читать дальше

бассейн с термальной водой - купание утром и вечером (хотя врачи рекомендуют не более 1-2 раз в неделю). Природа в Термальном как в сказке (такое можно увидеть только на открытках - нам повезло увидеть и ощутить это воочию). Недаром тур так и называется - "Зимняя сказка. Приключения на Камчатке. " Жалко что новогодние праздники быстро закончились. Погоду поймали разную - была и снежная пурга и ясные дни. Попали даже в непогоду при подъёме к подножью вулканов. Все очень понравилось. Судя по мониторингу местных цен - стоимость тура очень даже приемлема и даже радует. Всем рекомендую.