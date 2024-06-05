Площадь Кирова – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь Кирова» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
309 отзывов
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
162 отзыва
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
История и архитектура Петрозаводска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
История и архитектура Петрозаводска
Начало: Просп. Ленина, 21, у входа в гостиницу Северную
Расписание: по воскресеньям в 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
  • В
    Владимир
    26 мая 2024
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Замечательная экскурсия! Видно, что Анжелика любит свой город и смогла заинтересовать нас историей и культурой Петрозаводска и Карелии. Спасибо за прогулку!
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    14.05.24. Мы в Петрозаводске и листва на деревьях ещё раскрылась, и город так и показался бы нам серым и скучным,
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    если бы не эта милая, лёгкая, контактная девушка Анжелика - наш индивидуальный гид на этот день. Спасибо за знания, за ответы на любой вопрос, за далёкую историю, за то чего не знали, не понимали и никогда не слышали. За невероятный Иван Чай, вяленую клюкву и" Кукушку" на корельском!!! Всех благ!!!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Хоть много времени прошло, но я все же оставлю отзыв😅 так как нам с мужем очень понравилась экскурсия Анжелики! Когда
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    вспоминаем о Карелии, мы вспоминаем и Анжелику как прекрасного гида, она очень интересно и много поведала нам об этих краях, в богатых подробностях рассказала нам о Петрозаводске, и индивидуальная экскурсия - это лучший формат. Поэтому огромное спасибо!

  • м
    марина
    20 сентября 2023
    История и архитектура Петрозаводска
    Мы были в Петрозаводске впервые. Город как и экскурсия нам понравился.
  • K
    Kati_200
    19 августа 2023
    История и архитектура Петрозаводска
    Хорошая познавательная экскурсия. Чудесный гид, Марина, знающая и любящая свой город, отлично излагающая, с хорошим чувством юмора, что даже ребенок все время был вовлечен в процесс и не пожаловался на усталость)))) рекомендую
  • Н
    Николай
    21 сентября 2020
    Петрозаводск - сердце Карелии
    Были с группой на экскурсиях с Анной три дня. Человек с большой эрудицией, очень хорошим знанием истории Карелии и Финляндии.
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    Показывали нам те места, где очень мало бывает туристов, мы под большим впечатлением. А о знакомых всем туристических местах Анна рассказывала такие вещи, о которых мы раньше и не задумывались. Сказать, что мы в восторге - это самое малое, что можно сказать. Спасибо вам за внимательность к деталям, за большую любовь к Карелии и отменное чувство юмора. Обязательно приедем еще и привезем своих друзей.

  • Н
    Наталья
    16 сентября 2020
    Петрозаводск - сердце Карелии
    Рекомендую! Думаю никто не станет спорить, что от хорошего экскурсовода зависит общее впечатление от поездки. Мы очень довольны, что нашим
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    экскурсоводом стала Анна. Видно что Анна влюблена в свой город, в свою профессию и может рассказать столько интереснейших деталей, которые просто так не найти в учебниках по истории. Вообще мои дети всегда скучают на экскурсиях, а здесь принимали непосредственное участие, обсуждали, видно как горели глаза. Это для меня такой показатель. Конечно посмотрели мы далеко не всё, что можно было увидеть, поэтому если надумаем приезжать еще, то обязательно обратимся именно к Анне. Спасибо! Семья Дорофеевых.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Площадь Кирова»

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  1. Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
  2. Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
  3. Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
  4. История и архитектура Петрозаводска
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  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
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