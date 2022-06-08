В этом туре Вы посетите удивительно живописный край с интереснейшими памятниками архитектуры и истории и сакральными местами. Домой вы вернетесь с зарядом положительных эмоций и новыми впечатлениями. В рамках путешествия вы побываете: В Старинном городе Сортавала, являющемся столицей Северного Приладожья. Здесь вы увидите красивейшую архитектуру, которая создана благодаря переплетению культур сразу 3 государств: России, Финляндии и Швеции. На острове Валаам. Здесь вам ждет интереснейшая обзорная экскурсия по Центральной Усадьбе монастыря.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи (по желанию)

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07:50). Гид встречает с табличкой «Летние дни в Карелии». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно. Завтрак в уютном кафе. Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. По желанию за дополнительную плату поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 7 часов). Бронирование и оплата экскурсии до начала тура. В день заезда заявки не принимаются. Размещение в выбранной гостинице по расчетному часу (заезд с 14:00).

2 день Экскурсия на курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач

Завтрак. Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце. Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя. Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач». Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора. Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы. Обед в кафе. Дегустация настойки из местных ягод в подарок! Возвращение в г. Петрозаводск.

3 день Горный парк Рускеала

Завтрак. Освобождение номеров. Возможен ранний выезд. Переезд около 250 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация. По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе. Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп.плату). Наземная экскурсия по горному парку «Рускеала». Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе! Свободное время на территории горного парка. За дополнительную плату: водная прогулка на лодочках, экскурсия «Подземная Рускеала», троллей над Мраморным озером (zip-line), экспозиция деревянных скульптур «Обитель ангелов», веревочный городок «Кубик», тарзанка. На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины. Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются. Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала – Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в стилизованной атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура). Приезд в Сортавала – уютный старинный город в Карелии на берегу Ладоги. Размещение в гостинице «Сортавала» / «Сеурахуоне». Обе гостиницы расположены в самом сердце города, в шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей города. Ужин. В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева – народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.

4 день Экскурсия «Дивный остров Валаам», отъезд