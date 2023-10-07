Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Групповой тур в Петрозаводске

Три летних дня в Карелии

5
3 отзыва
Экскурсионный тур с посещением самых известных мест Карелии.

Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь», увидите потухший вулкан Гирвас, посетите курорт «Марциальные воды» и отправитесь на экскурсию в горномый парк «Рускеала».А еще сможете прокатиться на ретропоезде и побывать на острове Валаам.
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Ближайшие даты:
1
июн
8
июн
15
июн
22
июн
29
июн
6
июл
13
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Курорт «Марциальные воды»
Курорт «Марциальные воды»
Попробуете воду из трех целебных источников и увидите церковь, построенную в 1721 году по чертежам императора
Место притяжения в Карелии
Место притяжения в Карелии
Посетите уникальный природный объект, которому нет аналогов в России и Европе!
Застывшая древняя лава
Застывшая древняя лава
Увидите потухший вулкан в русле реки Суна, который жил около двух миллиардов лет назад

Программа тура по дням

1 день

Первый российский курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~07:50).

Гид встречает с табличкой «Летние дни в Карелии».

  • Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
  • Если туристы приезжают позднее (поезд № 92), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» вулкан Гирвас водопад Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Затем путь лежит в район поселка Гирвас.

У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас.

Это потухший вулкан в русле реки Суна. Представьте только — он жил около двух миллиардов лет назад.

Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Обед в кафе. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».

Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Первый российский курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачПервый российский курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачПервый российский курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачПервый российский курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачПервый российский курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
2 день

Выезд в горный парк «Рускеала»

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд в горный парк «Рускеала».

Переезд около 250 км.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату: ~400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).

Наземная пешеходная экскурсия по горному парку «Рускеала».

Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Свободное время на территории горного парка.

За дополнительную плату:

  • водная прогулка на лодочках;
  • экскурсия «Подземная Рускеала»;
  • троллей над Мраморным озером (zip-line);
  • тарзанка.

На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

17.00 Выезд из горного парка в город Сортавалу на автобусе.

Приезд в Сортавалу — уютный старинный город в Карелии на берегу Ладоги.

Мы рекомендуем приобрести билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» № 922Ч по маршруту «Рускеала — Сортавала» (отправление в 17:00, прибытие в Сортавалу в 18:05).

Это интересное путешествие пройдет в стилизованной атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (не включены в стоимость тура).

Автобус встретит вас на ж/д вокзале в городе Сортавале.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Выезд в горный парк «Рускеала»Выезд в горный парк «Рускеала»Выезд в горный парк «Рускеала»Выезд в горный парк «Рускеала»
3 день

Свободный день. Экскурсия «Дивный остров Валаам»

Завтрак. Освобождение номеров.

За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).

Стоимость:

  • взрослый — 5 500 руб. /чел.;
  • ребенок до 12 лет включительно — 2 800 руб. /чел.;
  • ребенок до 6 лет включительно (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно.

Заказ экскурсии при бронировании тура, оплата — на туре гиду.

Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала — Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Постный обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря):

  • Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
  • «Новый Иерусалим» — посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавалу.

В свободное время вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева — народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире.

Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавалы.

Отъезд домой из г. Сортавалы на поезде:

  • 18:32 в Санкт-Петербург № 824В «Ласточка» (прибытие в 22:43).
  • 20:36 в Москву № 160А (прибытие в 09:50 на следующий день).

Если вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Свободный день. Экскурсия «Дивный остров Валаам»Свободный день. Экскурсия «Дивный остров Валаам»Свободный день. Экскурсия «Дивный остров Валаам»Свободный день. Экскурсия «Дивный остров Валаам»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (1 ночь в г. Петрозаводск, 1 ночь г. Сортавала).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных отелей, руб:

  • При размещении в г. Сортавала в гостинице «Сеурахуоне» или «Ладога»:
Двухместное
размещение		Одноместное
размещение		Доп. место
Гостиница «Руна»23 20026 80018 900
Гостиница «Северная» 4*24 50028 50019 600
Отель «Фрегат» 4*25 70030 20019 800
  • При размещении в г. Сортавала в гостинице «Родина»:
Двухместное
размещение		Одноместное
размещение		Доп. место
Гостиница «Руна»24 30031 50019 500
Гостиница «Северная» 4*25 40033 20020 300
Отель «Фрегат» 4*26 90034 90020 500

Скидки:

  • ребенок до 6 лет — 1 200 руб. ;
  • школьник от 7 до 16 лет — 700 руб. ;
  • пенсионер старше 60 лет — 500 руб.

Варианты проживания

Отель «Фрегат»

1 ночь

Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»

Гостиница «Северная»

1 ночь

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Гостиница «Руна»

1 ночь

Этот отель расположен в центре Петрозаводска в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей отеля «Руна» бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера гостиницы оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор и электрический чайник.

В распоряжении гостей зона кухни с холодильником, микроволновой печью и необходимой посудой. В отеле также установлен кулер. Прогулка до разнообразных кафе и ресторанов займет 10 минут.

