Интерактивные экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Петрозаводске, цены от 1 330 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля
Начало: В гостинице Космос
30 июня в 14:00
6 июля в 13:00
43004 085 за всё до 6 чел.
Квест без гида по Петровской слободе
🚶 Пешая
скидка
30%
Квест
1 час
Квест без гида по Петровской слободе
Превратить своё знакомство с Петрозаводском в интерактивное приключение
Начало: На пл. Кирова
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
19001 330 за всё до 7 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
5 040 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 декабря 2023
    Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
    Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась, душевная. И даже сильнейший ветер и мороз не помещали нам насладится экскурсией. Единственный большой минус, но
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    это к администрации города. Скульптуры не подсвечены абсолютно и к ним пробраться по сугробам непросто. Жалко, что Алминистрация не следит за такой красотой

  • А
    Алексей
    14 августа 2023
    Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
    Подобные экскурсии мы в этом году слушали в Севастополе и Казани. Решили сходить и в Петрозаводске💪 Из несомненных плюсов - приятный,
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    обаятельный ведущий Ольга 👍 идеальная организация и внимание к гостям 🌺 Из минусов: 1. Не очень хорошее звучание в наушниках - сильные помехи (шипит 🤷‍♀️). Ольга заменила наушники, но, увы, … По мере ударения от набережной звучание становилось лучше. Но с этим нужно что- то делать: помехи очень мешают восприятию текста. 2. Для малоподвижных людей экскурсия не подождет. Построение текста спектакля таково, что необходимо достаточно быстрое передвижение между объектами. Моей маме (69 лет) было сложновато 😥. Она с трудом успевала за группой 🤦‍♀️ 3. По содержанию, на мой взгляд, маловато истории города. Совсем нет военной составляющей. Это больше иммерсивное действо с историческими моментами, чем экскурсия по достопримечательностям города… Для свидания, развлечения - вполне, но для получения знаний - слабовато.

    Подобные экскурсии мы в этом году слушали в Севастополе и Казани. Решили сходить и в Петрозаводске💪Подобные экскурсии мы в этом году слушали в Севастополе и Казани. Решили сходить и в Петрозаводске💪Подобные экскурсии мы в этом году слушали в Севастополе и Казани. Решили сходить и в Петрозаводске💪
  • L
    Lily
    10 августа 2023
    Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
    Необычный формат! Поиграли, помечтали… Узнала интересные факты из истории города, не забыли про будущее поколение! Спасибо Ольге за этот удивительный проект! Я впечатлена 😊
  • М
    Мария
    3 февраля 2020
    Квест «Эпохи Петрозаводска»
    Благодарим за познавательное и увлекательное время, организованное для нас гидом! Узнали много новых интересных фактов из истории родного города. Имели
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    насыщенную прогулку в компании родных людей, закончившуюся приятным презентом в виде угощения в кафе. Гид лишь направлял, поддерживал, ободрял, не обременяя своим присутствием:)

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Интерактивные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
  2. Квест без гида по Петровской слободе
  3. Квест «Эпохи Петрозаводска»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Ладожское озеро
  9. Остров Валаам
  10. Площадь Кирова
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 330 до 5 040 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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