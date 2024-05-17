Экскурсии для всей семьи

Найдено 4 экскурсии в категории «Семейные» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
162 отзыва
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
«Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
388 отзывов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800 за человека
Айда в деревню! Тур по живописной Карелии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 500 за человека
Джип-тур «Внедорожное приключение»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    17 мая 2024
    «Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
    Классная экскурсия и очень хороший гид Юлия
  • Л
    Левикова
    17 сентября 2023
    Экскурсия в Карелии к урочищу «Чертов стул»
    Прекрасная прогулка и вкусный пикник!
  • И
    Ирина
    7 июля 2023
    Настоящая Карелия: поездка к берегу Ладоги
    Отличная экскурсия! Есть возможность неспеша полюбоваться красотами природы. Посетить неистоптанные тропы,устроить привал на берегу Ладожского озера и соединиться с природой! Красота,комфорт и качество.
  • А
    Ачкасова
    18 января 2023
    Талви Укко и его верные друзья: поездка к карельскому Деду Морозу
    Классное место. Особенно будет здорово здесь побывать с детьми! Не смотря на мороз, все было супер и согревались катанием на
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    финских санках)) Отличное место, где пообщаться можно и братьями нашими меньшими, а это всегда оставляет в душе море позитива на долго! Талви Укко вообще оставил положительное впечатление, где деткам весело и интересно было! Спасибо большое за чудесную поездку!

  • А
    Алексей
    7 января 2023
    Талви Укко и его верные друзья: поездка к карельскому Деду Морозу
    Организовано хорошо много впечатлений прекрасный гид Елена радушный приём. Минус нет Деда Мороза и Снегурочки в числе встречающих. Это большой минус в резиденции Деда Мороза.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Семейные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
  2. «Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
  3. Айда в деревню! Тур по живописной Карелии
  4. Джип-тур «Внедорожное приключение»
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Семейные" можно забронировать 4 экскурсии от 990 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 550 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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