Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур

Мы проедем более 300 км по Карелии, по старой мурманской трассе - историческому пути к курорту Марциальные воды, который

5
3 отзыва
Мы проедем более 300 км по Карелии, по старой мурманской трассе – историческому пути к курорту Марциальные воды, который был открыт Петром I. Увидим древний вулкан Гирвас, озеро Пизанец, поднимемся на вершину Воттовара, посетим знаменитый живописный водопад Кивач. Мы будем пробовать карельские угощения, любоваться тайгой и делать отличные фото!
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
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Описание

Тур проводится в любые даты для групп от 2-х человек.

Программа тура по дням

1 день
Осмотр Гирвасской ГЭС и озера Пизанец. Вулкан Гирвас

8:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города.

09:00 Выезд из Петрозаводска по маршруту (шоссе).

Мы движемся по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I на лечение в «Марциальные воды».

11:00 Посещение первого российского курорта «Марциальные воды». 

(Основан Петром I в 1719 г.) Дегустация целебной воды из 3-х подземных источников.

Движение по шоссе до п. Гирвас.

12:00 Осмотр действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой в период с 1933 по 1951 год на скале вулканического происхождения.

Именно благодаря водосбросу ГЭС, который смыл грунт со скалы, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас (3 миллиарда лет).

Продолжаем движение по маршруту – асфальт заканчивается, дорога становится всё хуже и хуже, и вот мы едем по узкой лесной дорожке с ветхими мостиками и многочисленными грязевыми лужами сквозь карельскую тайгу.

Инструктаж по технике безопасности и основам управления внедорожником.

Вы можете сами сесть за руль и, под руководством инструктора, прокатиться по карельскому бездорожью.

14:00 Привал на берегу красивого лесного озера, обед.

Бутерброды, пирожки и калитки с картошкой (карельская национальная выпечка).

Свежие овощи.

Горячий чай, кофе.

Дегустация бальзама и сладких наливок, приготовленных из натуральных карельских ягод и трав.

Подкрепившись, продолжаем путешествие.

Наша сегодняшняя цель – озеро тектонического происхождения – Пизанец.

В отличие от большинства карельских озер, образованных движением ледника, озеро Пизанец – это разлом земной коры – длинный, узкий и невероятно глубокий.

Глубина этого небольшого с виду озера, по некоторым данным, достигает 200 метров!

16:00 Оставляем джипы, 10 минут пешком по лесной тропе и мы выходим на отвесный берег озера Пизанец.

С верхней точки открывается красивейший вид на длинный скальный разлом, на дне которого находится озеро Пизанец (осенью эти виды наиболее красивы).

Осмотр озера, фото.

Возвращение к джипам, движение в п. Гимолы.

20:00 Прибытие в гостей дом, ужин.

2 день
Путешествие к горе Воттоваара. Водопад Кивач

07:00 Ранний подъём, завтрак.

08:00 Выезд.

Наша цель – загадочная гора духов Воттоваара.

Гора Воттоваара – высшая точка Западно-Карельской возвышенности и древнейшее культовое место – священное место древних саамов.

С горы открываются красивейший вид на 360 градусов карельской тайги, озёр и болот.

По лесным дорогам подъезжаем почти к самой вершине горы Воттоваара.

9:00 Трекинг по самой вершине Воттоваары (всего порядка 5 км.), осмотр сейдов и панорам, открывающихся с горы.

Фото. 

Осенью потрясающие виды хвойной зелёной тайги разбавлены яркими желто-красными пятнами лиственных деревьев.

А многочисленные озёра, отражающие небо, выглядят насыщенно-синими.

12:00 Возвращение к машинам, выезд в обратном направлении.

14:00 Остановка в посёлке, обед в кафе.

17:00 Выезд на асфальтированную трассу, движение в Петрозаводск.

18:00 По пути – посещение заповедника «Кивач», осмотр знаменитого водопада Кивач.

Находится на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.

Высота водопада около 11 метров ( вода падает с нескольких уступов).

Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).

Движение по шоссе до г. Петрозаводск.

19:30 Прибытие в Петрозаводск, ужин в кафе (либо ужин будет упакован, чтобы взять в поезд).

20:00 Прибытие на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме (подробности уточняйте при бронировании тура).

Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест:

При посадке 3 участника в машине + инструктор20 625 руб.
При посадке 2 участника в машине + инструктор26 250 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Внедорожники (импортные полноприводные автомобили, топливо, водитель-гид)
  • Проживание в гостевом доме
  • Питание по программе на всём протяжении маршрута
  • Дегустация алкогольных напитков, произведенных из карельских ягод и трав
  • Входные платы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.

2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.
Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.

3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.
Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте, кроссовки.

4. Верхняя одежда:

  • туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию;
  • брюки – лучше туристические непромокаемые, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно;
  • спортивный пуховик – для ночных посиделок у костра. По желанию, но его необходимо очень плотно свернуть и упаковать, чтобы не занимал много места;
  • шапочка или кепка без сеток и отверстий, если не хотите надевать капюшон.

5. Нижняя одежда:

  • свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами;
  • пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день;
  • лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы;
  • нательное белье;
  • плавки, если захотите искупаться.

6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.

  • полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста, и прочее;
  • средства защиты от насекомых – комаров, слепней, мошек. Рекомендуем использовать аэрозольные средства фирмы «Gardex» для нанесения на открытые участки тела.

7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.

8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.

9. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.

10. Можно взять фотоаппарат, видеокамеру.

Каковы правила техники безопасности на джип-турах?

Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.

1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.
4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
5. На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
7. Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.

Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:

1. К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
2. К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
3. Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
4. Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
5. При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогие стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
6. На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
7. Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
8. Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
9. Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
10. Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
11. При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
12. Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.

Предоставляются ли скидка для детей на участие в туре?

Стоимость на детей на джип-турах зависит от выбранного размещения (нужно ли отдельное место в номере и т. д.) – эти случаи рассматриваются в частном порядке.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
4 июля 2021
Карелия прекрасна
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер

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