Круглая Площадь – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Круглая Площадь» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
На автобусе
272 отзыва
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
6 дек в 08:30
990 за человека
История и архитектура Петрозаводска
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История и архитектура Петрозаводска
Начало: Просп. Ленина, 21, у входа в гостиницу Северную
Расписание: по воскресеньям в 10:00
Завтра в 18:00
6 дек в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Петрозаводском
Пешая
На машине
На автобусе
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Петрозаводском
Начало: Ж/д вокзал или гостиница
8 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    15 ноября 2024
    Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
    Очень хорошая экскурсия для знакомства с городом. Роман отличный экскурсовод, все доходчиво и понятно.
  • И
    Ирина
    11 ноября 2024
    Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
    Очень радушный и интересный экскурсовод нам открыл Петрозаводск с другой стороны. Экскурсии настолько увлекла, что мы не заметили как пролетело время. Каждая улочка, домик имеет свою историю. А прогулка по набережной вдохновила нас на новый приезд с детьми. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    28 октября 2024
    Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
    Очень интересная экскурсия, хоть и недолгая по времени, но насыщенная благодаря гиду Марине - очень интересный человек, много знает, неординарно рассказывает! Спасибо всем! Рекомендую обязательно!
  • С
    Святослав
    2 октября 2024
    История и архитектура Петрозаводска
    Так вышло, что на этой экскурсии мы были только вдвоем с женой, получилась индивидуальная экскурсия). Нам много рассказали о городе,
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    его истории, людях, которые внесли вклад в развитие Петрозаводска. Лично нам такое нравится. Информации было много - можно за относительно короткое время вполне полно познакомиться с городом. Экскурсовод Марина была очень вежлива, помимо всего прочего и на наши вопросы отвечала. Всё было супер!

  • О
    Ольга
    22 августа 2024
    История и архитектура Петрозаводска
    Добрый день. Были на экскурсии с дочерью 15-ти лет. Очень интересная и познавательная экскурсия, проходит в размеренном темпе. Узнали много фактов из истории Петрозаводска, для первого знакомства достаточно информации. Марина Юрьевна отличный экскурсовод, всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2024
    История и архитектура Петрозаводска
    Нашу поездку в Карелию мы начали с экскурсии по Петрозаводску. Люблю индивидуальные экскурсии, когда гид общается непосредственно с тобой, без
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    толпы, без суеты. Мы прекрасно провели эти два часа, которые пролетели незаметно. При этом почерпнули много интересной информации об истории и современности города. Спасибо всем гидам, увлечённым своей работой и умеющим донести до нас любовь к родным местам!!!

  • Е
    Екатерина
    19 ноября 2023
    Знакомство с Петрозаводском
    Для гостей из Москвы заказала автомобильно-пешеходную обзорную экскурсию "Знакомство с Петрозаводском". Гости в восторге! Замечательный экскурсовод Марина, спасибо вам за увлекательный рассказ о столице Карелии!
  • Н
    Николай
    21 сентября 2020
    Петрозаводск - сердце Карелии
    Были с группой на экскурсиях с Анной три дня. Человек с большой эрудицией, очень хорошим знанием истории Карелии и Финляндии.
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    Показывали нам те места, где очень мало бывает туристов, мы под большим впечатлением. А о знакомых всем туристических местах Анна рассказывала такие вещи, о которых мы раньше и не задумывались. Сказать, что мы в восторге - это самое малое, что можно сказать. Спасибо вам за внимательность к деталям, за большую любовь к Карелии и отменное чувство юмора. Обязательно приедем еще и привезем своих друзей.

  • Н
    Наталья
    16 сентября 2020
    Петрозаводск - сердце Карелии
    Рекомендую! Думаю никто не станет спорить, что от хорошего экскурсовода зависит общее впечатление от поездки. Мы очень довольны, что нашим
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    экскурсоводом стала Анна. Видно что Анна влюблена в свой город, в свою профессию и может рассказать столько интереснейших деталей, которые просто так не найти в учебниках по истории. Вообще мои дети всегда скучают на экскурсиях, а здесь принимали непосредственное участие, обсуждали, видно как горели глаза. Это для меня такой показатель. Конечно посмотрели мы далеко не всё, что можно было увидеть, поэтому если надумаем приезжать еще, то обязательно обратимся именно к Анне. Спасибо! Семья Дорофеевых.

  • И
    Ирина
    15 сентября 2020
    Петрозаводск - сердце Карелии
    Плюсы - риторические способности на довольно высоком уровне, коммуникабельна, приятная интонация голоса и грамотная речь, на хорошем уровне исторические знания своего края. Минусы - неуместные абсолютные восхищения Финляндией в сравнительной форме с РФ.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Круглая Площадь»

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  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Губернаторский парк
  10. Круглая Площадь
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Круглая Площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 290 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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