Совершим восхождение на 3 вулкана, сплавимся по реке и порыбачим, отправимся на морскую прогулку по
Программа тура по дням
Вулканариум и Халактырский пляж
Встреча группы в 10:00 в хостеле в городе Петропавловск-Камчатский. Оставляем вещи и отправляемся на экскурсию в Вулканариум.
На экскурсии мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и мира. В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать.
Мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток. А также сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.
После экскурсии нас встречает вахтовка, и мы отправляемся на Халактырский пляж Тихого океана. Да-да, тот самый, с чёрным вулканическим песком.
Рокот волн. Чайки. Ракушки. Медитация. Можно нырнуть в солёные волны океана. Бегом и с громким визгом. Рай.
Поедим уху, а потом возвращаемся в хостел, ужинаем в кафе (не включено в стоимость) и отправляемся спать, так как завтра нас ждёт ранний выезд.
- Ночёвка в хостеле
- Купание в океане
- Электричество
- Связь
- Обед
Вулкан Горелый
Встаем рано, завтракаем и отправляемся к южной группе вулканов. На ближайшие три дня у нас очень насыщенная программа. Погода в этой части полуострова очень нестабильная, поэтому маршрут может измениться, исходя из метеоусловий.
На машине повышенной проходимости мы проедем 110 км (время в пути ориентировочно 4-5 часов и зависит от состояния дорог).
Первый в нашей программе — действующий вулкан Горелый, высота которого 1829 м.
По приезде перекусываем и отправляемся на восхождение (набор высоты ~700-750 м, расстояние 4,5 км в одну сторону).
Восхождение не сложное, и в хорошую погоду мы сможем не только заглянуть в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидеть Вилючинский вулкан.
Возвращаемся в лагерь, где нас ждет обед.
Если сегодня успеем, то доедем до лавовых пещер вулкана Горелый.
Возвращаемся, делимся впечатлениями, ужинаем и отправляемся спать. Ночевка в палатках.
- 110 км по бездорожью
- Палатка
- 750 м набор высоты
- 10 км пешком
- Завтрак, перекус, обед, ужин
Водопад в каньоне Опасный
Сегодня нас тоже ждет ранний подъем и водопад в каньоне Опасный.
Это потрясающий водопад! Высота его около 80 метров. Взору открывается метров 50-60. Остальная мощь воды ныряет в нетающий годами ледник.
Оглядитесь по сторонам и поверите, что вы почти в Гранд-Каньоне. Невероятно!
После этого перекусываем и отправляемся на стоянку.
Ужинаем и отправляемся спать. Ночевка в палатках.
- Палатка
- 10 км пешком
- 450 м набор высоты
- Завтрак, перекус, обед, ужин
Малая долина гейзеров
Сегодня мы посетим так называемую Малую долину гейзеров. К знаменитой Долине гейзеров это место не имеет отношения, однако виды здесь тоже очень впечатляющие.
Горячие источники являются активным фумарольным полем, газы которого подогревают холодную воду горного ручья, и в результате можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара. Кроме того, здесь есть горячие источники с голубой глиной, где можно будет искупаться.
Обедаем и переезжаем в поселок Паратунка. По пути заедем на водопад на ручье Спокойный.
Остановимся на базе отдыха. Ура! Цивилизация: душ, сотовая связь, электричество и самые настоящие кровати.
- 70 км едем
- Ночевка на базе отдыха
- Электричество
- Завтрак, обед, ужин
Этнодеревня и переезд к Авачинскому вулкану
Завтракаем на базе отдыха в Паратунке (завтрак включен в стоимость) и отправляемся в этнодеревню. Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.
Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов – завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов. Мы освоим даже несколько движений национального танца.
Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.
На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.
После обеда мы отправимся на машинах к подножию Авачинского вулкана. Дорога займет около 2 часов (70 км).
По приезде располагаемся в домиках (по 10 человек, душ за отдельную плату, туалет на улице), ужинаем и наслаждаемся видами дремлющего гиганта под первыми звездами на антрацитовом камчатском небе.
- Ночевка в домиках
- 100 км едем
- Завтрак, обед, ужин
Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан (радиально 15 км). Перепад высоты от места старта до вершины больше, чем при восхождении на Эльбрус: 1900 м.
Высоты конечно не те, но на Камчатке горняшка приходит раньше, чем на Кавказе.
Идем налегке. Любуемся потрясающими видами на Корякский вулкан и Тихий океан. В случае хорошей погоды у нас есть все шансы попасть на вершину.
Здесь, как и положено, все горячее, все дымится и кипит. Многообразие красок и пород восхищает. Перекусываем и начинаем спуск вниз.
