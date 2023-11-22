Туры в Петропавловск-Камчатский из Петропавловска-Камчатского

Найдено 3 тура в категории «Петропавловск-Камчатский» в Петропавловске-Камчатском, цены от 54 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500 за человека
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 54 000 за человека
Камчатка зимой и весной
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    22 ноября 2023
    Камчатский экспресс. Летнее путешествие
    Путешествие очень понравилось. За короткий промежуток времени мы увидели много интересных мест. Особое впечатление произвела экскурсия на Дачные источники. Особо хочется отметить прекрасную работу гидов-водителей.
  • Т
    Татьяна
    20 октября 2023
    Камчатский экспресс. Летнее путешествие
    Камчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с черным песком, гейзеры- вся эта
    читать дальше

    красота не может не удивлять. Это одно из мест, которое нужно посетить, хотя бы один раз в жизни, чтобы ещё раз убедиться насколько огромна и удивительна наша страна!

    Камчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с черным
  • Н
    Никита
    23 сентября 2023
    Камчатский экспресс. Летнее путешествие
    Великолепно сбалансированный и продуманный до мелочей тур, который оставляет множество положительных эмоций и впечатлений. Однозначно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям, решившим познакомиться с такой загадочной и таинственной территорией полуострова Камчатка.
  • Е
    Елена
    21 апреля 2023
    Камчатка зимой и весной
    Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не утомительная. Природа Камчатки прекрасна и незабываема. Получили массу новых впечатлений от поездок на снегоходах, вездеходах и собачих упряжках. Очень рекомендую.
    Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не
  • С
    Светлана
    6 марта 2023
    Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
    Спасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные ("домашние"вулканы, Тихий океан и черный вулканический песок, снегоходы, катание на собачьих упряжках, этно программа)!!! Мы восторге!!!
    Спасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные (&quot;домашние&quot;вулканы, Тихий океанСпасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные (&quot;домашние&quot;вулканы, Тихий океанСпасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные (&quot;домашние&quot;вулканы, Тихий океан
  • А
    Андрей
    1 марта 2023
    Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
    Отель, в котором жил (Лагуна), просто супер! Тур понравился. Вот то, что бы я изменил: 1. Наш гид обладал энциклопедическими знаниями во многих
    читать дальше

    областях, очень интересно и не заумно рассказал обо всем, но в контексте локаций ОЧЕНЬ часто фигурировало сравнение с летом и было много именно рекламы летних туров. 2. На вулкан верблюд добирались на крутом старинном японском ратраке. Штука хорошая, долгая дорога туда была наполнена необычными впечатлениями от поездки, а вот уже дорога обратно казалась бесконечной, очень долгой и в какой-то момент хотелось просто пойти пешком. Предпочтительнее было бы воспользоваться всё-таки снегоходами, даже несмотря на возможный ветер и явно больший комфорт в салоне ратрака, даже несмотря на шум.

  • С
    Сергей
    11 января 2023
    Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
    Привет Всем! Тур был очень замечательным. Неделя пролетела как один день. Заселение в Лесной Поляне на 5 с множеством плюсов. Свой
    читать дальше

    бассейн с термальной водой - купание утром и вечером (хотя врачи рекомендуют не более 1-2 раз в неделю). Природа в Термальном как в сказке (такое можно увидеть только на открытках - нам повезло увидеть и ощутить это воочию). Недаром тур так и называется - "Зимняя сказка. Приключения на Камчатке. " Жалко что новогодние праздники быстро закончились. Погоду поймали разную - была и снежная пурга и ясные дни. Попали даже в непогоду при подъёме к подножью вулканов. Все очень понравилось. Судя по мониторингу местных цен - стоимость тура очень даже приемлема и даже радует. Всем рекомендую.

  • И
    Ирина
    6 мая 2022
    Камчатка зимой и весной
    Потрясающий тур! Очень необычные и интересные экскурсии. Проживание на прекрасной турбазе "Лагуна" оставило неизгладимое впечатление.
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2022
    Камчатка зимой и весной
    Путешествие на Камчатку великолепное! Надеюсь Сахалин тоже сложится?

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Петропавловск-Камчатский»

Самые популярные туры этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Камчатский экспресс. Летнее путешествие
  2. Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
  3. Камчатка зимой и весной
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Петропавловск-Камчатский" можно забронировать 3 тура от 54 000 до 115 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Петропавловске-Камчатском на 2024 год по теме «Петропавловск-Камчатский», 9 ⭐ отзывов, цены от 54000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам