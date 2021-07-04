Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.

1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.

2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.

3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.

4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.

5. На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.

6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.

7. Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.

Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:

1. К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».

2. К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

3. Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.

4. Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.

5. При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогие стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.

6. На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.

7. Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.

8. Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.

9. Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.

10. Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.

11. При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.

12. Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.