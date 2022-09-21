Исторические монументы Петрозаводска

Наша экскурсия начнется на главной улице города, на проспекте Ленина. Здесь вы увидите несколько интересных памятников архитектуры 1910-30-х гг., в том числе здание треста «Кареллес» в стиле финского модернизма и неоклассическое здание гостиницы «Северная».

Вы посетите старейший в городе архитектурный ансамбль Круглой площади, а в настоящее время площади Ленина, который был возведен для Александровского пушечного завода во второй половине XVIII века. Узнаете как памятник В. И. Ленину и мемориал «Вечный огонь» были связаны с драматичной историей первой половины XX века, включая времена финской оккупации 1941-44 гг.

На проспекте Карла Маркса познакомитесь с памятником шотландскому и российскому оружейнику Карлу Карловичу Гаскойну, начальнику Олонецких горных заводов с 1786 по 1803 гг.

Достопримечательности площади Кирова и набережной Онежского озера

На площади Кирова (бывш. Соборной) осмотрите исторические здания XVIII-XX веков: мужскую и женскую гимназии, музыкальный театр, дом купца Сывороткина, краснокирпичные мастерские ремесленного училища. Остановитесь у стелы «Город воинской славы» с видом на Французский пруд на реке Лососинке. Совсем рядом находились сооружения Петровского пушечного завода, устроенного по велению Петра в 1703 году.

Вы совершите прогулку по набережной Онежского озера, на которой стоит памятник Петру I, а также скульптуры в жанре современного искусства. Они были подарены Петрозаводску городами-побратимами, среди которых Дулут (США), Варкаус (Финляндия), Ла-Рошель (Франция) и другие.