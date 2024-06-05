1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Групповая
2 часа
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История и архитектура Петрозаводска
Начало: Просп. Ленина, 21, у входа в гостиницу Северную
Расписание: по воскресеньям в 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
- ООльга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
- ААнна28 мая 2024Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
- ВВладимир26 мая 2024Замечательная экскурсия! Видно, что Анжелика любит свой город и смогла заинтересовать нас историей и культурой Петрозаводска и Карелии. Спасибо за прогулку!
- ММария15 мая 202414.05.24. Мы в Петрозаводске и листва на деревьях ещё раскрылась, и город так и показался бы нам серым и скучным,
- ООльга13 мая 2024Хоть много времени прошло, но я все же оставлю отзыв😅 так как нам с мужем очень понравилась экскурсия Анжелики! Когда
- ммарина20 сентября 2023Мы были в Петрозаводске впервые. Город как и экскурсия нам понравился.
- KKati_20019 августа 2023Хорошая познавательная экскурсия. Чудесный гид, Марина, знающая и любящая свой город, отлично излагающая, с хорошим чувством юмора, что даже ребенок все время был вовлечен в процесс и не пожаловался на усталость)))) рекомендую
- ННиколай21 сентября 2020Петрозаводск - сердце КарелииБыли с группой на экскурсиях с Анной три дня. Человек с большой эрудицией, очень хорошим знанием истории Карелии и Финляндии.
- ННаталья16 сентября 2020Петрозаводск - сердце КарелииРекомендую! Думаю никто не станет спорить, что от хорошего экскурсовода зависит общее впечатление от поездки. Мы очень довольны, что нашим
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Площадь Кирова»
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