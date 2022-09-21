История и архитектура Петрозаводска

В ходе обзорной экскурсии по Петрозаводску вы услышите историю города

5
1 отзыв
В ходе обзорной экскурсии по Петрозаводску вы услышите историю города и региона. Пройдетесь по главной улице города и увидите старейший архитектурный ансамбль Круглой площади.

Узнаете о выдающихся личностях и ключевых событиях, сохранившихся и утраченных архитектурных ценностях.

На площади Кирова осмотрите исторические здания XVIII-XX вв., а на набережной Онежского озера памятник Петру I и скульптуры в жанре современного искусства, подаренные Петрозаводску городами-побратимами.
История и архитектура Петрозаводска
История и архитектура Петрозаводска
История и архитектура Петрозаводска
История и архитектура Петрозаводска
История и архитектура Петрозаводска
История и архитектура Петрозаводска
Ближайшие даты:
25
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Проспект Ленина
  • Здание треста «Кареллес»
  • Здание гостиницы «Северная»
  • Площадь Ленина (бывш. Круглая)
  • Памятник В. И. Ленину
  • Мемориал «Вечный огонь»
  • Проспект Карла Маркса
  • Памятник Карлу Карловичу Гаскойну
  • Площадь Кирова
  • Мужская и женская гимназии
  • Музыкальный театр
  • Дом купца Сывороткина
  • Краснокирпичные мастерские ремесленного училища
  • Стела «Город воинской славы»
  • Набережная Онежского озера
  • Памятника Петру I
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Исторические монументы Петрозаводска

Наша экскурсия начнется на главной улице города, на проспекте Ленина. Здесь вы увидите несколько интересных памятников архитектуры 1910-30-х гг., в том числе здание треста «Кареллес» в стиле финского модернизма и неоклассическое здание гостиницы «Северная».
Вы посетите старейший в городе архитектурный ансамбль Круглой площади, а в настоящее время площади Ленина, который был возведен для Александровского пушечного завода во второй половине XVIII века. Узнаете как памятник В. И. Ленину и мемориал «Вечный огонь» были связаны с драматичной историей первой половины XX века, включая времена финской оккупации 1941-44 гг.
На проспекте Карла Маркса познакомитесь с памятником шотландскому и российскому оружейнику Карлу Карловичу Гаскойну, начальнику Олонецких горных заводов с 1786 по 1803 гг.
Достопримечательности площади Кирова и набережной Онежского озера
На площади Кирова (бывш. Соборной) осмотрите исторические здания XVIII-XX веков: мужскую и женскую гимназии, музыкальный театр, дом купца Сывороткина, краснокирпичные мастерские ремесленного училища. Остановитесь у стелы «Город воинской славы» с видом на Французский пруд на реке Лососинке. Совсем рядом находились сооружения Петровского пушечного завода, устроенного по велению Петра в 1703 году.
Вы совершите прогулку по набережной Онежского озера, на которой стоит памятник Петру I, а также скульптуры в жанре современного искусства. Они были подарены Петрозаводску городами-побратимами, среди которых Дулут (США), Варкаус (Финляндия), Ла-Рошель (Франция) и другие.

по воскресеньям в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в музеи
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: просп. Ленина, 21, у входа в гостиницу Северную
Завершение: Набережная Онежского озера
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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