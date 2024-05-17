1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Групповая
14 часов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 мая 2024Классная экскурсия и очень хороший гид Юлия
- ЛЛевикова17 сентября 2023Экскурсия в Карелии к урочищу «Чертов стул»Прекрасная прогулка и вкусный пикник!
- ИИрина7 июля 2023Настоящая Карелия: поездка к берегу ЛадогиОтличная экскурсия! Есть возможность неспеша полюбоваться красотами природы. Посетить неистоптанные тропы,устроить привал на берегу Ладожского озера и соединиться с природой! Красота,комфорт и качество.
- ААчкасова18 января 2023Талви Укко и его верные друзья: поездка к карельскому Деду МорозуКлассное место. Особенно будет здорово здесь побывать с детьми! Не смотря на мороз, все было супер и согревались катанием на
- ААлексей7 января 2023Талви Укко и его верные друзья: поездка к карельскому Деду МорозуОрганизовано хорошо много впечатлений прекрасный гид Елена радушный приём. Минус нет Деда Мороза и Снегурочки в числе встречающих. Это большой минус в резиденции Деда Мороза.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Семейные»
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