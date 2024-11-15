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Показывали нам те места, где очень мало бывает туристов, мы под большим впечатлением. А о знакомых всем туристических местах Анна рассказывала такие вещи, о которых мы раньше и не задумывались. Сказать, что мы в восторге - это самое малое, что можно сказать. Спасибо вам за внимательность к деталям, за большую любовь к Карелии и отменное чувство юмора. Обязательно приедем еще и привезем своих друзей.