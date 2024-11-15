2 часа
Групповая
до 25 чел.
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
6 дек в 08:30
990₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История и архитектура Петрозаводска
Начало: Просп. Ленина, 21, у входа в гостиницу Северную
Расписание: по воскресеньям в 10:00
Завтра в 18:00
6 дек в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Петрозаводском
Начало: Ж/д вокзал или гостиница
8 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман15 ноября 2024Очень хорошая экскурсия для знакомства с городом. Роман отличный экскурсовод, все доходчиво и понятно.
- ИИрина11 ноября 2024Очень радушный и интересный экскурсовод нам открыл Петрозаводск с другой стороны. Экскурсии настолько увлекла, что мы не заметили как пролетело время. Каждая улочка, домик имеет свою историю. А прогулка по набережной вдохновила нас на новый приезд с детьми. Спасибо!
- ТТатьяна28 октября 2024Очень интересная экскурсия, хоть и недолгая по времени, но насыщенная благодаря гиду Марине - очень интересный человек, много знает, неординарно рассказывает! Спасибо всем! Рекомендую обязательно!
- ССвятослав2 октября 2024Так вышло, что на этой экскурсии мы были только вдвоем с женой, получилась индивидуальная экскурсия). Нам много рассказали о городе,
- ООльга22 августа 2024Добрый день. Были на экскурсии с дочерью 15-ти лет. Очень интересная и познавательная экскурсия, проходит в размеренном темпе. Узнали много фактов из истории Петрозаводска, для первого знакомства достаточно информации. Марина Юрьевна отличный экскурсовод, всем рекомендую.
- ТТатьяна12 августа 2024Нашу поездку в Карелию мы начали с экскурсии по Петрозаводску. Люблю индивидуальные экскурсии, когда гид общается непосредственно с тобой, без
- ЕЕкатерина19 ноября 2023Для гостей из Москвы заказала автомобильно-пешеходную обзорную экскурсию "Знакомство с Петрозаводском". Гости в восторге! Замечательный экскурсовод Марина, спасибо вам за увлекательный рассказ о столице Карелии!
- ННиколай21 сентября 2020Петрозаводск - сердце КарелииБыли с группой на экскурсиях с Анной три дня. Человек с большой эрудицией, очень хорошим знанием истории Карелии и Финляндии.
- ННаталья16 сентября 2020Петрозаводск - сердце КарелииРекомендую! Думаю никто не станет спорить, что от хорошего экскурсовода зависит общее впечатление от поездки. Мы очень довольны, что нашим
- ИИрина15 сентября 2020Петрозаводск - сердце КарелииПлюсы - риторические способности на довольно высоком уровне, коммуникабельна, приятная интонация голоса и грамотная речь, на хорошем уровне исторические знания своего края. Минусы - неуместные абсолютные восхищения Финляндией в сравнительной форме с РФ.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Круглая Площадь»
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