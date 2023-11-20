Февральские каникулы в Карелии

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Карелия зимой прекрасна! Величественным водам Кивача не страшны никакие морозы, он удивит своей роскошью даже зимой.

Отдельное удовольствие видеть всю красу зимних Кижей! А программа активного отдыха «Дыхание севера» придется по душе и взрослым и детям.
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Ближайшие даты:
23
фев

Что вас ожидает:

Встреча с оленями
Встреча с оленями
Побываем на оленьей ферме и покормим ее обитателей ягелем с рук
«Шедевры острова Кижи»
«Шедевры острова Кижи»
По льду замерзшего озера отправимся на остров Кижи на судне на воздушной подушке
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
Угостимся карельскими пирогами с ароматным чаем и услышим чарующие звуки кантеле и йоухикко
Курорт Марциальные Воды
Курорт Марциальные Воды
Продегустируем воду из 4 источников и увидим церковь Апостола Петра
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Полюбуемся крупным равнинным водопадом и дендрарией карельской березы
«Долина зайцев»
«Долина зайцев»
Остановимся у арт-объекта — скалы, на которой изображено порядка 600 зайцев

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову

Прибытие в г. Петрозаводск.

07:50 Встреча группы на выходе из центрального здания ж/д вокзала, по прибытию поезда № 018.

Завтрак в ресторане.

Трансфер на набережную Онежского озера.

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

После прибытия на остров вы увидите Кижский архитектурный ансамбль, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляетесь по заонежской деревне, взгляните на одну из самых древних деревянных церквей России и познакомятся с повседневной жизнью заонежан 19 века.

Затем вы окажетесь в центральной части острова, откуда открывается живописный вид на окрестности.

А после прогулки на свежем воздухе вас ждет натопленная уютная изба. Гостеприимная хозяйка предложит ароматный чай в атмосфере деревенского тепла и волшебных рождественских историй.

В программе: путевая экскурсия Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск, обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.

Продолжительность программы на острове — 3 часа.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в отель.

Размещение в гостинице.

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову
2 день

Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Отъезд на загородную экскурсию.

Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».

Долина зайцев – это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?

Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев.

Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4 источников, осмотром церкви Апостола Петра.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.

Осмотр дендрария карельской березы.

Обед в кафе.

За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы хаски: взрослые и дети от 13 лет — 3500 руб., дети от 7 до 12 лет — 1750 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно.

Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождении родителя/опекуна.

Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.

В программе:

Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2,5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.

Чаепитие у костра с печеньем

Возвращение в Петрозаводск.

Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач
3 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).

Обед в ресторане.

Отправка на экскурсионную – интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.

В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Приехав туда, вы попадете в сказку!

Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!

Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска.

Отправка домой.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное
размещение		1-местное
размещение		Взрослый
на доп. месте		Основное место
(дети до 17 лет)		Доп. место
(дети до 17 лет)
«Северная» 4*, стандарт24 60027 20023 20023 10021 000
«Питер Инн» 4*24 40027 40022 70023 00021 300
«Petra» 3*,
стандарт / комфорт		24 600 / 25 20028 600 / 29 90023 70023 100 / 23 70022 200

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

2 ночи

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Гостиница «Питер инн» 4

2 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.

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Гостиница «Petra» 3

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Работа гида-экскурсовода
  • Входные билеты на объекты показа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение питомника собак породы хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые и дети от 13 лет — 3 500 руб. дети от 7 до 12 лет — 1 750 руб. дети от 0 до 6 лет — бесплатнодети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.
  • Взрослые и дети от 13 лет — 3 500 руб.
  • Дети от 7 до 12 лет — 1 750 руб.
  • Дети от 0 до 6 лет — бесплатно
  • Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная походная одежда:

  • брюки;
  • теплый свитер;
  • теплая куртка;
  • шерстяная шапочка;
  • перчатки;
  • теплая свободная обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Могут ли быть какие-то изменения в туре?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую. При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 20 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
20 ноя 2023
Заказывали первый раз через организатора туров "Большая Страна" и были некоторые опасения в разных направлениях.
Однако! Вся информация приходила быстро. Вопросов не возникало.
Принимающей стороной организация тура на отлично.
Е
13 сен 2023
Отлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать вопросы. Повезло с погодой.
Отлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать
М
11 сен 2023
Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой, но массу познавательного материала духовной, исторической, гастрономической, культурной жизни Соловецкого архипелага. Каждый день был наполнен удивительными маршрутами, посещением разных островов, ловлей мидий, наблюдением за тюленями… Ценной, что программа выполнена в полном объёме и было время самостоятельно осмотреть окрестности, посетить музей гулаговской рьмы, полюбоваться красочными закатами на берегу Белого моря. Всем советую прикоснуться к этому загадочному месту.
Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой,Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой,

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