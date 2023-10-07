Три летних дня в Карелии
Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь», увидите потухший вулкан Гирвас, посетите курорт «Марциальные воды» и отправитесь на экскурсию в горномый парк «Рускеала».А еще сможете прокатиться на ретропоезде и побывать на острове Валаам.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Первый российский курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~07:50).
Гид встречает с табличкой «Летние дни в Карелии».
- Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
- Если туристы приезжают позднее (поезд № 92), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Затем путь лежит в район поселка Гирвас.
У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас.
Это потухший вулкан в русле реки Суна. Представьте только — он жил около двух миллиардов лет назад.
Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Обед в кафе. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».
Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Выезд в горный парк «Рускеала»
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в горный парк «Рускеала».
Переезд около 250 км.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Путевая информация.
По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату: ~400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).
Наземная пешеходная экскурсия по горному парку «Рускеала».
Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.
Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
Свободное время на территории горного парка.
За дополнительную плату:
- водная прогулка на лодочках;
- экскурсия «Подземная Рускеала»;
- троллей над Мраморным озером (zip-line);
- тарзанка.
На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
17.00 Выезд из горного парка в город Сортавалу на автобусе.
Приезд в Сортавалу — уютный старинный город в Карелии на берегу Ладоги.
Мы рекомендуем приобрести билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» № 922Ч по маршруту «Рускеала — Сортавала» (отправление в 17:00, прибытие в Сортавалу в 18:05).
Это интересное путешествие пройдет в стилизованной атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан.
Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (не включены в стоимость тура).
Автобус встретит вас на ж/д вокзале в городе Сортавале.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Свободный день. Экскурсия «Дивный остров Валаам»
Завтрак. Освобождение номеров.
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).
Стоимость:
- взрослый — 5 500 руб. /чел.;
- ребенок до 12 лет включительно — 2 800 руб. /чел.;
- ребенок до 6 лет включительно (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно.
Заказ экскурсии при бронировании тура, оплата — на туре гиду.
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала — Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Постный обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря):
- Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
- «Новый Иерусалим» — посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавалу.
В свободное время вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева — народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире.
Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавалы.
Отъезд домой из г. Сортавалы на поезде:
- 18:32 в Санкт-Петербург № 824В «Ласточка» (прибытие в 22:43).
- 20:36 в Москву № 160А (прибытие в 09:50 на следующий день).
Если вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (1 ночь в г. Петрозаводск, 1 ночь г. Сортавала).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных отелей, руб:
- При размещении в г. Сортавала в гостинице «Сеурахуоне» или «Ладога»:
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. место
|Гостиница «Руна»
|23 200
|26 800
|18 900
|Гостиница «Северная» 4*
|24 500
|28 500
|19 600
|Отель «Фрегат» 4*
|25 700
|30 200
|19 800
- При размещении в г. Сортавала в гостинице «Родина»:
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. место
|Гостиница «Руна»
|24 300
|31 500
|19 500
|Гостиница «Северная» 4*
|25 400
|33 200
|20 300
|Отель «Фрегат» 4*
|26 900
|34 900
|20 500
Скидки:
- ребенок до 6 лет — 1 200 руб. ;
- школьник от 7 до 16 лет — 700 руб. ;
- пенсионер старше 60 лет — 500 руб.
Варианты проживания
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Гостиница «Руна»
Этот отель расположен в центре Петрозаводска в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей отеля «Руна» бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера гостиницы оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор и электрический чайник.
В распоряжении гостей зона кухни с холодильником, микроволновой печью и необходимой посудой. В отеле также установлен кулер. Прогулка до разнообразных кафе и ресторанов займет 10 минут.
Отель «Сеурахуоне»
Располагается в самом сердце г. Сортавала на берегу Ладоги, в шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей Сортавала.
В числе удобств бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. Каждое утро в гостинице континентальный завтрак. Вежливый персонал гостиницы поможет сориентироваться в городе.
Гостям предлагаются одноместные, двухместные номера и номера категории «люкс». Комфортные номера, многие с видом на залив, станут уютным домом для уставших путников.
К услугам гостей все необходимое: ванная комната, в которой находится душевая кабина, раковина и санузел, предоставляется комплект полотенец и набор туалетных принадлежностей, рабочий стол с дополнительным освещением, телевизор, в некоторых номерах холодильник.
Гостиница «Ладога»
Отель «Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.
Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.
Гостиница «Родина»
«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-fi.
Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а так же халаты и косметические средства.
В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Среди достопримечательностей поблизости есть Музей Северного Приладожья — 0,9 км, парк «Ваккосалми» — 0,5 км, Ратуша и сквер «1000-летия Карелии» — 1 км. Расстояние до ж/д вокзала — 0,9 км, до аэропорта Бесовец — 184,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (1 ночь в г. Петрозаводске, 1 ночь в. г. Сортавала)
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
- Экскурсия на курорт «Марциальные воды», вулкан Гирвас, заповедник «Кивач»
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
- Питание и доп. услуги, не включенные в стоимость тура
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
- Экскурсия на Валаамский монастырь (2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре заказ экскурсии при бронировании тура, оплата – на туре гиду):взрослый — 5 500 руб. ребенок до 12 лет включительно — 2 800 руб. ребенок до 6 лет включительно (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно
- Взрослый — 5 500 руб.
- Ребенок до 12 лет включительно — 2 800 руб.
- Ребенок до 6 лет включительно (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» — 100 руб. /чел. (оплачивается самостоятельно на месте)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь.
В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18-20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям — свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей — это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10–15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи) и по Ладожскому озеру (на о. Валаам) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
В случае отмены экскурсии по погодным условиям, фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
И я хочу сказать, что у нас была возможность сравнить отдых, когда за тебя все придумали, обеспечивают трансфер, питание, дают свободное время, чтобы изучить местность, и отдых, когда ты все придумываешь сам.
И в том и в другом есть свои прелести, но идея совмещения 3 дня в Карелии с туром, а потом лети, куда хоти - мне очень зашла.
ЭТО интересно! Все рекомендую!
Касательно самого тура: все очень правильно сделано, для людей, Гиды от Туроператора, а их было 2 все очень большие молодцы.
Трансфер, вот когда группа там пару раз разъезжалась в разные стороны (потому что кто-то добирается из Рускеала на поезде, кто-то на трансфере группы, нигде не было никаких негативных моментов.
Мы ездили с сыном 6 лет, очень комфортно все прошло, и да мы любим путешествия и очень хотим увидеть еще нашу большую Страну при организации Большой Страны. Спасибо Всем, кто помогал все это организовать.
Нашему менеджеру, гидам, водителям и руководству Вашей организации.
Получила массу впечатлений, группа была интересная,повезло с погодой! Незабываемые картины природы в Рускеале! Чудесно в Марциальных водах, здорово в Гирвасе(попали на сброс воды),на водопаде Кивач полюбовались
красотой каскада воды.
Красота, величие Валаамского храма. Все замечательно