Переезжаем на базу отдыха с термальными бассейнами. Первая часть нашего путешествия позади.
- Ночёвка на базе отдыха
- 2741 м высота
- Завтрак, перекус, обед, ужин
Переезд в пос. Козыревск
Ранний выезд. Переезд в пос. Козыревск. В пути 470 км.
Переезд долгий, обычно занимает около 7-8 часов, но возможно увеличение или уменьшение времени (зависит от дорожной обстановки).
По пути заедем в знаменитый на всю Камчатку поселок Сокоч, где купим огромные вкусные пирожки (в стоимость не включено).
Обед в с. Мильково (в стоимость не включено).
По пути не исключена встреча хозяином Камчатки — бурым медведем.
В Козыревске располагаемся в домиках (размещение по 4-5 человек), дополнительно можно заказать баню (в стоимость не входит, 5000 руб. /за группу).
- 500 км едем
- Ночевка в домиках
- Завтрак и ужин. Обед в кафе за доплату
Переезд под Толбачик
Отправляемся в сторону вулкана Толбачик. Нам предстоит проехать ~65 км по лесной дороге, переезд занимает от 4 до 6 часов.
И наконец мы добираемся до Северного прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ).
Нас ждут лунные ландшафты, Мёртвый Лес, пещеры. Эти пейзажи никого не оставят равнодушным.
Разбиваем палаточный лагерь, сегодня у нас ночёвка в палатках.
- 65 км едем, лесная дорога, 4-6 часов
- Палатки
- Завтрак, перекус, ужин
Восхождение на Плоский Толбачик
Сегодня нас ждет восхождение на действующий вулкан Плоский Толбачик, высота которого 3140 м.
Восхождение не простое (около 8 часов). Зато наверху нас ждёт удивительная картина: огромный по размерам кратер, 3 км в диаметре и 400 м в глубину, с обрывистыми внутрь стенами.
Если будет хорошая погода, то мы увидим панорамы вулканов Ключевской группы, а также безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.
Возвращаемся в лагерь. Ночевка в палатках.
- 3140 м высота
- Палатки
- Связи нет
- Завтрак, перекус, ужин
Переезд в Эссо
Переезжаем в село Эссо (переезд 6-7 часов).
После такой активной части нас ждет купание в горячих источниках.
Ночевка на базе отдыха (размещение по 3-4 человека).
- Ночевка на базе отдыха
- Электричество
- Завтрак, перекус, ужин
Сплав по реке Быстрая
Отправимся в очень живописные места, где порыбачим, пообедаем, сделаем много красивых снимков.
Ночевка на базе отдыха.
- Завтрак, обед, ужин
- Ночевка на базе отдыха
- Электричество
Переезд в Петропавловск-Камчатский (500 км)
Ранний подъем, сборы.
И вновь долгая дорога в Петропавловск-Камчатский (8-12 часов).
По пути мы снова пообедаем в столовой в с. Мильково (не включено в стоимость), заедем за пирожками в Сокоч и наконец доберемся до хостела в Петропавловске-Камчатском.
Ночевка в хостеле (размещение по 6-10 человек, ужин не входит в стоимость).
- 500 км едем
- Хостел
- Завтрак, обед и ужин в кафе (доплата)
Морская прогулка в бухту Русскую
Сегодня у нас морская прогулка по Русской бухте. В ходе экскурсии мы увидим знаменитые скалы Три Брата, природный заповедник остров Старичков и лежбище сивучей на мысе Кекурный, а если нам повезет (а в 99,9% случаев нам везет) — увидим косаток и возможно даже китов.
Камчатские пейзажи поразят вас своей первозданной красотой: величественные скалы, бирюзовые воды океана, водопады и уединенные бухты.
Нас ждет увлекательная морская рыбалка — пойманную рыбу нам приготовят прямо на борту, а также дегустация крабов.
Морское путешествие занимает целый день (10 часов).
После возвращения в город ужинаем в кафе (не входит в стоимость), ночуем в хостеле.
В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о походе, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.
- Хостел
- Включено питание на морской прогулке (завтрак и обед). Ужин в кафе в стоимость не входит
Окончание тура
Завтракаем. Теплые объятия и прощание. До свидания, Камчатка!
Трансфер в аэропорт не включен в стоимость путешествия.
- Завтрак
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
- Проживание на маршруте в гостиницах, базах отдыха, хостелах, домиках и пр. (размещение по 4-6-10 человек, зависит от локации, подробности можно уточнить у консультанта).
- Проживание в палатках (4 ночи, размещение по 3 или 4 человека).
