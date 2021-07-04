Тур проводится в любые даты для групп от 2-х человек.
8:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.
Завтрак в кафе города.
09:00 Выезд из Петрозаводска по маршруту (шоссе).
Мы движемся по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I на лечение в «Марциальные воды».
11:00 Посещение первого российского курорта «Марциальные воды».
(Основан Петром I в 1719 г.) Дегустация целебной воды из 3-х подземных источников.
Движение по шоссе до п. Гирвас.
12:00 Осмотр действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой в период с 1933 по 1951 год на скале вулканического происхождения.
Именно благодаря водосбросу ГЭС, который смыл грунт со скалы, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас (3 миллиарда лет).
Продолжаем движение по маршруту – асфальт заканчивается, дорога становится всё хуже и хуже, и вот мы едем по узкой лесной дорожке с ветхими мостиками и многочисленными грязевыми лужами сквозь карельскую тайгу.
Инструктаж по технике безопасности и основам управления внедорожником.
Вы можете сами сесть за руль и, под руководством инструктора, прокатиться по карельскому бездорожью.
14:00 Привал на берегу красивого лесного озера, обед.
Бутерброды, пирожки и калитки с картошкой (карельская национальная выпечка).
Свежие овощи.
Горячий чай, кофе.
Дегустация бальзама и сладких наливок, приготовленных из натуральных карельских ягод и трав.
Подкрепившись, продолжаем путешествие.
Наша сегодняшняя цель – озеро тектонического происхождения – Пизанец.
В отличие от большинства карельских озер, образованных движением ледника, озеро Пизанец – это разлом земной коры – длинный, узкий и невероятно глубокий.
Глубина этого небольшого с виду озера, по некоторым данным, достигает 200 метров!
16:00 Оставляем джипы, 10 минут пешком по лесной тропе и мы выходим на отвесный берег озера Пизанец.
С верхней точки открывается красивейший вид на длинный скальный разлом, на дне которого находится озеро Пизанец (осенью эти виды наиболее красивы).
Осмотр озера, фото.
Возвращение к джипам, движение в п. Гимолы.
20:00 Прибытие в гостей дом, ужин.
07:00 Ранний подъём, завтрак.
08:00 Выезд.
Наша цель – загадочная гора духов Воттоваара.
Гора Воттоваара – высшая точка Западно-Карельской возвышенности и древнейшее культовое место – священное место древних саамов.
С горы открываются красивейший вид на 360 градусов карельской тайги, озёр и болот.
По лесным дорогам подъезжаем почти к самой вершине горы Воттоваара.
9:00 Трекинг по самой вершине Воттоваары (всего порядка 5 км.), осмотр сейдов и панорам, открывающихся с горы.
Фото.
Осенью потрясающие виды хвойной зелёной тайги разбавлены яркими желто-красными пятнами лиственных деревьев.
А многочисленные озёра, отражающие небо, выглядят насыщенно-синими.
12:00 Возвращение к машинам, выезд в обратном направлении.
14:00 Остановка в посёлке, обед в кафе.
17:00 Выезд на асфальтированную трассу, движение в Петрозаводск.
18:00 По пути – посещение заповедника «Кивач», осмотр знаменитого водопада Кивач.
Находится на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.
Высота водопада около 11 метров ( вода падает с нескольких уступов).
Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).
Движение по шоссе до г. Петрозаводск.
19:30 Прибытие в Петрозаводск, ужин в кафе (либо ужин будет упакован, чтобы взять в поезд).
20:00 Прибытие на вокзал.
Тур предусматривает размещение в гостевом доме (подробности уточняйте при бронировании тура).
Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест:
|При посадке 3 участника в машине + инструктор
|20 625 руб.
|При посадке 2 участника в машине + инструктор
|26 250 руб.
1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.
2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.
Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.
3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.
Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте, кроссовки.
4. Верхняя одежда:
5. Нижняя одежда:
6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.
7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.
8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
9. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.
10. Можно взять фотоаппарат, видеокамеру.
Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.
1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.
4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
5. На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
7. Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:
1. К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
2. К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
3. Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
4. Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
5. При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогие стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
6. На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
7. Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
8. Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
9. Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
10. Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
11. При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
12. Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.
Стоимость на детей на джип-турах зависит от выбранного размещения (нужно ли отдельное место в номере и т. д.) – эти случаи рассматриваются в частном порядке.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.