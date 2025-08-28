А спа на Камчатке – это еще и удивительное сочетание природной термальной воды и окружающей вас уникальной природы. Насладитесь дыханием океана и горячих источников полуострова и отведайте локальные деликатесы.
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в аэропорт города Елизово.
Встреча в аэропорту после получения багажа.
Трансфер в гостиницу «Спутник».
Размещение (после 14:00).
Свободное время: отдых, купание в бассейне с термальной водой, посещение спа-зоны, ужин в гостинице.
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте и к острову Старичков
Завтрак в гостинице.
06:30-07:45 Трансфер в морской порт.
08:00-13:00 Морская прогулка на катере по Авачинской бухте и к острову Старичков с рыбалкой (около 5 часов).
Обед на борту катера.
Возвращение в гостиницу, отдых, посещение спа-зоны.
Ужин в гостинице.
Свободный день
09:00 Завтрак в гостинице.
Свободное время для дополнительных туров или отдых в спа-центре:
- тур за доп. плату: этническая экскурсия — знакомство с культурой коренных народов Камчатки:
- 10:00-11:00 Трансфер в этническую деревню — питомник ездовых собак;
- 11:00-14:00 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фотосессия в национальных костюмах, обед;
- 14:00-15:00 Возвращение в гостиницу;
- вертолетные экскурсии в Долину Гейзеров, на Курильское озеро за доп. плату.
Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.
Ужин в гостинице.
Свободный день
08:00 Завтрак в гостинице.
Свободное время для дополнительного тура или отдых в спа-центре:
- экскурсия за доп. плату: треккинг у подножия вулканов с восхождением на экструзию Верблюд:
- 09:00-11:00 Трансфер к подножию Авачинского и Корякского вулканов;
- 11:00-14:00 Прогулка на гору Верблюд (7 км, перепад высот около 320 м);
- 14:00-15:00 Обед на туристической базе;
- 16:00-18:00 Трансфер в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Поездка на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу
09:00 Завтрак в гостинице.
11:00-13:00 Поездка на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.
13:00-14:00 Переезд в Петропавловск-Камчатский.
14:00-15:00 Обед (туристический сет с локальными продуктами).
15:00-17:00 Посещение рыбного рынка, сувенирного магазина.
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Отъезд
Завтрак.
Выписка из гостиницы (до 12:00).
Трансфер в аэропорт (без гида).
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице «Спутник», пос. Паратунка.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура
Двухместное
Одноместное
|Гостиница «Спутник», Паратунка
104 500
159 500
|Ребенок до 12 лет на доп. кровати
35 500
—
|Скидка на ребенка до 12 лет на основном месте
- 20% от взр. пакета
В случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
Варианты проживания
Гостиница «Спутник»
Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Каждый, кто проживает в гостинице «Спутник», может бесплатно посещать спа-центр, где работают: русская баня (85-95°), финская сауна (85-95°), хаммам (40-44°), соляная комната и два открытых бассейна с термальной водой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице «Спутник»
- Проживание в гостинице «Спутник»
- Ужин в день 1
- Завтрак, обед, ужин в дни 2, 5
- Завтрак, ужин в дни 3, 4
- Завтрак в день 6
- Услуги гидов
- Услуги экскурсовода-координатора (2 дня)
- Трансферы по программе (трансферы в/из аэропорта предоставляются только в дни заезда/выезда основной группы, в другие дни трансфер за дополнительную плату, деньги за неиспользование групповых трансферов не возвращаются)
- Экскурсии по программе (кроме дополнительных в дни 4, 3)
- Купание в термальных источниках и посещение спа-зоны (кроме дополнительных услуг)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии в день 3, 4:этнический комплекс - от 6500 руб. (трансфер не включен) подножие Авачинского вулкана, треккинг на г. Верблюд - 11 000 руб
- Этнический комплекс - от 6500 руб. (трансфер не включен)
- Подножие Авачинского вулкана, треккинг на г. Верблюд - 11 000 руб
- Дополнительные услуги в спа-зоне (массаж классический, массаж тайский, стоунтерапия, уходовые комплексы для лица и тела, водные процедуры «Душ Шарко», жемчужные ванны и разные спа-программы)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой штурмовой рюкзак для треккингов (для личных вещей);
- крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговая обувь (кроссовки нежелательны);
- непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны;
- головной убор (кепка и шапка);
- перчатки для треккингов;
- емкость для питья для треккингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
- средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
- запасной комплект белья и сменных вещей;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности;
- фото- и видеоаппаратура;
- треккинговые палки (там где возникает необходимость, палки выдаются бесплатно);
- личная аптечка;
- остальные личные вещи на усмотрение туриста.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.
Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами.
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательно выполнении всех заявленных услуг.
Что еще необходимо знать о туре?
- Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20-30 человек.
- Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ.
- В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
- Дополнительные туры рекомендуется бронировать заранее, до приезда на Камчатку. Заказ и оплата доп. туров на месте возможны только в первые два дня пребывания и при наличии свободных мест.
- Программа тура не рассчитана на профессиональных фотографов и подчиняется групповому расписанию (без длительных простоев группы на точках просмотра достопримечательностей).
- Смешанная группа. В туре участвуют люди разных возрастов, физической подготовки, национальностей.