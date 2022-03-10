Масленица по-карельски

Карелия зимой - удивительное зрелище! Все усыпано мягким, искрящимся на солнце снегом. Морозно на улице, но

5
3 отзыва
Карелия зимой – удивительное зрелище! Все усыпано мягким, искрящимся на солнце снегом. Морозно на улице, но в то же время так тепло на душе от этой красоты. Величественным водам Кивача не страшны никакие морозы, он удивит Вас своей роскошью даже зимой. А какое удовольствие и уникальнейшая возможность увидеть всю красу зимних Кижей.

Отправиться на остров по крепкому льду Онежского озера на судне на воздушной подушке, словно в приключение!
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Масленица по-карельски
Ближайшие даты:
06
мар

Что вас ожидает 🤩

Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Побываем в природном заповеднике Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада
"Дыхание Севера"
"Дыхание Севера"
При желании с ветерком прокатимся на собачьих упряжках и покормим оленей ягелем с рук
Остров Кижи
Остров Кижи
Восхитимся красотой и величием Кижского архитектурного ансамбля, занесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Масленица
Масленица
Примем участие в масленичных гуляньях с фольклорным коллективом под веселые частушки, песни, народные танцы и игры Заонежья
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города, младшего брата Санкт-Петербурга
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
Услышим чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаем, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову

Прибытие в г. Петрозаводск.

Встреча группы с табличкой на выходе из центрального здания ж.д. вокзала (для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).

Завтрак в ресторане.

Трансфер на набережную Онежского озера.

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

Вас ждут катания с гор на санях, масленичные гуляния с фольклорным коллективом под веселые частушки, масленичные песни, народные танцы и игры Заонежья.

Праздничное настроение поддержит ароматный чай из самовара и традиционные русские блины с вареньем.

В программе: путевая экскурсия Петрозаводск – о. Кижи – Петрозаводск, обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа «Масленичная неделя на острове Кижи», чаепитие.

Продолжительность программы на острове – 3 часа.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в отель.

Размещение в гостинице.

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову
2 день
Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.

За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы Хаски.

Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.

В Программе:

Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.

Чаепитие у костра с печеньем.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.

Осмотр дендрария карельской березы.

Обед в кафе (шашлык, карельская уха, чай и карельская выпечка).

Возвращение в Петрозаводск.

Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач
3 день
Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Отъезд на обзорную экскурсия по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).

Обед в ресторане.

Отправка на экскурсионную – интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.

В деревня Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Приехав туда, вы попадете в сказку!

Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!

Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

Отправка домой.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:

 2-местное
размещение		1-местное
размещение		Основное место
(дети до 17 лет)		Доп. место
(дети до 17 лет)
Гостиница
«Северная»		20 30023 10019 70018 200

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Работа гида-экскурсовода
  • Входные билеты на объекты показа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Пиитание, не указанное в программе тура
  • Посещение питомника собак породы хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте): взрослые и дети от 13 лет — 3 500 руб. дети от 7 до 12 лет — 1 750 руб. дети от 0 до 6 лет — бесплатно дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.
  • Взрослые и дети от 13 лет — 3 500 руб.
  • Дети от 7 до 12 лет — 1 750 руб.
  • Дети от 0 до 6 лет — бесплатно
  • Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная походная одежда:

  • брюки;
  • теплый свитер;
  • теплая куртка;
  • шерстяная шапочка;
  • перчатки;
  • теплую свободную обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
10 мар 2022
Тур очень понравился, Карелия прекрасна (говорят летом еще прекраснее)! Чистый морозный воздух, и даже два солнечных дня из трех возможных (местные говорят, что это редкость). Незабываемые хаски и их замечательные хозяева. Очень терпеливая и любящая Карелию экскурсовод Татьяна Николаевна.
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано

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