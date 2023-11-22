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Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 54 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина22 ноября 2023Путешествие очень понравилось. За короткий промежуток времени мы увидели много интересных мест. Особое впечатление произвела экскурсия на Дачные источники. Особо хочется отметить прекрасную работу гидов-водителей.
- ТТатьяна20 октября 2023Камчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с черным песком, гейзеры- вся эта
- ННикита23 сентября 2023Великолепно сбалансированный и продуманный до мелочей тур, который оставляет множество положительных эмоций и впечатлений. Однозначно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям, решившим познакомиться с такой загадочной и таинственной территорией полуострова Камчатка.
- ЕЕлена21 апреля 2023Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не утомительная. Природа Камчатки прекрасна и незабываема. Получили массу новых впечатлений от поездок на снегоходах, вездеходах и собачих упряжках. Очень рекомендую.
- ССветлана6 марта 2023Спасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные ("домашние"вулканы, Тихий океан и черный вулканический песок, снегоходы, катание на собачьих упряжках, этно программа)!!! Мы восторге!!!
- ААндрей1 марта 2023Отель, в котором жил (Лагуна), просто супер! Тур понравился. Вот то, что бы я изменил: 1. Наш гид обладал энциклопедическими знаниями во многих
- ССергей11 января 2023Привет Всем! Тур был очень замечательным. Неделя пролетела как один день. Заселение в Лесной Поляне на 5 с множеством плюсов. Свой
- ИИрина6 мая 2022Потрясающий тур! Очень необычные и интересные экскурсии. Проживание на прекрасной турбазе "Лагуна" оставило неизгладимое впечатление.
- ТТатьяна27 апреля 2022Путешествие на Камчатку великолепное! Надеюсь Сахалин тоже сложится?
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Петропавловск-Камчатский»
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