Варианты проживания
Гостиница
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Двух/трёхразовое питание на маршруте
- Перекусы на маршруте
- Все переезды на маршруте
- Проживание на маршруте в гостиницах, базах отдыха, хостелах, домиках и пр. (размещение по 4-6-10 человек, зависит от локации, подробности можно уточнить у консультанта)
- Проживание в палатках (4 ночи, размещение по 3 или 4 человека)
- Сплав по реке Быстрая
- Морская прогулка
- Средства для защиты от медведей (сигнал охотника, фальшфейры и пр.)
- Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, котлы, пилы, топоры, кухонное, групповая аптечка)
- Оформление и оплата разрешений на посещение природных парков
- Услуги инструкторов
- Услуги повара
- Страховка от несчастного случая
- Доставка авиапочтой на Камчатку модулей с едой и общественным снаряжением
Что не входит в цену
- Авиабилеты (от 30100 руб.)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка, треккинговые палки
- Питание в кафе
- Любые личные расходы
- Все расходы связанные с вынужденным изменением программы и форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Погода на Камчатке плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно как «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Если у вас нет рюкзака, то вы можете перевозить вещи в спортивной сумке или чемодане, либо взять рюкзак у нас в прокате.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
- палатка.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- термофутболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- термос;
- часы наручные;
- фотоаппарат;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- свисток.
Рекомендуем добавить:
- пуховый жилет;
- платье.
Про сложность маршрута
Вас ждет самый настоящий поход по вулканам. Это НЕ легкая прогулка! Маршруту присвоена сложность 2/5, это только потому, что все переходы налегке (без рюкзаков). В остальном это самый настоящий поход, пускай вас не вводит в заблуждение мнимая легкость:)
Будем очень много ходить (до 20 км в день), вверх и вниз по вулканам и тропам, иногда с очень крутыми уклонами, а иногда и вовсе без тропы (перепады высот по 1000 метров!).
Суммарно мы пройдем около 100 км за четырнадцать дней тура и наберем почти 3500 м высоты! Чтобы с этим справиться, нужна хорошая физическая форма.
Какая погода будет?
Вторая половина июля, а так же август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке.
Июль и август — самые тёплые месяцы на полуострове. Ну а в сентябре на Камчатке золотая осень, буйство красок и цветов!
Средняя температура в августе достигает отметки 14-15 градусов по Цельсию, а в сентябре — уже 10-11 градусов тепла.
Камчатка — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно и «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер.
Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Все это должно не отпугивать туриста, а лишь предупредить его более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки.
Будет ли возможность зарядить телефон, фото/видео аппаратуру?
Да, в дни, когда ночевка в хостеле или на базе отдыха, можно будет заряжать технику.
Можно ли будет искупаться в океане?
Можно и даже нужно! Или вы каждый день ныряете в Тихий океан?! Мероприятие это, конечно, для закаленных, свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит! Поездка на океан будет в первый день путешествия.
Будет ли на маршруте связь?
Связь на Камчатке есть только в городах и поселках, поэтому на вулканах и активной части похода связи практически не будет.
В хостелах и на базах отдыха связь и интернет будет.
Нужно ли делать страховку, или она включена в стоимость?
В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300 000 руб. Страховая не организует лечение, а выплачивает определённую сумму в зависимости от полученной травмы.
Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.
Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм. Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Подготовку и готовку еды к походу полностью берет на себя турклуб. Все продукты натуральные, высшего качества.
В туре будет организовано 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин), иногда, при трудных дневных переходах или переездах, вместо обеда будут раздаваться перекусы (орехи, сухофрукты, шоколадки). В каждый обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
Если ты вегетарианец, это прекрасно! Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.
Вся еда рассчитывается по нормам, с учётом физических нагрузок в каждом походе. Поэтому не бойтесь остаться голодными. Дополнительную еду брать с собой не стоит, только если есть какие-то ништячки, без которых ну совсем жизнь не в радость. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.)
Важно! Вес и объём дополнительных продуктов должны быть минимальными. Прежде чем их собрать, посоветуйтесь со своим инструктором, возможно, любимые продукты и так включены в раскладку.
Можно ли приехать раньше/уехать позже, и где жить на Камчатке?
Да, можно приехать на несколько дней раньше и адаптироваться к местному времени. Ведь разница с Москвой на Камчатке целых 9 часов (в 15 часов по Москве в Петропавловске-Камчатском, как известно, полночь).
Остановиться можно в г. Петропавловске-Камчатском или г. Елизово. Транспорт ходит регулярно от аэропорта и в аэропорт. Время в пути до Петропавловска-Камчатского ~50-60 мин; до Елизово ~15-20 мин.
Варианты проживания подскажет наш походный консультант.