1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
1 час
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля
Начало: В гостинице Космос
30 июня в 14:00
6 июля в 13:00
43004 085₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Квест
1 час
Квест без гида по Петровской слободе
Превратить своё знакомство с Петрозаводском в интерактивное приключение
Начало: На пл. Кирова
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
19001 330₽ за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
5 040₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 декабря 2023Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась, душевная. И даже сильнейший ветер и мороз не помещали нам насладится экскурсией. Единственный большой минус, но
- ААлексей14 августа 2023Подобные экскурсии мы в этом году слушали в Севастополе и Казани. Решили сходить и в Петрозаводске💪 Из несомненных плюсов - приятный,
- LLily10 августа 2023Необычный формат! Поиграли, помечтали… Узнала интересные факты из истории города, не забыли про будущее поколение! Спасибо Ольге за этот удивительный проект! Я впечатлена 😊
- ММария3 февраля 2020Благодарим за познавательное и увлекательное время, организованное для нас гидом! Узнали много новых интересных фактов из истории родного города. Имели
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Интерактивные»
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