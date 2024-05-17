Талви Укко и его верные друзья: поездка к карельскому Деду Морозу

читать дальше финских санках)) Отличное место, где пообщаться можно и братьями нашими меньшими, а это всегда оставляет в душе море позитива на долго! Талви Укко вообще оставил положительное впечатление, где деткам весело и интересно было! Спасибо большое за чудесную поездку!

Классное место. Особенно будет здорово здесь побывать с детьми! Не смотря на мороз, все было супер и согревались катанием на