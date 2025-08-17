1 день

Вулканариум и Халактырский пляж

Встреча группы в 10:00 в хостеле в городе Петропавловск-Камчатский. Оставляем вещи и отправляемся на экскурсию в Вулканариум.

На экскурсии мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и мира. В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать.

Мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток. А также сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.

После экскурсии нас встречает вахтовка, и мы отправляемся на Халактырский пляж Тихого океана. Да-да, тот самый, с чёрным вулканическим песком.

Рокот волн. Чайки. Ракушки. Медитация. Можно нырнуть в солёные волны океана. Бегом и с громким визгом. Рай.

Поедим уху, а потом возвращаемся в хостел, ужинаем в кафе (не включено в стоимость) и отправляемся спать, так как завтра нас ждёт ранний выезд.

Ночёвка в хостеле

Купание в океане

Электричество

Связь

Обед

