Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07:50).
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии (продолжительность 7 часов). Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» – вулкан Гирвас – водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Затем путь лежит в район поселка Гирвас.
У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас.
Это потухший вулкан в русле реки Суна. Представьте только – он жил около двух миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Обед в кафе. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд». Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
Горный парк «Рускеала»
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в горный парк «Рускеала».
Переезд около 250 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Путевая информация.
По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату ~ 400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).
Наземная экскурсия по горному парку «Рускеала». Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.
Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
Свободное время на территории горного парка.
За дополнительную плату (дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка, заранее не бронируются):
- водная прогулка на лодочках;
- экскурсия «Подземная Рускеала»;
- троллей над Мраморным озером (zip-line);
- тарзанка.
На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
17:00 Выезд из горного парка в город Сортавала на автобусе.
Мы рекомендуем приобрести билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» № 922Ч по маршруту «Рускеала-Сортавала» (отправление в 17:00, прибытие в Сортавала в 18:05). Это интересное путешествие пройдет в стилизованной атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (не включены в стоимость тура). Автобус встретит вас на ж/д вокзале в городе Сортавала.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Свободный день или экскурсия «Дивный остров Валаам»
Завтрак.
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов, заказ экскурсии заранее, при бронировании тура, оплата гиду на месте).
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Постный обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря): Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама или «Новый Иерусалим» – посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева – народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.
Парк «Бастион». По желанию Ладожские шхеры
Завтрак. Освобождение номеров. Вещи оставляем в камере хранения гостиницы.
Посещение исторического парка «Бастион» (г. Сортавала).
На территории парка гости посещают музеи и интерактивные площадки:
- музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» – «Mustankarhunlinna» – «Крепость черного медведя»;
- музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века;
- эко-площадка «Каменный век» – природное пространство с петроглифами на камнях;
- выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых».
В стоимость посещения включена дегустация медовухи в «Крепости черного медведя» и тематические экскурсии в музеях!
Обед.
Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавала.
По желанию за доп. плату экскурсия на катере по Ладожским шхерам (по погодным условиям, продолжительность – 2 часа, вместительность одного катера – 6-10 человек).
За Ладожскими шхерами давно закрепилась слава одного из живописнейших уголков на Северо-Западе. В ходе прогулки вы окунётесь в мир красивой природы и скалистых островов, прочувствуете атмосферу Карелии, насладитесь суровыми, но необыкновенно чарующими видами.
Помимо водной части Вас ждёт остановка на острове Хонкасало с подъёмом на самую высокую точку - крышу Ладоги, где Вам будет предоставлено свободное время все рассмотреть, запомнить, сфотографировать.
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
- 15:50 в Москву и в Санкт-Петербург № 038В (прибытие в Санкт-Петербург в 21:23, прибытие в Москву на следующий день в 06:02);
- 18:32 в Санкт-Петербург № 824В «Ласточка» (прибытие в 22:43);
- 20:36 в Москву № 160А (прибытие в 09:50 на следующий день).
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных отелей, руб:
- При размещении в г. Сортавала в гостинице «Сеурахуоне» или «Ладога»:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|Гостиница «Руна»
|46 700
|53 900
|37 700
|Гостиница «Северная» 4*
|49 200
|57 200
|39 200
|Отель «Фрегат» 4*
|51 700
|60 400
|39 300
- При размещении в г. Сортавала в гостинице «Родина»:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|Гостиница «Руна»
|48 500
|63 300
|38 600
|Гостиница «Северная» 4*
|50 800
|66 600
|40 300
|Отель «Фрегат» 4*
|53 400
|69 800
|40 600
Скидки:
- ребенок до 6 лет — 2 600 руб. ;
- школьник до 16 лет — 2 100 руб. ;
- пенсионер от 60 лет — 400 руб.
Вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).
Варианты проживания
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Гостиница «Руна»
Этот отель расположен в центре Петрозаводска в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей отеля «Руна» бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера гостиницы оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор и электрический чайник.
В распоряжении гостей зона кухни с холодильником, микроволновой печью и необходимой посудой. В отеле также установлен кулер. Прогулка до разнообразных кафе и ресторанов займет 10 минут.
Гостиница «Сеурахуоне»
Отель Seurahuone расположен в городе Сортавала. Стойка регистрации открыта круглосуточно, в отеле работает бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере установлен холодильник.
По утрам в отеле Seurahuone сервируют континентальный завтрак.
Гостиница «Ладога»
Отель «Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.
Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.
Гостиница «Родина»
«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-fi.
Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а так же халаты и косметические средства.
В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Среди достопримечательностей поблизости есть Музей Северного Приладожья — 0,9 км, парк «Ваккосалми» — 0,5 км, Ратуша и сквер «1000-летия Карелии» — 1 км. Расстояние до ж/д вокзала — 0,9 км, до аэропорта Бесовец — 184,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводск, 2 ночи г. Сортавала)
- Питание по программе (5 завтраков, 2 обеда, 2 ужина)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия на о. Кижи
- Экскурсия на курорт "Марциальные воды", вулкан Гирвас, в заповедник "Кивач"
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия в исторический парк «Бастион»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
- Валаамский монастырь (2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре):5 500 руб. /взрослый2 800 руб. /ребенок до 12 лет включительнодети до 6 лет включительно - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- 5 500 руб. /взрослый
- 2 800 руб. /ребенок до 12 лет включительно
- Дети до 6 лет включительно - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- Плата за посещение Валаамского архипелага (см. «Важно знать») - 100 руб/чел
- Экскурсия на катере по Ладожским шхерам, предварительная стоимость на 2024 г. - 3 500 руб. /чел (точная стоимость будет утверждена в апреле 2024 года)
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
- Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь.
В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами Валаамского архипелага взимается плата. Размер платы за посещение составляет 100 рублей. Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте. Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи) и по Ладожскому озеру (на о. Валаам) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
В случае отмены экскурсии по погодным условиям, фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.
Есть ли скидки в туре?
Скидки предоставляются следующим категориям:
- ребенок до 6 лет — 2 600 руб. ;
- школьник до 16 лет — 2 100 руб. ;
- пенсионер от 60 лет — 400 руб.