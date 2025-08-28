Мои заказы

Спа-отдых и приключения на Камчатке

Спа – это не просто набор косметических процедур, а философия заботы о себе, включающая в себя различные методы оздоровления и релаксации.

А спа на Камчатке – это еще и удивительное сочетание природной термальной воды и окружающей вас уникальной природы. Насладитесь дыханием океана и горячих источников полуострова и отведайте локальные деликатесы.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в аэропорт города Елизово.

Встреча в аэропорту после получения багажа.

Трансфер в гостиницу «Спутник».

Размещение (после 14:00).

Свободное время: отдых, купание в бассейне с термальной водой, посещение спа-зоны, ужин в гостинице.

2 день

Морская прогулка на катере по Авачинской бухте и к острову Старичков

Завтрак в гостинице.

06:30-07:45 Трансфер в морской порт.

08:00-13:00 Морская прогулка на катере по Авачинской бухте и к острову Старичков с рыбалкой (около 5 часов).

Обед на борту катера.

Возвращение в гостиницу, отдых, посещение спа-зоны.

Ужин в гостинице.

3 день

Свободный день

09:00 Завтрак в гостинице.

Свободное время для дополнительных туров или отдых в спа-центре:

  • тур за доп. плату: этническая экскурсия — знакомство с культурой коренных народов Камчатки:
    • 10:00-11:00 Трансфер в этническую деревню — питомник ездовых собак;
    • 11:00-14:00 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фотосессия в национальных костюмах, обед;
    • 14:00-15:00 Возвращение в гостиницу;
  • вертолетные экскурсии в Долину Гейзеров, на Курильское озеро за доп. плату.

Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.

Ужин в гостинице.

4 день

Свободный день

08:00 Завтрак в гостинице.

Свободное время для дополнительного тура или отдых в спа-центре:

  • экскурсия за доп. плату: треккинг у подножия вулканов с восхождением на экструзию Верблюд:
    • 09:00-11:00 Трансфер к подножию Авачинского и Корякского вулканов;
    • 11:00-14:00 Прогулка на гору Верблюд (7 км, перепад высот около 320 м);
    • 14:00-15:00 Обед на туристической базе;
    • 16:00-18:00 Трансфер в гостиницу.

Ужин в гостинице.

5 день

Поездка на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу

09:00 Завтрак в гостинице.

11:00-13:00 Поездка на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.

13:00-14:00 Переезд в Петропавловск-Камчатский.

14:00-15:00 Обед (туристический сет с локальными продуктами).

15:00-17:00 Посещение рыбного рынка, сувенирного магазина.

18:30 Возвращение в гостиницу.

Ужин.

6 день

Отъезд

Завтрак.

Выписка из гостиницы (до 12:00).

Трансфер в аэропорт (без гида).

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Спутник», пос. Паратунка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

Гостиница «Спутник», Паратунка

104 500

159 500

Ребенок до 12 лет на доп. кровати

35 500

Скидка на ребенка до 12 лет на основном месте

- 20% от взр. пакета

В случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.

Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.

Варианты проживания

Гостиница «Спутник»

5 ночей

Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Каждый, кто проживает в гостинице «Спутник», может бесплатно посещать спа-центр, где работают: русская баня (85-95°), финская сауна (85-95°), хаммам (40-44°), соляная комната и два открытых бассейна с термальной водой.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице «Спутник»
  • Питание, указанное в программе: ужин в день 1завтрак, обед, ужин в дни 2, 5 завтрак, ужин в дни 3, 4завтрак в день 6
  • Ужин в день 1
  • Завтрак, обед, ужин в дни 2, 5
  • Завтрак, ужин в дни 3, 4
  • Завтрак в день 6
  • Услуги гидов
  • Услуги экскурсовода-координатора (2 дня)
  • Трансферы по программе (трансферы в/из аэропорта предоставляются только в дни заезда/выезда основной группы, в другие дни трансфер за дополнительную плату, деньги за неиспользование групповых трансферов не возвращаются)
  • Экскурсии по программе (кроме дополнительных в дни 4, 3)
  • Купание в термальных источниках и посещение спа-зоны (кроме дополнительных услуг)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии в день 3, 4:этнический комплекс - от 6500 руб. (трансфер не включен) подножие Авачинского вулкана, треккинг на г. Верблюд - 11 000 руб
  • Этнический комплекс - от 6500 руб. (трансфер не включен)
  • Подножие Авачинского вулкана, треккинг на г. Верблюд - 11 000 руб
  • Дополнительные услуги в спа-зоне (массаж классический, массаж тайский, стоунтерапия, уходовые комплексы для лица и тела, водные процедуры «Душ Шарко», жемчужные ванны и разные спа-программы)
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой штурмовой рюкзак для треккингов (для личных вещей);
  • крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговая обувь (кроссовки нежелательны);
  • непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны;
  • головной убор (кепка и шапка);
  • перчатки для треккингов;
  • емкость для питья для треккингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
  • средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
  • запасной комплект белья и сменных вещей;
  • гигиеническая губная помада;
  • купальные принадлежности;
  • фото- и видеоаппаратура;
  • треккинговые палки (там где возникает необходимость, палки выдаются бесплатно);
  • личная аптечка;
  • остальные личные вещи на усмотрение туриста.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.

Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.

Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами.

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательно выполнении всех заявленных услуг.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20-30 человек.
  2. Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ.
  3. В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
  4. Дополнительные туры рекомендуется бронировать заранее, до приезда на Камчатку. Заказ и оплата доп. туров на месте возможны только в первые два дня пребывания и при наличии свободных мест.
  5. Программа тура не рассчитана на профессиональных фотографов и подчиняется групповому расписанию (без длительных простоев группы на точках просмотра достопримечательностей).
  6. Смешанная группа. В туре участвуют люди разных возрастов, физической подготовки, национальностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
28 авг 2025
Принимающая сторона молодцы!
М
Марина
12 авг 2025
Всё было замечательно. Поход в музей, прогулка морская, нам повезло и мы встретили кита. Отель Спутник- супер. Находится в живописном месте.
М
Марина
12 авг 2025
Всё было супер. 👍
