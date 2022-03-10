Прибытие в г. Петрозаводск.
Встреча группы с табличкой на выходе из центрального здания ж.д. вокзала (для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).
Завтрак в ресторане.
Трансфер на набережную Онежского озера.
Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.
Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.
Прибытие на остров, встреча с гидом.
Вас ждут катания с гор на санях, масленичные гуляния с фольклорным коллективом под веселые частушки, масленичные песни, народные танцы и игры Заонежья.
Праздничное настроение поддержит ароматный чай из самовара и традиционные русские блины с вареньем.
В программе: путевая экскурсия Петрозаводск – о. Кижи – Петрозаводск, обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа «Масленичная неделя на острове Кижи», чаепитие.
Продолжительность программы на острове – 3 часа.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в отель.
Размещение в гостинице.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.
За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы Хаски.
Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.
В Программе:
Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».
Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.
Сдача снаряжения, переодевание.
Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.
Чаепитие у костра с печеньем.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.
Осмотр дендрария карельской березы.
Обед в кафе (шашлык, карельская уха, чай и карельская выпечка).
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Отъезд на обзорную экскурсия по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).
Обед в ресторане.
Отправка на экскурсионную – интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.
В деревня Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.
Приехав туда, вы попадете в сказку!
Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!
Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
Отправка домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:
|2-местное
размещение
|1-местное
размещение
|Основное место
(дети до 17 лет)
|Доп. место
(дети до 17 лет)
|Гостиница
«Северная»
|20 300
|23 100
|19 700
|18 200
Удобная походная одежда:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.