Гостиница «Руна»Гостиница «Руна»Гостиница «Руна»Гостиница «Руна»

Отель «Сеурахуоне»

1 ночь

Располагается в самом сердце г. Сортавала на берегу Ладоги, в шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей Сортавала.

В числе удобств бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. Каждое утро в гостинице континентальный завтрак. Вежливый персонал гостиницы поможет сориентироваться в городе.

Гостям предлагаются одноместные, двухместные номера и номера категории «люкс». Комфортные номера, многие с видом на залив, станут уютным домом для уставших путников.

К услугам гостей все необходимое: ванная комната, в которой находится душевая кабина, раковина и санузел, предоставляется комплект полотенец и набор туалетных принадлежностей, рабочий стол с дополнительным освещением, телевизор, в некоторых номерах холодильник.

Отель «Сеурахуоне»Отель «Сеурахуоне»Отель «Сеурахуоне»Отель «Сеурахуоне»Отель «Сеурахуоне»Отель «Сеурахуоне»Отель «Сеурахуоне»

Гостиница «Ладога»

1 ночь

Отель «Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.

Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.

Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.

Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.

Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»

Гостиница «Родина»

1 ночь

«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-fi.

Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а так же халаты и косметические средства.

В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.

Среди достопримечательностей поблизости есть Музей Северного Приладожья — 0,9 км, парк «Ваккосалми» — 0,5 км, Ратуша и сквер «1000-летия Карелии» — 1 км. Расстояние до ж/д вокзала — 0,9 км, до аэропорта Бесовец — 184,7 км.

Гостиница «Родина»Гостиница «Родина»Гостиница «Родина»Гостиница «Родина»Гостиница «Родина»Гостиница «Родина»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (1 ночь в г. Петрозаводске, 1 ночь в. г. Сортавала)
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
  • Экскурсия на курорт «Марциальные воды», вулкан Гирвас, заповедник «Кивач»
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
  • Питание и доп. услуги, не включенные в стоимость тура
  • Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
  • Экскурсия на Валаамский монастырь (2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре заказ экскурсии при бронировании тура, оплата – на туре гиду):взрослый — 5 500 руб. ребенок до 12 лет включительно — 2 800 руб. ребенок до 6 лет включительно (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно
  • Взрослый — 5 500 руб.
  • Ребенок до 12 лет включительно — 2 800 руб.
  • Ребенок до 6 лет включительно (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно
  • Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» — 100 руб. /чел. (оплачивается самостоятельно на месте)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20–30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?

При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.

Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь.

В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18-20°С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям — свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей — это соблюдение техники безопасности:

  1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
  2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
  3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
  4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
  5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
  6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
  7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
  8. Осмотреть всё тело.
  9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

  1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
  2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10–15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
  3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи) и по Ладожскому озеру (на о. Валаам) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.

В случае отмены экскурсии по погодным условиям, фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
7 окт 2023
Наше путешествие, организованное Туроператором Большая Страна было очень хорошим. Мы провели в Карелии всего 3 дня, где было все организовано и очень хорошо спланировано, а потом уже остались там сам-но и побывали во многих городах Северо-западного федерального округа.
И я хочу сказать, что у нас была возможность сравнить отдых, когда за тебя все придумали, обеспечивают трансфер, питание, дают свободное время, чтобы изучить местность, и отдых, когда ты все придумываешь сам.
И в том и в другом есть свои прелести, но идея совмещения 3 дня в Карелии с туром, а потом лети, куда хоти - мне очень зашла.
ЭТО интересно! Все рекомендую!
Касательно самого тура: все очень правильно сделано, для людей, Гиды от Туроператора, а их было 2 все очень большие молодцы.
Трансфер, вот когда группа там пару раз разъезжалась в разные стороны (потому что кто-то добирается из Рускеала на поезде, кто-то на трансфере группы, нигде не было никаких негативных моментов.
Мы ездили с сыном 6 лет, очень комфортно все прошло, и да мы любим путешествия и очень хотим увидеть еще нашу большую Страну при организации Большой Страны. Спасибо Всем, кто помогал все это организовать.
Нашему менеджеру, гидам, водителям и руководству Вашей организации.
Наше путешествие, организованное Туроператором Большая Страна было очень хорошим. Мы провели в Карелии всего 3 дня,
О
13 сен 2023
Очень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тура
Очень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тураОчень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тураОчень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тураОчень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тураОчень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тураОчень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тураОчень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тураОчень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тураОчень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тураОчень хорошая организация экскурсий, встреча туристов и отправление по окончанию тура
Т
3 авг 2023
Спасибо Дмитрию Анохину за организацию по подборке гостиницы, по туру, все понятно,все хорошо. ТУР" Три летних дня в Карелии"
Получила массу впечатлений, группа была интересная,повезло с погодой! Незабываемые картины природы в Рускеале! Чудесно в Марциальных водах, здорово в Гирвасе(попали на сброс воды),на водопаде Кивач полюбовались
красотой каскада воды.
Красота, величие Валаамского храма. Все замечательно

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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