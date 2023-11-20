1 день

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову

Прибытие в г. Петрозаводск.

07:50 Встреча группы на выходе из центрального здания ж/д вокзала, по прибытию поезда № 018.

Завтрак в ресторане.

Трансфер на набережную Онежского озера.

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

После прибытия на остров вы увидите Кижский архитектурный ансамбль, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляетесь по заонежской деревне, взгляните на одну из самых древних деревянных церквей России и познакомятся с повседневной жизнью заонежан 19 века.

Затем вы окажетесь в центральной части острова, откуда открывается живописный вид на окрестности.

А после прогулки на свежем воздухе вас ждет натопленная уютная изба. Гостеприимная хозяйка предложит ароматный чай в атмосфере деревенского тепла и волшебных рождественских историй.

В программе: путевая экскурсия Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск, обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.

Продолжительность программы на острове — 3 часа.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в отель.

Размещение в гостинице.