Эта экскурсия подарит вам возможность познакомиться с Петрозаводском через его историю и культуру.
Начав с парка скульптур на берегу Онежского озера, вы пройдёте по Соборной площади, увидите театры и гимназию.
Путешествие завершится у Александровского завода, где можно сделать фото с самым большим комаром в мире.
Узнайте о Чарльзе Гаскойне и его роли в истории города, послушайте кантеле и попробуйте разгадать карельские загадки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные скульптуры под открытым небом
- 🎭 Погружение в культурную жизнь города
- 📸 Фото с самым большим комаром в мире
- 🎶 Знакомство с музыкальными традициями
- 🗺️ Исторический маршрут по знаковым местам
Что можно увидеть
- Парк скульптур
- Соборная площадь
- Александровский завод
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее города Мы прогуляемся по увлекательному маршруту, который откроет нам историю города:
- Начнём путешествие с главной достопримечательности Онежского озера— парка скульптур под открытым небом.
- Откроем духовную и культурную жизнь города. Посмотрим Соборную площадь, женскую гимназию, театры.
- Вдоль реки сквозь живописный парк дойдём до Петровской слободы и воссоздадим историю основания Петрозаводска с помощью барельефов.
- Пройдём к месту, где стоял Александровский завод, и сделаем фото у современных арт-объектов.
• Поиграем на музыкальном камне и познакомимся с главными героями эпоса Калевала. Вы узнаете:
- Какие загадки хранит Онежское озеро.
- Кто такой Чарльз Гаскойн и почему Екатерина II платила ему в пять раз больше, чем директорам Уральских заводов.
- Какие подарки от городов-побратимов есть на набережной.
- Как звучит народный инструмент кантеле.
- А также попробуете отгадать карельские загадки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей арт-объектов под открытым небом
- Прогулка вдоль Онежской набережной
- Две исторические площади: Петровского и Екатерининского периода
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ротонда
Завершение: Пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
4 ноя 2025
Были на обзорной экскурсии у Дарьи
З
Очень интересно рассказывала об истории Петрозаводска и респблики
З
Дарья заинтересовала нашу дочь 8 лет, которая с удовольствием выполняла разные задания
В следующий раз обязательно поедем на новую познавательную экскурсию
До встречи!
Н
Нина
29 окт 2025
Дарья, очень приветливый, отзывчивый экскурсовод. Мы просили сделать ориентир в рассказе на детей 10 лет. Дарья без проблем откликнулась на задачу. Детям, более, чем за два часа было интересно, много
Е
Екатерина
25 июл 2025
Хотим выразить огромную благодарность Дарье за очень интересную экскурсию. Два часа пролетели как один миг. Дарья рассказала и историю города, и чем живёт город сейчас. Дала рекомендации, что ещё можно посетить, что ещё увидеть.
Входит в следующие категории Петрозаводска
