лекарства. Пример: хронический насморк – возьмите с собой привычные капли, частые ангины – возьмите проверенные, помогающие именно вам средства и т. п. Специфических или редких лекарств в аптечке может не оказаться.
Необходимое личное снаряжение.
Снаряжение и аксессуары:
- рюкзак для радиальных выходов на 1 день (туда должна поместиться: куртка, дождевик, вода или термос, часть перекуса, фонарь, очки) в идеале 30-40 л. и накидка на рюкзак от дождя;
- в идеале рюкзак 80-110 литров основной, накидка на рюкзак. Переходов и переездов у нас много за эти 2 недели, и хотя мы не идем в полноценный поход с каждодневными длинными переходами, надо, чтобы было удобно передвигаться, и это точно не с пластиковым чемоданом. Вес вещей максимально легкий и компактный. Должен остаться запас на место для общественного снаряжения (палатки, тента и прочего, что будет распределено между участниками).
- коврик полиуретановый-сидушка («хоба» и т. д.) – чтобы можно было сидеть во время привалов на любой поверхности;
- фонарь налобный и батарейки;
- очки солнцезащитные;
- крем от солнца;
- спальник — температурный (режим 0 комфорт) и к нему гермомешок или плотный полиэтиленовый пакет;
- пенка-коврик, на которой будете спать;
- ложка, кружка, ножик, нож;
- треккинговые палки;
- дождевик;
- спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку;
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов, не более 200 гр. по весу);
- термос или пластиковая бутылка;
- средства личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, туалетная бумага).
Одежда:
- термобелье (комплект, в зависимости от времени года);
- брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года; шорты, что-то легкое на жару (бывает весь поход +10, бывает +33);
- футболки – 3 шт.;
- флиска или т. п. (желательно из современных материалов);
- ветрозащитный костюм (брюки + куртка). В идеале мембрана (для защиты от дождя и ветра);
- теплая куртка;
- носки (треккинговые) – не менее 2 пары;
- баф или бандана на шею;
- шапочка теплая;
- перчатки простые – 1 пара;
- купальник для горячих источников;
- полотенце для горячих источников.
Обувь:
- разношенные треккинговые ботинки, обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. К ним «фонарики» (гамаши), чтобы «сыпуха» (мелкие камешки и песок) не попадали внутрь ботинка;
- сандали, кроссовки;
- сапоги, рекомендую из материала ЭВА (легкие и теплые) с вкладышем. Если будут дожди, в них можно ходить;
- тапочки или кроксы для горячих источников.
Есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что необходимо знать про питание в туре?
В стоимость тура включено всё питание, кроме питания в Петропавловске-Камчатском и на теплоходе. Количество приёмов пищи может варьироваться из-за погодных условий. Возможен выход из Петропавловска-Камчатского вечером, а не утром, и прибытие к ужину, а не к обеду и т. д.
Питание на Северных Курилах обеспечивается и в походных, и в городских условиях.
Возможны ли изменения в программе?
Включена ли страховка от несчастного случая?
Да, тур включает в себя страховку. Есть страховой полис на группу, медицинские расходы по которому будут возмещены (например, транспортные расходы в случае экстренной эвакуации). Для экстренной связи есть телефон «Иридиум». Группа регистрируется в МЧС для прохождения маршрута.